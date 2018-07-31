【圣路易时报讯】2018年期中选举之党内初选(8月7日)只剩一周，各方选情战火高涨，选战战线随之拉长至11月6日决选日，圣路易地区非裔社区社、区团、教会组织，7月27日(周五)晚间六时半，在圣路易北区会议中心举行了一场近500人大型团结聚会，邀得密苏里州现任联邦参议员Claire McCaskill，联邦众议员Emanuel Cleaver，密苏里州最高法院法官George Draper发表演说。联邦众议员Emanuel Cleaver亟力反对川普总统税改、医改和移民政策，急的在台上跺脚大声疾呼，唯有大家都勇敢的站出来投票，才能改变现状，争取我们应有的权益。

7月27日晚六时半，一项由圣路易“普世领导委员会”(The Ecumenical Leadership Council of St. Louis)举办之2018年Black Tie Ball晚会，在圣路易新北区会议中心盛大举行，圣路易地区各界政要、法官、社团组织负责人，各教会牧师、各候选人等500人盛装与会，参加下周8月7日期中选举党内初选前最后一次大型公众集会，为期中选举造势，更为维护少数族裔权益发声。

当晚出动大批当地警力全程维护会场安全，成功的达到非裔团结力量大的效果，震撼圣路易政坛。

7日晚的晚会由Fox 2电视台新闻主播Shirley Washington担任司仪，来自圣路易地区、堪萨斯地区及密苏里州中部地区之各界政要、法官、社团组织负责人，各教会牧师、各候选人等出席盛会。

晚餐前由现任圣路易郡郡议员Hazel Erby介绍联邦参议员Claire McCaskill致词。 Claire McCaskill参议员表示，她日以继夜在工作岗位上努力不懈，贯彻民主党宗旨理念，抗衡多方压力，力争两党制衡。她说密苏里州不能承受失去任何联邦席位， McCaskill参议员感性表达，她一人分身乏术，无法同时出现在密州每一个城镇乡里与支持她的民众一起，但是她的心念、努力和热情是和每一位民众在一起的，她要为大家在华盛顿力争权益和制衡。

密苏里州最高法院法官George Draper在餐后的演讲系列中首位登台讲话，她介绍了在座的近十位密州和圣路易地区各级法院法官，他更以历史事实说明了少数族裔争取民权，在法律、司法界努力的成果，这段历史让人敬佩。

现任密州联邦众议员Emanuel Cleaver是当晚晚会主讲人，他在台上发表了一篇慷慨激昂、掷地有声的强力演说，亟力反对川普总统施政政策，Cleaver众议员强调，只有团结一致，勇敢的站出来投票，才能改变现状，才能让川普总统知道不可以为所欲为，罔顾少数族裔权益，甚至开始向教会征税。

讲到激动处， Cleaver众议员高举双手，脚跺讲台，大声疾呼，要大家一定要去投票，用投票决定公职人选，用投票来改变现况。

联邦众议员Emanuel Cleaver的演说获得会场来宾起立鼓掌致意数分钟，是为晚会最高潮。

7日晚出席的候选人还有密州审计长Nicole Galloway，圣路易郡郡长候选人Mark Mantovani，密州第14选区(大学城)参议员候选人Joe Adams，Brian Williams，第77选区(Central West End)众议员候选人Steve Roberts和圣路易市执照收费官Mavis Thompson。