通告：总领馆将赴密苏里州提供现场办证服务

为方便领区广大侨胞办理证件，中国驻芝加哥总领馆将于2018年8月25日（周六）在密苏里州圣路易斯市提供现场办证服务，并提供侨务政策咨询，具体工作安排如下： 一、时间、地点： 时间：2018年8月25日(周六)上午09:00-下午04:00 地点：圣路易斯教育文化中心，6710 Clayton Rd. Richmond Heights, MO 63117 协办方：圣路易斯华助中心 联系人： 朱一民 联系电话：314-666-0365 联系电邮：info@cscstl.org 二、现场办理证件种类: （一）中国公民护照 （二）中国公民旅行证 （三）在境外居住人员领取养老金资格审核表 三、护照和旅行证网上预约注意事项 （一）请办理护照、旅行证业务的申请人通过护照预约系统（http://ppt.mfa.gov.cn）提前在网上预约。 （二）预约系统将于8月10日上午10:00开放，请选择预约时间“8月25日”，办证地点“仅限密苏里预约办证”，并预约办理时段（为照顾老人和儿童等特殊人群的办证需求，我馆将留出部分预约时段给老人和儿童，请您选择时间段时留意相关提示）。预约成功后，请按提示，打印出带有条形码的预约申请表（届时将作为预约凭证），由申请人本人按照预约的时间段前往办证地点。 （三）进入预约系统后，需填写申请人中文姓名（请注意不是代办人姓名）及汉语拼音（或英文名，须大写）、出生日期、家庭成员信息、申请证件的种类、在美国电话号码（最好为手机）等信息并提交符合照片规格要求的数码照片（大小在30KB—80KB之间）。建议提前做好梳理和相关准备，以加快填写速度。由于系统检测工具对“露齿”、“遮耳”、”阴影”等情况识别度有限，因此即使您的照片已通过了预约系统初步检测，办证现场还是需要由领事官员重新对您的照片进行审核，如果不符合要求，您需要重新提供照片。为提高办证效率，协办方将提供现场照像服务。电子护照对照片要求十分严格，照片不合格是我馆外州办证遇到的最主要问题，为了您的护照能顺利完成制证，请予以配合，希望您理解。 （四）每人限预约1次，如一个家庭有多人申请，请按照实际办证人数分别预约。 （五）请尽早提前预约，没有网上预约的护照、旅行证申请，现场将不予受理。现场办证预约系统将在办证日期前2个工作日自动关闭，或在约满后自动关闭。 （六）关于其它预约注意事项，请认真阅读我馆官网相关信息。 · 总领事馆2017年1月1日起将全面实行护照、旅行证申请在线预约 (2016/12/10) · 护照申请在线预约指南 (2016/12/10) 四、办理《在境外居住人员领取养老金资格审核表》无需预约 五、温馨提示： （一）我馆将竭诚为广大侨胞提供就近办证服务，但考虑到近期办证需求较大，我馆赴外地办证的人力和时间有限，难以满足所有的办证需求，本次现场办证亦不受理认证、公证等申请，敬请谅解和理解。 （二）在办证现场，请您服从志愿者引导，建议您最好按网上预约时段前来办理，否则会等待较长时间。 （三）如果您在预约办理护照和旅行证时有任何疑问，请随时联系总领馆证件组：chinavisachicago@gmail.com，联系时请在邮件主题注明：密苏里州现场办证。我们将及时为您答疑解惑。 请详细阅读：受理有关证件的具体注意事项 一、普通护照换发 1、适用情形：具有中国国籍、持有中华人民共和国普通护照，且属于下列情形之一： （1）护照过期的； （2）护照有效期不足一年的； （3）护照签证页即将用完的； （4）容貌变化较大的。 2、请提交以下材料： （1）预约完成后打印好的带条码《中华人民共和国护照/旅行证申请表》1份（请如实、完整填写）； 请注意：未满16周岁申请人办理护照换发，应由父母双方（或法定监护人）陪同，并出示相应证明材料（出生证明、父母有效护照及居留证明等原件和复印件）。如父母一方不能陪同前来，未到场一方须提供由其签署并经当地公证机构（如在中国境内，须经中国公证机构）公证的委托另一方为该儿童申请换照的委托公证书原件。 （2）两寸正面免冠6个月内彩色照片2张（美国护照照片大小，请申请人不要自行裁剪，现场交由领事处理），照片背景为白色，着与背景不同颜色的服装，图像须清晰度高、无阴影、脸部亮度不能过明或过暗，头发不能明显遮挡眼部，面部及耳朵。头部宽15mm-22mm、长28mm-33mm，不要佩戴头巾、耳环、项链等饰物，其它具体要求请参见：电子护照人像照片规格要求。 （3）护照原件及复印件（包括带照片资料页、曾办理过加注或延期页、来美签证相关页、最后一次离开中国的出境验讫章及入境美国的入境验讫章页）；换发新护照后，原护照将被注销并退还申请人； （4） 在美居留或其他国家的居留证件或签证原件和复印件； （5）个人情况说明（包括本人简况和申请换发护照原因）（如适用）。 （6）邮局EXPRESS MAIL邮票一张，填写好的EXPRESS MAIL FORM或已付费的FEDEX或UPS回邮信封。收件人和发件人均填写申请人的姓名和美国境内地址。请自行将Customer Copy取下来，以便日后查询。（建议购买$23.99左右每封的回邮信封。邮寄证件可能存在丢失的风险，如发生丢失证件的情况，相关责任由申请人自行承担。） （7）现金支票（Money order或Cashier’s Check），金额包括办证费用和回邮服务费，支票收款人为：Chinese Consulate in Chicago。 恕不接受现金、个人支票（Personal Check） 办证费用：换发、补发护照25美元 回邮服务费：5美元/信封 几份护照申请可使用同一个回邮信封，支付一张现金支票，付费计算方法如下： 1人办理护照并回邮费用为：25+5=30美元 2人办理护照并用同一信封回邮：25×2+5=55美元 3人办理护照并用同一信封回邮：25×3+5=80美元 护照、旅行证因回邮时间不同，请不要使用同一信封，也不要支付一张现金支票。 3、其它注意事项： （1）除按规定收取相关办证费及邮寄费外，我馆不向申请人收取任何其他费用。 （2）领馆所收材料除护照原件外均为复印件。领事将查验绿卡或有效居留签证的复印件是否与原件相符，并在查验后将原件退还申请人。 （3）请用letter规格纸张复印有关材料。并按照本通知附件要求准备。（不要用钉书钉钉上；不要把照片夹在里面，以免夹坏照片）。 （4）换发护照时间约为6周，补发护照时间待定。如申请人在8月25日后6-7周之内有使用护照的计划，请另行安排选择办证时间。 二、在美国出生的中国籍儿童申办旅行证 1、适用情形： 在外国出生，出生即具有外国籍，父母双方或一方为中国公民，且出生时中国籍父母中的任一方未取得外国永久居留权的儿童。 在中国出生，父母一方为中国公民，另一方为外国公民的儿童。 适用于上述情形的中国血统儿童，申请回中国应申办旅行证。不适用的，申请回中国应申办签证（点此处查看赴华签证手续）。 2、申办旅行证所需材料： （1）预约完成后打印好的带条码《中华人民共和国护照/旅行证申请表》1份（请如实、完整填写）； （2）近期（半年内）正面免冠彩色半身证件照片（光面相纸）2张。照片尺寸为48mmx33mm，头部宽为15mm-22mm，头部长度为28mm-33mm，背景为白色； （3）儿童出生证原件及复印件； （4）父母双方有效护照原件及复印件，包括带照片资料页、曾办理过加注或延期页、来美签证相关页、最后一次离开中国的出境验讫章及入境美国的入境验讫章页。如父母一方不在美国境内，须提交其有效护照（整本，包括空白页）复印件。 （5）父母结婚证原件及复印件（如有）； （6）父母双方在美或其他国家居留证件原件和复印件。 （7）如儿童曾申办过旅行证，需提交上一本旅行证原件及复印件；如儿童曾持旅行证赴华并返美，需另提交最近一次出入境所持其他证件（如出入境通行证、美国护照等）原件及复印件（包括带照片资料页、最后一次入境中国的入境验讫章页、最后一次离开中国的出境验讫章页、最后一次入境美国的入境验讫章页等）。 请注意：儿童父母双方须携儿童亲自到现场办理。如父母一方不能前来，未到场一方须提供由其签署并经当地公证机构（如在中国境内，须经中国公证机构）公证的委托另一方为该儿童办理旅行证赴华的委托公证书原件，需写明父母双方姓名及证件号码（需与所提交护照姓名相符）、儿童中文姓名（如曾办理旅行证、出入境通行证的，需与原证件姓名相符）、儿童英文姓名（需与出生证姓名相符），委托事项需写明系办理旅行证，未到场一方父母需正楷签署所提交护照上登记的姓名。此外，需提供未到场一方父母签署的“本人在儿童出生时为中国公民、无任何外国国籍和外国永久居留权”的书面声明复印件（如适用）。 （8）邮局EXPRESS MAIL邮票一张，填写好的EXPRESS MAIL FORM或已付费的FEDEX或UPS回邮信封。收件人和发件人均请填写申请人的姓名和美国境内地址。请自行将Customer Copy取下来，以便日后查询。（建议购买$23.99左右每封的回邮信封。邮寄证件可能存在丢失的风险，如发生丢失证件的情况，相关责任由申请人自行承担。） （9）现金支票（Money order或Cashier’s Check），金额包括办证费用和回邮服务费，支票收款人为：Chinese Consulate in Chicago。 恕不接受现金、个人支票（Personal Check） 旅行证收费：25美元 回邮服务费：5美元/信封 几份旅行证申请可使用一个回邮信封，支付一张现金支票。计算方法如下： 1人办理旅行证并回邮费用为：25+5=30美元 2人办理旅行证并用同一信封回邮：25×2+5=55美元 护照、旅行证因回邮时间不同，请不要使用同一信封，也不要支付一张现金支票。 3、其它注意事项： （1）除按规定收取相关办证费及邮寄费外，我馆不向申请人收取任何其他费用。 （2）领馆所收材料均为复印件，有关原件将由领事查验后退还申请人。请用letter规格纸张复印有关材料。 （3）递交的材料请按本通知附件要求准备。并请在左上角用夹子夹住（不要用钉书钉钉上）。 （4）办理旅行证约需3周时间。如申请人在8月25日后3-4周之内有使用旅行证的计划，请另行安排选择办证时间。 三、办理《在境外居住人员领取养老金资格审核表》 申请人本人须前来办理。请提供本人有效护照、美国合法居留证件原件和复印件。护照只复印个人资料页。如已持外国护照，还请提供原来持有的中国护照或身份证复印件。 请现场填写由我馆提供的《在境外居住人员领取养老金资格审核表》一份。该表分上下两部分，请用中文认真填写，字迹要清楚，不要有涂改，请使用钢笔或碳水笔。《审核表》的编号、经办人签名、审核人签署三栏由领事填写，其它部分由申请人填写。该表格现场即办即取，不收费。 《护照和旅行证申请所需材料原件和复印件清单》请见附件。 附件： 护照和旅行证申请所需材料原件和复印件清单 （以下文件均需原件和复印件, 请按照以下列表顺序摆放所需材料。） 护照： 1. □ 打印出的带条码的预约申请表（不需复印件） 2. □ 照片（不需复印件） 3. □ 护照信息页（第一页，有照片的那一页） 4. □ 如有换发过，换发信息页（一般在备注页上） 5. □ 如有姓名更改或加注过，加注页（一般在备注页上） 6. □ 最近一次的美国签证页（如有） 7. □ 最近一次的出入境美国和中国的盖章页（如有） 8. □ 有效签证或有效居留证件（包括：绿卡、I485、I797、I20、DS2019、OPT和EAD等证件） 十六周岁以下儿童办理护照除上述证件外另需提供： 1. □ 儿童出生证明 2. □ 父母的护照信息页（第一页，有照片的那一页） 3. □ 父母的有效签证或有效居留证件（包括：绿卡、I485、I797、I20、DS2019、OPT和EAD等证件） 4. □ 如父母有一方未到场要出具经公证的委托书原件 旅行证： 1. □ 打印出的带条码的预约申请表（不需复印件） 2. □ 照片（不需复印件） 3. □ 儿童出生证明 4. □ 儿童的美国护照信息页（第一页，有照片的那一页）（如有） 5. □ 儿童的最近的一本旅行证信息页（第一页，有照片的那一页）（如有） 6. □ 儿童最近一次出入境所使用的证件包括美国护照和旅行证的盖章页（如有） 7. □ 父母的护照信息页（第一页，有照片的那一页） 8. □ 父母的护照如有姓名更改或加注过，加注页（一般在备注页上） 9. □ 父母的护照上最近一次的美国签证页（如有） 10. □ 父母的护照上最近一次出入境美国和中国的盖章页（如有） 11. □ 父母的有效签证或有效居留证件（包括：绿卡、I485、I797、I20、DS2019、OPT和EAD等证件） 12. □ 父母结婚证复印件（如有） 13. □ 如父母有一方未到场要出具经公证的委托书原件 其他： □ 现金支票（Money order 或 Casher’s check） □ 回邮信封（付过邮资并写好回邮地址）