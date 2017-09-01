(2017年9月1日) 根据今年办证要求，圣路易中华文化中心提醒侨胞们注意：

1. 本次办证只受理中国公民护照、中国公民旅行证及在境外居住人员领取养老金资格审核表申请。

2. 严格要求上网预约登记，预约系统将于9月5日10:00AM开放现场办证预约系统，预约时请选择预约时间“9月23日”，办证地点“仅限密苏里预约办证”，并预约办理时段。预约成功后，请按提示，打印出带有条形码的预约申请表（届时将作为预约凭证），按照预约的时间段前往现场办证地点办理。 原则上，没有网上预约的护照、旅行证申请，现场将不予受理。

3. 由于对电子护照的照片要求十分严格，为提高办证效率，节省时间，中华文化中心将现场提供高质量的照相服务，确保照片符合总领馆要求 。现场照相每人$15。

4. 圣路易中华文化中心将对办理护照和旅行证者及办理领取养老金收取办证、场地等费用每本$30.

下面是《中国驻芝加哥总领馆将赴密苏里州提供现场办证服务》通知，请大家仔细阅读。

通知：2017年9月23日总领馆将赴密苏里州 提供现场办证服务

为了更好服务领区广大侨胞，我馆将于2017年9月23日赴密苏里州圣路易斯市受理中国公民的护照、旅行证及在境外居住人员领取养老金资格审核表申请，具体安排和有关事项如下：

一、具体安排

时间： 9月23日(周六) 9:00-16:00

地点： 圣路易现代中文学校

6710 Clayton Rd. Richmond Heights, Missouri 63117

协办方：圣路易中华文化中心

密苏里北京人协会

联系人 :

刘双秋 636-579-9242

方娟 314-779-4720

联系电邮: passport.service@slmcs.net

二、网上预约注意事项



（一）为提高效率，减少现场等待时间，请办理护照、旅行证业务的申请人通过护照预约系统（网址：http://ppt.mfa.gov.cn）提前在网上预约。

（二）预约系统将于9月5日10:00AM开放，预约时请选择预约时间“9月23日”，办证地点“仅限密苏里预约办证”，并预约办理时段。预约成功后，请按提示，打印出带有条形码的预约申请表（届时将作为预约凭证），按照预约的时间段前往现场办证地点办理。

（三）每人限预约1次，如一个家庭有多人申请，请按照实际办证人数分别预约。

（四）请尽早提前预约，原则上，没有网上预约的护照、旅行证申请，现场将不予受理。现场办证预约系统将在办证日期前2个工作日自动关闭，或约满后自动关闭。

（五）在您进行网上预约前，请仔细阅读我馆官网以下信息：

· 总领事馆2017年1月1日起将全面实行护照、旅行证申请在线预约 (2016/12/10)

· 护照申请在线预约指南 (2016/12/10)

（六）申请在境外居住人员领取养老金资格审核表，不需预约。

三、办理证件种类



（一）本次现场办证受理以下证件申请，请居住在我馆领区内的申请人根据就近原则前来办理：

1、中国公民护照；

2、中国公民旅行证；

3、境外居住人员领取养老金资格审核表。

（二）本次现场办证服务不受理我馆领区外人员的证件申请，亦不受理签证、认证、公证申请，敬请谅解。

详细阅读：受理有关证件的具体注意事项

一、普通护照换发

1、适用情形：具有中国国籍、持有中华人民共和国普通护照，且属于下列情形之一：

（1）护照过期的；

（2）护照有效期不足一年的；

（3）护照签证页即将用完的；

（4）容貌变化较大的。

2、请提交以下材料：

（1）预约完成后打印好的带条码《中华人民共和国护照/旅行证申请表》1份（请如实、完整填写）；

请注意：未满16周岁申请人办理护照换发，应由父母双方（或法定监护人）陪同，并出示相应证明材料（如出生证明、父母有效护照及居留证明等原件和复印件）。如父母一方不能陪同，应出具具有法律效力的委托书，同意并委托另一方为儿童办理护照。

（2）两寸正面免冠6个月内彩色照片2张（美国护照照片大小，请申请人不要自行裁剪，现场交由领事处理），照片背景为白色，着与背景不同颜色的服装，图像须清晰度高、无阴影、脸部亮度不能过明或过暗，头发不能明显遮挡眼部，面部及耳朵。头部宽15mm-22mm、长28mm-33mm，不要佩戴头巾、耳环、项链等饰物，其它具体要求请参见：电子护照人像照片规格要求 （电子护照对照片要求十分严格，照片不合格是我馆外州办证遇到的最主要问题。为提高办证效率，请准备符合要求的照片。）

（3）护照原件及复印件（包括带照片资料页、曾办理过加注或延期页、来美签证相关页、最后一次离开中国的出境验讫章及入境美国的入境验讫章页）；换发新护照后，原护照将被注销并退还申请人；

（4） 在美居留或其他国家的居留证件或签证原件和复印件；

（5）个人情况说明（包括本人简况和申请换发护照原因）（如适用）。

（6）邮局EXPRESS MAIL邮票一张，填写好的EXPRESS MAIL FORM或已付费的FEDEX或UPS回邮信封。收件人和发件人均填写申请人的姓名和美国境内地址。请自行将Customer Copy取下来，以便日后查询。（建议购买$23.99左右每封的回邮信封。邮寄证件可能存在丢失的风险，如发生丢失证件的情况，相关责任由申请人自行承担。）

（7）现金支票（Money order或Cashier’s Check），金额包括办证费用和回邮服务费，支票收款人为：Chinese Consulate in Chicago。

恕不接受现金、个人支票（Personal Check）

办证费用：换发、补发护照25美元

回邮服务费：5美元/信封

几份护照申请可使用同一个回邮信封，支付一张现金支票。付费计算方法如下：

1人办理护照并回邮费用为：25+5=30美元

2人办理护照并用同一信封回邮：25×2+5=55美元

3人办理护照并用同一信封回邮：25×3+5=80美元

领馆所收材料除护照原件外均为复印件。领事将查验绿卡或有效居留签证的复印件是否与原件相符，并在查验后将原件退还申请人。请用letter规格纸张复印有关材料。并按照本通知附件要求准备。（不要用钉书钉钉上；不要把照片夹在里面，以免夹坏照片）。

换发护照时间约为6周，补发护照时间待定。如申请人在9月23日后6-7周之内有使用护照的计划，请另行安排选择办证时间。

二、在美国出生的中国籍儿童申办旅行证

1、适用情形： 在美国出生，父母双方或一方为中国公民的儿童，且儿童出生时，父母中的中国公民双方或一方未取得美国“绿卡”或其他国家永久居留权。

在中国出生的中外混生儿童，适用情形同上。

适用于上述情形的中国血统儿童，申请回中国应申办旅行证。不适用的，申请回中国应申办签证（点此处查看赴华签证手续）。

2、申办旅行证所需材料：

（1）预约完成后打印好的带条码《中华人民共和国护照/旅行证申请表》1份（请如实、完整填写）；

（2）近期（半年内）正面免冠彩色半身证件照片（光面相纸）2张。照片尺寸为48mmx33mm，头部宽为15mm-22mm，头部长度为28mm-33mm，背景为白色；

（3）儿童出生证原件及复印件；

（4）父母双方有效护照原件及复印件，包括带照片资料页、曾办理过加注或延期页、来美签证相关页、最后一次离开中国的出境验讫章及入境美国的入境验讫章页。如父母一方不在美国境内，须提交其有效护照（整本，包括空白页）复印件。

（5）父母结婚证原件及复印件（如有）；

（6）父母双方在美或其他国家居留证件原件和复印件。

（7）如儿童曾申办过旅行证，需提交上一本旅行证原件及复印件；如儿童曾持旅行证赴华并返美，需另提交最近一次出入境所持其他证件（如出入境通行证、美国护照等）原件及复印件（包括带照片资料页、最后一次入境中国的入境验讫章页、最后一次离开中国的出境验讫章页、最后一次入境美国的入境验讫章页等）。

请注意：儿童父母双方须携儿童亲自到现场办理。如父母一方不能前来，须提供由其签署并经当地公证机构（如在中国境内，须经中国公证机构）公证的同意由配偶为该儿童办理旅行证赴华的书面声明原件，需写明父母双方姓名及证件号码（需与所提交护照姓名相符）、儿童中文姓名（如曾办理旅行证、出入境通行证的，需与原证件姓名相符）、儿童英文姓名（需与出生证姓名相符），委托事项需写明系办理旅行证，未到场一方父母需正楷签署所提交护照上登记的姓名。此外，需提供未到场一方父母签署的“本人在儿童出生时为中国公民、无任何外国国籍和外国永久居留权”的书面声明复印件（如适用）。

（8）邮局EXPRESS MAIL邮票一张，填写好的EXPRESS MAIL FORM或已付费的FEDEX或UPS回邮信封。收件人和发件人均请填写申请人的姓名和美国境内地址。请自行将Customer Copy取下来，以便日后查询。（建议购买$23.99左右每封的回邮信封。邮寄证件可能存在丢失的风险，如发生丢失证件的情况，相关责任由申请人自行承担。）

（9）现金支票（Money order或Cashier’s Check），金额包括办证费用和回邮服务费，支票收款人为：Chinese Consulate in Chicago。

恕不接受现金、个人支票（Personal Check）

旅行证收费：25美元

回邮服务费：5美元/信封

几份旅行证申请可使用一个回邮信封，支付一张现金支票。计算方法如下：

1人办理旅行证并回邮费用为：25+5=30美元

2人办理旅行证并用同一信封回邮：25×2+5=55美元

领馆所收材料均为复印件，有关原件将由领事查验后退还申请人。请用letter规格纸张复印有关材料。

递交的材料请按本通知附件要求准备。并请在左上角用夹子夹住（不要用钉书钉钉上）。

办理旅行证约需3周时间。如申请人在9月23日后3-4周之内有使用旅行证的计划，请另行安排选择办证时间。

三、领取养老金资格审核

申请人本人须前来办理。请提供本人有效护照、美国合法居留证件原件和复印件。护照只复印个人资料页。如已持外国护照，还请提供原来持有的中国护照或身份证复印件。

请现场填写由我馆提供的《在境外居住人员领取养老金资格审核表》一份。该表分上下两部分，请用中文认真填写，字迹要清楚，不要有涂改，请使用钢笔或碳水笔。《审核表》的编号、经办人签名、审核人签署三栏由领事填写，其它部分由申请人填写。该表格现场即办即取，不收费。

《护照和旅行证申请所需材料原件和复印件清单》请见附件。

附件：请按照以下列表顺序摆放所需材料。

护照和旅行证申请所需材料原件和复印件清单（以下文件均需原件和复印件）

护照：

1. * 打印出的带条码的预约申请表（不需复印件）

2. * 照片（不需复印件）

3. * 护照信息页（第一页，有照片的那一页）

4. * 如有换发过，换发信息页（一般在备注页上）

5. * 如有姓名更改或加注过，加注页（一般在备注页上）

6. * 最近一次的美国签证页（如有）

7. * 最近一次的出入境美国和中国的盖章页（如有）

8. * 有效签证或有效居留证件（包括：绿卡、I485、I797、I20、DS2019、OPT和EAD等证件）

十六周岁以下儿童办理护照除上述证件外另需提供：

1. * 儿童出生证明

2. * 父母的护照信息页（第一页，有照片的那一页）

3. * 父母的有效签证或有效居留证件（包括：绿卡、I485、I797、I20、DS2019、OPT和EAD等证件）

4. * 如父母有一方未到场要出具经公证的委托书原件

旅行证：

1. * 打印出的带条码的预约申请表（不需复印件）

2. * 照片（不需复印件）

3. * 儿童出生证明

4. * 儿童的美国护照信息页（第一页，有照片的那一页）（如有）

5. * 儿童的最近的一本旅行证信息页（第一页，有照片的那一页）（如有）

6. * 儿童最近一次出入境所使用的证件包括美国护照和旅行证的盖章页（如有）

7. * 父母的护照信息页（第一页，有照片的那一页）

8. * 父母的护照如有姓名更改或加注过，加注页（一般在备注页上）

9. * 父母的护照上最近一次的美国签证页（如有）

10. * 父母的护照上最近一次出入境美国和中国的盖章页（如有）

11. * 父母的有效签证或有效居留证件（包括：绿卡、I485、I797、I20、DS2019、OPT和EAD等证件）

12. * 父母结婚证复印件（如有）

13. * 如父母有一方未到场要出具经公证的委托书原件

其他：

* 现金支票（Money order 或 Casher’s check）

* 回邮信封（付过邮资并写好回邮地址）