通知：2019年8月10日总领馆将赴密苏里州提供现场办证服务

【St. Louis Chinese American News 圣路易时报讯】

为方便领区广大侨胞办理证件，中国驻芝加哥总领馆将于2019年8月10日（周六）赴密苏里州圣路易斯市提供现场办证服务，并提供侨务政策咨询，具体工作安排如下：

一、时间、地点：

时间：2019年8月10日(周六) 上午 09:00 – 下午 04:00

地点： 圣路易现代中文学校

6710 Clayton Rd., Richmond Heights, Missouri 63117

协办方：圣路易华助中心 密苏里北京人协会

联系人: 刘双秋 电话：636-579-9242

方娟 电话：314-779-4720

王红霞 电话：314-250-9996

联系电邮：passport.service@slmcs.net

二、现场办理证件种类:

（一）中国公民护照；

（二）中国公民旅行证；

（三）在境外居住人员领取养老金资格审核表。

三、护照和旅行证网上预约注意事项：

（一）请办理护照、旅行证业务的申请人通过护照预约系统（http://ppt.mfa.gov.cn）提前在网上预约。

（二）预约系统将于7月22日上午10:00（美国中部时间）开放，请选择预约时间“8月10日”，办证地点“仅限密苏里办证”，并预约办理时段（为照顾老人和儿童等特殊人群的办证需求，我馆将留出专门的时间段供老人和儿童预约，请您选择时间段时留意相关提示）。预约成功后，请按提示打印出带有条形码的预约申请表（届时将作为预约凭证），由申请人本人按照预约的时间段前往办证地点。

（三）进入预约系统后，需填写申请人中文姓名（请注意不是代办人姓名）及汉语拼音（或英文名，须大写）、出生日期、家庭成员信息、申请证件的种类、在美国电话号码（最好为手机）等信息并提交数码照片（大小在30KB—80KB之间。如照片不合格，也可以进行下面的程序，完成预约）。建议提前做好相关准备，以便及时完成预约。由于系统检测工具对“露齿”、“遮耳”、”阴影”等情况识别度有限，因此即使您的照片已通过了预约系统初步检测，办证现场还是将由领事对您的照片进行再次审核，如果不符合要求，需要重新提供照片。为提高办证效率，协办方将提供现场照像服务。新换护照为电子护照，对照片要求十分严格，从以往经验看，照片不合格是我馆外州办证遇到的最主要问题，为了您的护照能顺利完成制证，请予以配合，希望您理解。

（四）每人限预约1次，如一个家庭有多人申请，请按照实际办证人数分别预约。

（五）请尽早提前预约，没有网上预约的护照、旅行证申请，现场将不予受理。现场办证预约系统将在办证日期前2个工作日自动关闭，或在约满后自动关闭。

（六）关于其它预约注意事项，请认真阅读我馆官网相关信息。



四、温馨提示：

（一）我馆竭诚为广大侨胞提供就近办证服务，但考虑到近期办证需求较大，我馆赴外地办证的人力和时间有限，难以满足所有办证需求，本次现场办证不受理认证、公证等申请，敬请谅解。

（二）在办证现场，请您服从志愿者引导，建议您最好按网上预约时段前来，不要提前到来，否则会等待较长时间。

（三）如果您在预约办理护照和旅行证时有任何疑问，请随时联系总领馆证件组：chinavisachicago@gmail.com，联系时请在邮件主题注明：密苏里现场办证。我们将及时为您答疑解惑。

（四）办理《在境外居住人员领取养老金资格审核表》立等可取，不收取费用。

五、其它注意事项：

（一）除按规定收取相关办证费及邮寄费外，我馆不向申请人收取任何其他费用。

（二）请用letter规格纸张复印有关材料，有关材料要求见附件。（特别提醒：请勿用钉书钉装订材料，不要用订书钉或夹子固定照片）。

（三）换发护照办理时间为6周，旅行证办理时间为3周，补发护照时间待定。如申请人在8月10日后6周之内有使用护照的计划，或在8月10日后3周之内有使用旅行证的计划，请到我馆办证大厅申请办理相关证件（也需网上预约）。

六、受理证件种类及所需材料

（一）普通护照换发

1.适用情形：具有中国国籍、持有中华人民共和国普通护照，且属于下列情形之一的：

（1）护照过期的；

（2）护照有效期不足一年的；护照有效期剩余一年以上，但确因办理当地居留、签证延期、工作许可或有其他正当理由需要提前换发护照的；

（3）护照签证页即将用完的；

（4）容貌变化较大的；

2.所需材料：

（1）通过中国公民海外申请护照预约网站成功预约并打印出的《中华人民共和国护照/旅行证申请表》1份（请如实、完整填写）；

（2）近期（半年内）正面免冠彩色半身证件照片（光面相纸）2张（照片标准）。照片尺寸为48mmx33mm，头部宽15mm-22mm、长28mm-33mm，背景为白色，请着与背景不同颜色的深色服装。图像须清晰度高、无阴影、脸部亮度不能过明或过暗，表情自然，双眼睁开，双唇自然闭合，全部面部特征清晰可见。头发不能明显遮挡眼部，无帽子或头巾、项链、耳环等饰品；

（3）护照原件及复印件（包括带照片资料页、曾办理过加注或延期页）；

（4）在美居留状况证明原件及复印件（如绿卡、工作、学习签证、B1/B2签证或I-797、I-20表、2019表等能证明在美居留事实的文件）；

（5）国籍状况声明书（下载后填写完整并打印，申办证照现场签名）。

（6）未满16周岁申请人申办护照，应由一名法定监护人（父亲、母亲或其他法定监护人）到场陪同并出具同意办理证照意见，还需提供儿童出生证明原件及复印件，到场陪同法定监护人有效护照原件及复印件。

（6）邮局EXPRESS MAIL邮票一张，填写好的EXPRESS MAIL FORM或已付费的FEDEX或UPS回邮信封。收件人和发件人均填写申请人的姓名和美国境内地址。请自行将Customer Copy取下，以便日后查询。（建议购买$23.99左右每封的回邮信封。邮寄证件可能存在丢失的风险，如发生丢失证件的情况，相关责任由申请人自行承担。）

（7）现金支票（Money order或Cashier’s Check），金额包括办证费用和回邮服务费，支票收款人为：Chinese Consulate in Chicago。

恕不接受现金、个人支票（Personal Check）

办证费用：换发、补发护照18美元

回邮服务费：5美元/信封

几份护照申请可使用同一个回邮信封，支付一张现金支票，付费计算方法如下：

1人办理护照并回邮费用为：18+5=23美元

2人办理护照并用同一信封回邮：18×2+5=41美元

3人办理护照并用同一信封回邮：18×3+5=59美元

护照、旅行证因回邮时间不同，请不要使用同一信封，也不要支付一张现金支票。

（二）在美国出生的中国籍儿童首次申办旅行证

1.适用情形：

在美国出生，父母双方或一方为中国公民且出生时中国籍父母未取得美国“绿卡”或其他国家永久居留权的儿童。

在中国出生，父母一方为中国公民，一方为美国公民的儿童。

适用于上述情形的中国血统儿童，申请回中国应申办旅行证。不适用的，申请回中国应申办签证（点此处查看中国血统儿童赴华签证）。

2.首次申办旅行证所需材料：

（1）通过中国公民海外申请护照预约网站成功预约并打印出的《中华人民共和国护照/旅行证申请表》1份（可由儿童父母代为填写并签名）；

（2）近期（半年内）正面免冠彩色半身证件照片（光面相纸）2张（照片标准）。照片尺寸为48mmx33mm，头部宽15mm-22mm、长28mm-33mm，背景为白色，请着与背景不同颜色的深色服装。表情自然，双眼睁开，双唇自然闭合，全部面部特征清晰可见；无帽子或头巾、项链、耳环等饰品；

（3）儿童出生证原件及复印件；在中国出生并且父母一方为美国公民的儿童还需提交海外出生纸复印件。如出生证上儿童父母信息不全，需提供具有法律效力的能证明亲子关系的文件；

（4）父母双方有效护照原件及复印件，包括带照片资料页、曾办理过加注或延期页。

（5）儿童出生时父母双方在国外居留状况证明原件及复印件（如工作、学习签证或I-797、I-20表、2019表等）。

（6）申请人父母结婚证（如有）原件及复印件。

（7）未满16周岁申请人申办旅行证，应由一名法定监护人（父亲、母亲或其他法定监护人）到场陪同并出具同意办理证照意见，还需提供未到场一方签署的“本人在儿童出生时为中国公民、无任何外国国籍和外国永久居留权”的书面声明（未到场一方声明书样式）。

（8）邮局EXPRESS MAIL邮票一张，填写好的EXPRESS MAIL FORM或已付费的FEDEX或UPS回邮信封。收件人和发件人均请填写申请人的姓名和美国境内地址。请自行将Customer Copy取下来，以便日后查询。（建议购买$23.99左右每封的回邮信封。邮寄证件可能存在丢失的风险，如发生丢失证件的情况，相关责任由申请人自行承担。）

（9）现金支票（Money order或Cashier’s Check），金额包括办证费用和回邮服务费，支票收款人为：Chinese Consulate in Chicago。

恕不接受现金、个人支票（Personal Check）

旅行证收费：18美元

回邮服务费：5美元/信封

几份旅行证申请可使用一个回邮信封，支付一张现金支票。计算方法如下：

1人办理旅行证并回邮费用为：18+5=23美元

2人办理旅行证并用同一信封回邮：18×2+5=41美元

3人办理护照并用同一信封回邮：18×3+5=59美元

护照、旅行证因回邮时间不同，请不要使用同一信封，也不要支付一张现金支票。

（三）在中国境外出生的中国籍儿童旅行证换发

1.适用情形

现有旅行证过期或旅行证有效期不足3个月（旅行证有效期为发证之日起两年）。其他情形需换发旅行证的，请书面写明换证原因。

2.申请换发旅行证所需材料：

（1）通过中国公民海外申请护照预约网站成功预约并打印出的《中华人民共和国护照/旅行证申请表》1份（可由儿童父母代为填写并签名）；

（2）近期（半年内）正面免冠彩色半身证件照片（光面相纸）2张（照片标准）。照片尺寸为48mmx33mm，头部宽15mm-22mm、长28mm-33mm，背景为白色，请着与背景不同颜色的深色服装。表情自然，双眼睁开，双唇自然闭合，全部面部特征清晰可见；无帽子或头巾、项链、耳环等饰品；

（3）原旅行证原件及复印件。

（4）未满16周岁申请人申办旅行证，应由一名法定监护人（父亲、母亲或其他法定监护人）到场陪同并出具同意办理旅行证意见，还需提供儿童出生证明原件及复印件、到场陪同一方法定监护人有效护照原件及复印件。

（5）邮局EXPRESS MAIL邮票一张，填写好的EXPRESS MAIL FORM或已付费的FEDEX或UPS回邮信封。收件人和发件人均请填写申请人的姓名和美国境内地址。请自行将Customer Copy取下来，以便日后查询。（建议购买$23.99左右每封的回邮信封。邮寄证件可能存在丢失的风险，如发生丢失证件的情况，相关责任由申请人自行承担。）

（6）现金支票（Money order或Cashier’s Check），金额包括办证费用和回邮服务费，支票收款人为：Chinese Consulate in Chicago。

恕不接受现金、个人支票（Personal Check）

旅行证收费：18美元

回邮服务费：5美元/信封

几份旅行证申请可使用一个回邮信封，支付一张现金支票。计算方法如下：

1人办理旅行证并回邮费用为：18+5=23美元

2人办理旅行证并用同一信封回邮：18×2+5=41美元

3人办理护照并用同一信封回邮：18×3+5=59美元

护照、旅行证因回邮时间不同，请不要使用同一信封，也不要支付一张现金支票。

（四）办理《在境外居住人员领取养老金资格审核表》

1.须申请人本人前来办理。请提供本人有效护照、美国合法居留证件原件和复印件。护照只复印个人资料页。如已持外国护照，还请提供原来持有的中国护照或身份证复印件。

2.请现场填写由我馆提供的《在境外居住人员领取养老金资格审核表》一份。该表分上下两部分，请用中文认真填写，字迹要清楚，不要有涂改，请使用钢笔或碳水笔。《审核表》的编号、经办人签名、审核人签署三栏由领事填写，其它部分由申请人填写。该表格现场即办即取，不收取费用。

附件：护照和旅行证申请所需材料原件和复印件简要版清单（按照以下列表顺序摆放所需材料。）

一、护照换发：

1.打印出的带条码的预约申请表1份

2.6个月内照片2张

3.护照原件

4.护照相关资料页复印件1份（包括带照片资料页、曾办理过加注或延期页）

5.在美居留状况证明原件及复印件1份

6.国籍状况声明书1份

7.现金支票（Money order 或 Cashier’s check）

8.回邮信封（付过邮资并写好回邮地址）

十六周岁以下儿童办理护照除上述材料外另需提供：

1.儿童出生证明原件和复印件1份

2.到场陪同的父/母的有效护照原件和复印件1份（包括带照片资料页、曾办理过加注或延期页）

二、儿童首次申请旅行证：

1. 打印出的带条码的预约申请表1份

2.儿童 6个月内照片2张

3.儿童出生证原件及复印件1份

4.父母双方有效护照原件及复印件1份（包括带照片资料页、曾办理过加注或延期页）

5.儿童出生时父母双方在国外居留状况证明原件及复印件1份

6.未到场一方父/母书面声明书1份

7.儿童父母结婚证（如有）原件及复印件1份。

8.现金支票（Money order 或 Cashier’s check）

9. 回邮信封（付过邮资并写好回邮地址）

三、儿童换发旅行证：

1. 打印出的带条码的预约申请表1份

2.儿童 6个月内照片2张

3.儿童原旅行证原件及复印件1份

4.儿童出生证原件及复印件1份

5.到场陪同父/母的有效护照原件及复印件1份（包括带照片资料页、曾办理过加注或延期页）

6.现金支票（Money order 或 Cashier’s check）

7. 回邮信封（付过邮资并写好回邮地址）