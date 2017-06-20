受芝加哥中美音乐节组委会的特别邀请，圣路易长江艺术团合唱团将于9月16日到17日专程赴芝加哥参加《文化中国 – 友谊地久天长中美音乐节》文艺演出，特别是参加坐落在芝加哥千禧公园 （Millennium Park）内世界著名Jay Pritzker Pavilion 音乐厅的合唱演出。

这是系2015年长江艺术团合唱团受邀协办全球华人“黄河大合唱”活动后，再次向全美乃至全世界展示自己强大表演实力的一次机会。

参加此次音乐节合唱演出的团体还包括另外几家美中地区久负盛名的华人艺术团体，他们连同长江艺术团合唱团将一并由中国著名的指挥大师曹丁先生指挥合唱。美国著名管乐指挥Jeffery Doebler也将带领来自美中地区数百位美国管乐队员组成的大型管乐团同台演奏中美经典乐曲。

千禧公园作为芝加哥著名地标性建筑景点，这次的音乐会将是第一次以华人为主在这里举办大型的美中交流活动。现场的5000个座位，加上周围的草坪，届时的现场观众可以达到两万人以上。此次音乐节演出阵容也非常强大，不仅仅是当地及周边地区的华人社区精彩文艺节目的展示，还邀请到让刘欢老师不禁为之落泪、勇夺2014年度好歌曲桂冠的中国著名流行男歌手霍尊、曾获得俄罗斯“雷纳多•布鲁松”国际声乐比赛银奖、日本国际声乐比赛金奖、中国声乐大赛金奖歌唱家童韬及其它著名歌唱家和优秀舞蹈节目加盟演出。

如此强大的演出阵容，可以期待长江艺术团合唱团在芝加哥高手如云的同行中再次大显身手。为了回馈圣路易社区长期以来的支持，长江艺术团合唱团也将在8月12日在圣路易斯“仲秋华夏夜”音乐、歌舞晚会中提前亮相，届时圣路易斯的观众可以先睹为快，一饱耳福。

“仲秋华夏夜”晚会具体票务方式和演出信息见下：

时间：2017年8月12日晩 7:00

地点：Touhill Performing Arts Center

1 University Blvd, St. Louis, MO 63121

票价：$20

票务：奚柳（314-266-9809）中华文化中心（636-590-6988）

(圣路易长江艺术团合唱团)