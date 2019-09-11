“金秋华夏夜”音乐歌舞晚会总导演、总策划专访（下）

【St. Louis Chinese American News 圣路易时报讯】

10月份圣路易长江艺术团的“金秋华夏夜”音乐歌舞晚会就要呈现给圣路易斯的父老乡亲了。我们专门对圣路易长江艺术团艺术委员会主任、“金秋华夏夜”音乐歌舞晚会总导演梁谢筱渝老师、圣路易长江艺术团常务副团长、“金秋华夏夜”音乐歌舞晚会总策划高义民女士进行了访问。

记者：请问上次说到的国家级的表演艺术家到底是谁？

谢老师：这次我们特地请来了解放军军乐团小号首席演奏家朱海，他同时是中国小号联合会副秘书长、中央音乐学院小号教授、中国人民大学音乐系小号教授、解放军艺术学院军乐系小号副教授。他九岁随父亲开始学习小号，1980年考入中央音乐学院附中，1984年考入解放军艺术学院军乐系，师从著名小号演奏家、教育家朱尧洲先生。

记者：哇，这么厉害，那朱先生有什么代表作？

谢老师：朱海的代表作品有：《海顿小号协奏曲》、《阿鲁秋年》、《詹姆斯小号协奏曲》、《西班牙斗牛士》等大中型作品，获得了专家和广大观众的一致好评。

2009年9月15至10月2日参加了大型音乐舞蹈史诗《复兴之路》的演出。在第四章《百年梦圆》中，独奏北京奥运会主题曲《我和你》，展现了百年梦圆的奥运片段，表现了历史与现实的重逢，更快、更高、更强的奥运精神，以及中华民族的民族精神。这也是我国管乐第一次以管乐独奏形式出现在大型文艺演出中。

1997年起朱海解放军军乐团三队担任小号首席，并连续多年被评为优秀声部长。1997年和1999年做为礼号手参加了香港和澳门回归的政权交接仪式和就职仪式。在军乐团期间参与了不历次重大的外事司礼演奏工作，如：美国总统克林顿访华、布什访华以及俄罗斯总统普京访华等，并随团出访了美国、德国、比利时、芬兰、法国、俄罗斯、新加坡等国家。

2007年6月在新成立的中国小号联合会中朱海担任副秘书长职务。2008年9月6日在北京残奥会开幕式上独奏《星星你好》。不仅仅是小号，作为器乐表演，在如此重大的活动中独奏是很少见的。可以说这是中国管乐历史上最闪亮的演出。

2010年12月调入军乐团教研室，担任解放军艺术学院军乐系本科班小号教授。

记者：非常感谢两位组织者的介绍和艺术团大家的辛勤工作。这下圣路易观众有福气欣赏顶级表演艺术家的精湛技艺了，我们非常期待这场演出。

“金秋华夏夜”不仅是艺术团成长的一次汇报，也是对数年来始终如一支持艺术团的圣市乡亲的回报。门票已于即日起在现代中文学校出售。

晚会具体票务方式和演出信息见下：

时间：2019年10月04日(星期五)晩7：00

地点：Clayton High School Theater

1 Mark Twain Circle, Clayton, MO 63105

票价：$20 (不划座）

票务：刘双秋(Melody Liu): 636-579-9242