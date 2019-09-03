“金秋华夏夜”音乐歌舞晚会 总导演、总策划专访(上)

【St. Louis Chinese American News 圣路易时报讯】

10月份圣路易长江艺术团的“金秋华夏夜”音乐歌舞晚会就要呈现给圣路易斯的父老乡亲了。我们专门对圣路易长江艺术团艺术委员会主任、“金秋华夏夜”音乐歌舞晚会总导演梁谢筱渝老师、圣路易长江艺术团常务副团长、“金秋华夏夜”音乐歌舞晚会总策划高义民女士进行了访问。

记者:请问艺术团为什么要在今年秋天进行这么一台歌舞晚会？

谢老师：两年前的圣路易長江艺术团的首演反映热烈、好评如潮，至今还为人们所津津乐道。很多朋友在问现在的艺术团情况怎么样了，何时才能再次看到艺术团的精彩表演。是时候举办第二次公演了。圣路易斯聚集了近五万华人，他们热爱中华文化、並有极高的艺术素养。我作为圣路易华人长江艺术团艺术委员会主任，一直致力普及中华文化和努力提高艺术团的艺术水平，积极配合社区策划参与各种文化活动。

记者:请问艺术团这次表演的内容有什么？

高义民：早在今年三月，艺术团团委会和艺委会就开始了筹划举办“金秋华夏夜”音乐歌会晚会。秉承首届演出宗旨，这次的演出仍以中华民族风格为基點和主调，同样所有艺术团的专业老师担纲主演，向支持社区活动、力挺艺术团的圣路易人致意！“金秋华夏夜”音乐歌舞晚会不仅仅包括本地高水准中外器乐合奏、小提琴、钢琴独奏；声乐方面在保留人们熟悉的独唱、合唱外，增添了男、女声小组唱，给人予耳目一新；舞蹈一如既往呈现给观众包括古典舞、蒙古族、傣族、维吾尔族等丰富多彩具中国特色舞蹈。另外我们还从外地邀请了极高水准、极具观赏性的表演家来表演。

记者：请问能不能先向观众透露些这些精彩艺术家的情况呢？

高义民：芝加哥东方艺术团是美国中西部华人业余文艺团体中最大、最有影响力的艺术团。东方艺术团话剧团 在十多年间相继推出 了20多场高质量的原创和经典话剧及小品专场。年度《诗歌散文朗诵会》和《话剧小品欣赏会》也深受大芝加哥地区文学和朗诵爱好者的欢迎。他们在10月份演出旺季特别抽出时间来圣路易给大家带上由芝加哥东方艺术团团长张力创作，芝加哥东方艺术团话剧团团长陈红导演的精彩原创小品《网红豆腐脑》 。该节目在2018年“舞乐冬芳”艺术团年度综艺晚会上被评为最受欢迎的节目。小品《网红豆腐脑》 反映了老华侨回国探亲，对家乡感到既熟悉又陌生。在街上遇到一堆的事儿，意料之外，情理之中，令人感叹。还有一位国家级的表演艺术家请谢老师介绍。

到底这位艺术家是谁，他到底有什么样的代表作，请看下回分说。

“金秋华夏夜”不仅是艺术团成长的一次汇报，也是对数年来始终如一支持艺术团的圣市乡亲的回报。门票已于即日起在现代中文学校出售。

晚会具体票务方式和演出信息见下：

时间：2019年10月04日(星期五)晩7：00

地点：Clayton High School Theater

1 Mark Twain Circle, Clayton, MO 63105

票价：$20 (不划座）

票务：刘双秋(Melody Liu): 636-579-9242