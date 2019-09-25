金秋群英会 – “金秋华夏夜”音乐、歌舞晚会 系列介绍

【St. Louis Chinese American News 圣路易时报讯】

强萧萧，沈文是圣路易著名的小提琴、钢琴演奏家，她们二人及大提琴演奏家熊胤组成的女子三重奏组在圣路易地区久负盛名。三位艺术家常常为中美社区举行义演，为传播中华文化不遗余力。在“金秋华夏夜”晚会上，三位将奉上独奏、重奏，曲目既有世界名曲，也有原创曲目，值得期待。

强萧萧 (小提琴) 青年小提琴演奏家，圣路易斯交响乐团第一小提琴手

强箫箫自小学习小提琴， 12岁即以优异成绩考取中国中央音乐学院附中，师从黄圣音、林朝阳教授，以优异成绩毕业于该校，并在第二届香港国际青少年小提琴比赛中获奖。此后，她以全额奖学金考取新加坡国立大学音乐学院，师从小提琴演奏家钱舟教授，曾获该校协奏曲比赛第一名。

大学毕业后，2009年强箫箫又以全额奖学金考取了位于美国休斯顿的莱斯大学音乐学院, 受教于世界著名美籍华人小提琴大师、音乐教育家林昭亮教授，攻读小提琴演奏硕士学位。其间，她曾荣获休斯顿Ruth Burr 弦乐比赛第一名和国际Schmidabuer 青年艺术家比赛第二名。

2010年强箫箫在圣路易斯交响乐团100多人的应聘考试中脱颖而出，考取了终身第一小提琴演奏家的位置。强箫箫多次参加长江艺术团主办或协办的春节晚会，中华日及其它公益演出。

沈文(钢琴) 青年钢琴演奏家，Emmy Award提名者

沈文出生于音乐世家，沈文四岁起就开始学钢琴，七岁的她就荣获北京市儿童钢琴比赛第一名。就读于中央音乐学院附小，附中，及美国历史最悠久的新英格兰音乐学院，2002年荣获钢琴演奏学士学位，2004年荣获钢琴演奏硕士学位。

一路走来沈文获得了最严格的钢琴教育。在新英格兰音乐学院求学期间，她曾与多位美国作曲家如 Milton Babbitt, Arthur Berger, Gunther Schuller, 以及Robert Ceely 紧密合作并领奏。早已崭露头角的沈文多年来巡演于欧美及亚洲的各大著名院校、剧院等场所，譬如Tchaikovsky Conservatory College, Shostakovitch Conservatory, Rachmaninov Hall, Powell Symphony Hall, Jordan Hall，清华大学，中央美术学院，人民大会堂等等。

2014 年在与前圣路易斯交响乐团第一小提琴手 Darwyn Apple 合作的纪录片中的因为出色表现而荣获当年Emmy Award提名。现在她在圣路易斯大学担任兼职钢琴教师，并教授私人钢琴课逾十年。她的学生多次在MMTA，MTNA，STL青年艺术家比赛中得奖。沈文多次参加长江艺术团主办或协办的春节晚会，中华日及其它公益演出。

熊胤（特邀）青年大提琴演奏家

正值花样年华，熊胤女士在她刚刚获取纽约朱莉亚音乐学院硕士学位后，就已经被著名指挥David Robertson慧眼识中，聘任为圣路易斯交响乐团的全职大提琴手。

熊胤出生于上海音乐世家，自幼学琴，先后考入上海音乐学院附小、附中。15岁时被香港演艺学院以全额奖学金录取成为该校年龄最小的学生，师从王磊教授。她多次获得香港演艺学院协奏曲比赛第一名。并荣获多项国际和国内比赛奖项，包括第四届国际柴可夫斯基青少年大提琴比赛，第四和第五届全国大提琴比赛。熊胤以独奏者的身份和多个乐团合作演出并获得巨大的成功。她也曾以艺术家的身份参加加拿大Banff 重奏音乐节以及日本太平洋音乐节并成为最年轻的大提琴首席。

2008年，她以最年轻演奏员身份考入香港小交响乐团并成为香港演艺学院大提琴导师。2010年获全额奖学金赴美国奥柏林音乐学院深造后于2012年获得最高演奏家文凭。近几年来熊胤还热衷于室内乐和弦乐重奏，并在世界各大城市做巡回表演，包括纽约林肯中心，卡内基音乐厅等等。

来圣路易斯之前，熊胤在纽约茱莉亚音乐学院攻读本硕连读课程并担任茱莉亚音乐学院乐队首席，师从茱莉亚弦乐四重奏大提琴家Joel Krosnick和Darret Adkins。

这次艺术团“金秋华夏夜”的演出中值得一提的是圣路易斯的著名女高音歌唱家胡彤老师。她除了负责排练和担任大合唱指挥外，还负责排练“女声表演唱”、“男声小合唱”；同時还要兼顾她新的独唱曲 ”雪花情”。任务重、压力大！但她仍然非常高兴挤出时间来与弦乐四重奏合作，为”思乡”一曲配唱。

让我们共同期待，在今年秋高气爽季节，再一次略一次中华艺术迷人的风采。

晚会门票正在热卖中，演出信息见下：

时间：‪2019年10月04日‬(星期五)‪晩7：00‬

地点：Clayton High School Theater

‪1 Mark Twain Circle, Clayton, MO 63105‬

票价：$20 (此次剧票不划座）

票务：刘双秋 (Melody Liu): ‪636-579-9242‬

中华文化中心：636-590-6988

(圣路易长江艺术团音乐、歌舞晚会筹委会)‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬