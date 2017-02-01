【圣路易时报记者黄育德报导】

圣路易华侨春节联欢晚会庆祝新年活动，于1月29日晚间五时半，在京员宴会厅盛大举行，近四百名华裔与外国友人欢聚一堂欣赏舞狮、看表演、拿奖品，欢笑不断。

联欢晚会是由华侨协会总会圣路易分会、圣路易中华文化协会、亚裔中小企业协会、圣路易华商总会、全球荣光联谊会密苏里分会及全美台湾同乡联谊会圣路易分会共同举办的一年一度大型庆祝活动，气氛热烈，充满喜庆与温馨。

晚会以鸣炮与舞狮揭开序幕，首先由国际少林武术中心负责人Paul Lee率领醒狮团热闹进场，庆祝新年欢乐气氛，紧接著，全场最受小朋友欢迎的节目是材神爷登场赠红包，现场所有小朋友争相的上台领压岁钱。

随后，主持人陈海满女士、朱伟灵与赵玉珍女士 上台致词，并与各侨社社团会长黄亚孟、John Wang、夏大中、李汉泽向大家拜年，祝贺现场来宾新的一年鸡祥如意、金鸡报喜、大鸡大利、金鸡纳福、鹤立鸡群。 历时三小时的晚会一连串热闹滚滚的活动使得现场充满了活力和喜气。

今年晚会由陈海满、赵玉珍与朱伟灵担任司仪，『华侨春节联欢晚会』的节目精采缤纷，将整个晚会串成了一个欢乐的海洋，当晚的活动不仅有一连串激情澎湃的舞蹈、可爱动人的儿少舞蹈、优美又带有韵律感的成人舞蹈、动听的独唱、新春祝福舞蹈等节目外，而令人激动人心的抽奖环节更是将整场活动推向了高潮。值得一提的是，此次抽奖奖品，除了最大奖金两百元外，另有五隻活鸡赠送，现场来宾反应热烈。