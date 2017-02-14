金鸡报春 圣路易斯中华文化中心•密州北京人协会 欢乐过大年

爆竹声声辞旧岁，笑语呓呓迎新年”。2月5日晚6:00，在一阵阵爆竹声（电子的）中由圣路易斯中华文化中心俱乐部和密州北京人协会合办的2017金鸡报春——欢乐过大年活动在京园宴会厅隆重举行。此时的京园宴会厅张灯结彩，欢歌笑语，28张大圆桌和3张特为小朋友准备的小圆桌座无虚席。宴会厅中央的舞台上一群由华二代孩子组成的“快乐组合” 乐队在晚宴开始前演出名曲，来烘托欢庆节日的气氛。更让人开心的是今年来自祖国的江西艺术团也和圣路易斯侨胞们一起吃年夜饭，和大家一起热热闹闹，团团圆圆，和和美美过大年。

在京园宴会厅的入口处，活动筹委会很贴心的为大家装饰了一面全家幅背景墙，并为来参加活动的家庭免费照全家福。

过大年的第一项也是很重要的一项活动是 – 一起吃年夜饭。

和往年一样，这次活动筹委会为大家准备了丰盛的具有浓浓中国年味的年夜饭。还有美酒，零食，整个会场充满了过节的喜气。

首先文化中心负责人曹勇伟致新年贺词。密州北京人协会会长朱一民，中文学校总校长黄颖文，中文学校董事会董事长徐群和 江西团代表郎道先用北京，广东，上海，江西不同的方言祝大家新年快乐！会场的同桌们，邻桌们，亲朋好友之间也互相敬酒共祝新年快乐。

过大年的第二项活动是观看文艺表演。众所周知，在我们圣村有许多非常专业的业余艺术团体，他们也为这次活动带来了很多高水平的表演。年夜饭后，大家一起欣赏各俱乐部和江西艺术团为大家带来的精彩节目。

主持人余闽是圣村家喻户晓的节目主持，他幽默风趣的主持风格，使得现场笑声不断，演员与观众的现场互动更缩短了演员与观众的距离。增加了现场节日的喜庆。

摄影师周以华，黄颖文，林农成了全场最受欢迎和最忙碌的人， 他们饭都顾不得吃，忙着为大家照合影全家福，现场好不热闹。

今年是鸡年，第一个节目与鸡有关，由夏春生创作的幽默舞蹈小品《闻鸡起舞》，欢快的音乐和着演员们夸张搞笑的舞姿，把大家逗的哈哈大笑。夏春生非常喜欢舞蹈，近几年来他创作了很多风趣的舞蹈小品，每次都很受欢迎，并引起观众的强烈共鸣。今年他创作的这个舞蹈小品，不仅村里人喜欢，还得到了来自江西歌舞团专业人士的好评，为我们村有这样一位舞蹈家而骄傲。

今年圣村ok俱乐部参加的节目是由任丽丽，司雪梅，和何艳红三位女士组成的歌舞组合《给我一个吻》，她们边唱边舞，婀娜多姿，演出形式新颖新潮，尽显女性的阴柔美丽。

江西艺术团为我们带来了精彩的杂技表演。杂技《顶缸》：演员将沉重的大缸抛在空中，用身体或头部接住，10斤重的大缸在演员手里宛若轻巧的塑料小碗，令人叹为观止的是演员用头部顶这大缸边缘 ，头部转动而缸不动。杂技《蹬伞》：演员用脚尖轻巧地托着油纸伞，灵活的在空中翻转，用脚尖转动伞缘，而伞则向陀螺一样旋转，油纸伞在演员的足下显得异常的轻巧自如。

看完了精彩的杂技表演，是孩子们的小星星联唱，Julie Qian和Davin Rich演唱《天上布达拉》，Lucy Yue 演唱《渔乡的孩子》阎老师精心准备的这些民族歌曲跨过了语言的代沟，传递了我们丰富多彩的中国文化和地域特色。

接下来，资深模特兼形象指导Ada以一曲《甜蜜蜜》开场，在她的带领下，身着晚装的美女们从各自的桌子款款走向舞台。舞台上，模特们走秀娴熟，配合默契，整体演出从服装造型、化装、发型、舞台走秀等各面都堪比专业。

又轮到江西团表演了，笛子演奏家蔡拯为我们演奏了的笛子/葫芦丝：扬鞭侧马运粮仓， 月光下的风尾竹。蔡拯的太太施青则在旁为他伴起了舞。

来自江西艺术团国家一级演员被称为红土地的百灵鸟的邬成香不仅为大家清唱了一首著名的江西民歌《敬茶歌》，还和圣村著名业余歌手樊宝林医生一起合唱《夫妻双双把家还》。

圣村橄榄树组合的女声小合唱《牡丹开，等你来》把圣村欢迎江西贵宾的情谊表达尽致，台上歌声悠扬，唱出了快乐的音符，台下舞步翩翩，跳出了节日的喜庆。欢声笑语，杯觥交错，掌声热烈。江西艺术团的杜欢、席文静和村里的歌唱家吕海生、胡彤的男女声四重唱《我和我的祖国》再次赢得大家的阵阵掌声。

随着王胜、李慧清悠扬的歌声，尤、勇伟优美的舞姿，徐群的深情配音，带出身着青花旗袍的美丽女子们款款而来，仪态万千，曼妙身影，宛若一副水墨画卷。《旗袍歌舞秀》把旗袍、时尚完美地融合在一起。给村民带来不一般美的享受。正象美女们所说的，一起开心，优雅到老。

最后的女生独唱《难忘今宵》把晚会推向高潮，在众人的齐声歌唱“难忘今宵、难忘今宵，无论天涯与海角”的歌声中结束了这次的过大年活动。

身为华夏儿女，我们远离祖国，远离亲人，定居在万里之遥的美国，但我们从未忘记我们根。每逢佳节，我们用不同方式来庆祝我们的节日，将中国传统文化传给我们的下一代。我们用自己的方式在大洋彼岸坚守我们中国优秀的传统文化，并将它发扬光大。

在活动结束后筹委会成员之一的黄颖文感言： 今年过大年会场的喜庆热闹，参与人之多，众多来宾们穿着中国服装，节目的多样化，演员的多才多艺，节目主持的幽默，观众的积极参与和互动，过大年气氛之浓厚，给江西团留下深刻印象，也大大出乎他们的意料。在饭桌上他们两位院长和侨办的领导就在商量，要建议他们下两站的城市也像我们这样办。

这种事只有咱圣路易人，文化中心， 密州北京协会人才能办到！给一百个赞 ！