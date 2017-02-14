美国中部时间1月30日中午，韦伯斯特大学孔子学院在Sunnen Lounge举办了鸡年春节庆祝活动。来自SLU High School, Christian Brothers College High School, Lift for Life Academy 等九所圣路易斯市当地中学的校长、教师、学生及部分大学学生、社区民众参加了此次活动。

庆典以孔院院长Bill Lynch的新年致辞开始。SLU High School的舞狮表演则将活动推向第一个高潮。这支舞狮的队伍由九名学生组成，全部是SLU High School学习中文的学生。这群小伙子进入高中以后才开始学习中文，但这支舞狮队伍相当专业：四人组成的两头雄狮姿态各异，奋起、迎宝、发威等花式一一呈现，配以大鼓、大锣、大钹等中国传统乐器，向观众们展示了热闹、喜庆的节日气氛。

此次表演也是SLU High School舞狮队的首秀，是他们在有限时间内训练的成果展示，对他们来说意义非凡。

随后，Arthur Du师傅进行了太极表演，杜师傅自幼学习中医和武术，是杨氏太极拳第六代、陈氏太极拳第十二代传人，曾获得国内外多项武术比赛的冠军。随着音乐的节奏，杜师傅将太极刚柔并济、心静、慢练的精深表现得淋漓尽致。

与此同时，编中国结、写“福”字，做灯笼等文化展台也相继展开，观众们纷纷选择自己感兴趣的项目进行学习和体验。来自St. James the Greater School的学生表示，她们以前在汉语课上写过书法，往年的春节活动也写过“福”字，但这次写小篆的“福”字却是第一次，这种字体更加圆润饱满，对于她们来说非常新鲜。

Incarnate Word Academy的学生则被中国结手链所吸引，她们还将编织步骤拍成了视频，打算回到家以后继续研究。

最后，活动以春节知识竞赛结束，现场观众根据先前孔院教师张晴做的春节习俗介绍以及自己原有的知识储备进行问答。一些社区民众之前对中国春节并不了解，但他们在张老师演讲时非常认真，抢答环节时则表现的相当积极，得到了海报、红包等奖品。

据不完全统计，此次共有超过350人参与到活动中来。品尝中国菜、看中式表演、做中式手工，美国民众在中国春节期间体验到了不一样的新年气氛。

供稿：高旭 / 供图：张晴、高旭、戴庆聆