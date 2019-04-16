【St. Louis Chinese American News 圣路易时报讯】

(SLMCS 乒乓球教练容卓奇老师, 4月8日)

开展乒乓球运动项目是现代中文学校工作的一个组成部分，是锻炼身体，增强体质的好活动。这项文体活动能使参加的群众能掌握正确的手步法，打好扎实的基本功，提高打乒乓球技能，也使参与者彼此间能增进友谊，互相学习，互相帮助，共同进步。

为了达到开展更加广泛的群众活动，掀起一个学习打乒乓球的热潮，故此学校举行了成年及少年和儿童组别的单打邀请赛，时间定在3月24日及4月日晚上6：30分别进行比赛。

在这个日子里，正是春暖花开的季节，万物复苏。大人及孩子们早早地就来到比赛场地进行热身运动。时间一到，就准时进行准备运动，使身体各个肢体，关节能充分放松。在裁判员的带领下，各组别分别同时进行。经过三个多小时的激烈争夺，选手们充分打出风格，打出水平。最后能顺顺利利全部完成比赛，决出了各个类别及组别的前三名。

这里特别值得一提的是曾星皓，这个儿童组的小朋友是一匹大黑马。在小组循环赛中是屈居第二，但在第二阶段前八强单淘汰决赛中，一路过关斩将，把两个小组赛中的第一名都打下来，荣登冠军的宝座。

还有一匹小黑马叫高文腾。他也是儿童组的小朋友，他起步迟，学习时间短，但进步很快，进攻意识很强。小组8人循环赛中保持不败，在8强单淘汰中仍能获得季军的成绩。

下面是各个类别及组别前三名的运动员名单。

成年男子组：

第一名：柳松；第二名：陈刚；第三名：封际刚。

成年女子组：

第一名：殷燕；第二名：朱红梅；第三名：韩丽荣。

少年男子组：

第一名：封泽宇；第二名：宋诺夏；第三名：刘宇森。

儿童组：

第一名：曾星皓；第二名：魏润章；第三名：高文腾。

我在现代中文学校任教已经有7个年头了。回忆过去这段日子，给我带来了很多欢乐和盼望，在这个大熔炉里，使我学习了很多知识，也体现了校董们，校长们，老师们和家长义工们的辛勤劳动，无私奉献的精神。特别感谢李剑锋才艺副校长亲历亲为的支持及帮助，也感谢殷燕，我的得力助手的帮助及家长义工们的协助做裁判工作。

希望今后有更多的家长们及孩子们到我们这个队伍学习打乒乓球。

（现代中文学校才艺学校：万分感谢容卓奇老师不辞辛劳地组织并主持了这一次乒乓球比赛。容老师虽年事已高，但仍然活力四射，在圣路易斯华人社区发光发热。他在现代中文学校服务教课多年，认认真真教孩子们练球，为我们的华人社区做出了很多贡献。让我们向这位尊敬的长者致敬，并深深地感谢他的无私奉献。）