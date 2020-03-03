【圣路易时报讯】因应新冠病毒在美疫情扩大，目前华盛顿州死亡人数九人，伊利诺州确诊人数四人，密苏里州州长Mike Parson三月三日(周二)召集密苏里州内阁阁员、州紧急处理中心Missouri State Emergency Management Agency(SEMA) 、 州委员及相关单位等 ，在首府Jefferson City召开记者会，亲自向密州州民说明密州做好新冠病毒疫情爆发的准备。

Parson州长说，保持每一位密苏里州州民的健康和安全是他最重要的职责。

密州是一个多元化的社区，州长强调，每一个社区都要受到照顾，要做到让每一位州民了解州政府做为，并预防新冠病毒疫情，其中包括学校、监狱、老人中心等。

在记者会中州长表示，周一他和其他州州长和副总统Mike Pence举行了新冠病毒疫情电话会议，副总统为所有州长做了疫情分析和最新状况报告，全美各州目前全部紧绷神经一起抗疫。

密州卫生厅厅长(State Department of Health and Senior Services)Randall Williams医师也在会中强调，卫生厅最重要的工作是保护密州州民，虽然目前密州感染新冠病毒机会很小，也没有确诊案例，但是我们和州长及所有部门，都没有掉以轻心，保证州民能得到最正确的消息和资讯，并做好万一的准备。

Williams医师指出，如有不舒服或疑似感染情况，请先联系家庭医生，如果符合联邦疾病预防和控制中心(CDC)检测要求，例如有旅游史、曾出入疫区或接触患者等，将予以检测，大约六小时就可获得检验报告。

Williams医师强调勤洗手是对抗病毒的基本功。

Williams医师三月二号(周一)在首府众议院疾病控制与预防特别委员会(House Special Committee on Disease Control and Prevention)听证会会中表示，密州目前没有任何确诊案例，但约有100人正在接受自主健康管理，其中不到15人接受检疫和测试，目前全部是阴性，没有确诊案例。

卫生厅同时也表示，密州约有80人接受流行病病专家评估疫情 。

圣路易郡也在3月3日推出新冠病毒疫情网站 www.stlcorona.com. 网站随时更新疫情状况。圣路易郡郡卫生局同时公布新冠病毒疫情专线电话314-615-2660 。