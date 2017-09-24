圣城侨胞们翘首热盼的由享誉全球的中国杂技团领衔，各大国家级歌舞剧院，广播艺术团和交响乐团等顶尖文艺团体加盟的「亲情中华」 晚会终于于9月20日在圣路易Logan University, Purser Center闪亮登台了。

为了这次海外巡演，中国侨联「亲情中华」艺术团特地选拔了众多优秀演员加盟，群星荟萃。

既有被誉“新春第一唱” 的著名男高音歌唱家、中国广播艺术团国家一级演员、中国广播电声乐团团长魏金栋；中国金唱片奖获得者、中国国家交响乐团国家一级演员著名女高音歌唱家陈俊华；也有家喻户晓的“九妹”的演唱者流行演唱家、中国金唱片奖获得者、新生代流行歌手的代表黄鹤翔。

更少不了的是中国杂技团国家一级演员有“九球天王”之称的赵晗龙以及柔若无骨的柔术女王杨青。这么多明星的到来为圣城广大华人华侨及友人奉献了一台精彩纷呈的节目。

演出当晚虽然不是周末，但仍然聚集了上千人的观众前来观赏。晚会开始，中国驻芝加哥总领馆总领事洪磊，中国侨联文化交流部副部长、「亲情中华」艺术团团长邢砚庄，圣路易斯现代中文学校校长黄颖文分别致辞，密苏里北京人协会会长朱一民、黄颖文校长和长江艺术团副团长高义民还代表当地华人社团与远道而来的艺术家们互换了纪念品。

应邀出席的当地贵宾还有圣路易斯郡法官(St. Louis County Associate Circuit Judge) Judy Draper，Chesterfield 市长Bon Natoin夫妇, 密苏里州众议员Bruce DeGroot先生，Richmond Height 市长Jim Thomson先生，Missouri Partnership 总裁Steve Johnson先生, St. Louis Regional Chamber 副会长James F. Alexander夫妇。

晚会表演在中国杂技团“喧歌嘻调”的转碟杂技表演中拉开了序幕，一个个的旋转的瓷碟魔术般的被演员们牢牢的控制在手上，一只只象飞舞的彩蝶围绕在演员身边。在保持瓷碟平衡的条件下，演员们还做着分腿、翻转、转圈、叠罗汉等惊险动作，观众的欢呼声、惊叹声此起彼伏。观众们还对转碟表演惊叹不已时，北京歌剧舞剧院国家一级演员著名青年歌唱家、新一代民歌演唱的领军人物的吴春燕也献上了“芦花”“在希望的田野上”等三首歌，动听的歌声把观众带回到深情眷恋的故土。

“九球天王”赵晗龙的出场带动了大家的好奇心，大家都想看看他到底同时能掌控几个球。随着演出的深入，一个个球的增加，表演难度也越来越大。但每个球在天王手中跳动飞舞，仿佛被赋予了以活力、以生命。观众被赵晗龙精湛的表演所征服掌声不断。

接下来北京歌剧舞剧院著名青年歌唱家周旋的一曲“茉莉花”将传统的民族歌曲和西洋歌剧完美的结合在一起，唱出了别样风格，使人耳目一新。柔术女王杨青的 “青狸” 柔术让人目瞪口呆，她软若无骨的表演，让大家不住的叹为观止。下面女高音歌唱家陈俊华音域宽广的歌声绕梁三日给人以无穷享受。

新生代流行歌手的代表黄鹤翔也给大家带来了耳熟能详的成名歌曲“九妹”，熟悉的曲调，火红的旋律，激起了大家的热情，台上的歌手和台下的观众互动对唱，打成一片。

人们还沉浸在动听的歌声中，著名唢呐演奏家、教育家、音乐活动家、中国音乐学院副教授侯彦秋女士清澈响亮的 “喜庆” 唢呐把大家带入了欢快祥和的喜庆场景，她极富感染力的表演抒情欢快，悠扬婉转，引起观众的情感共鸣。

接下来著名男高音歌唱家、中国广播电声乐团团长魏金栋演唱之余还与总领事洪磊联袂演唱一首《红星照我去战斗》。特别是洪总领响亮的歌声与魏团长交相对应，不相上下，让大家感受到了“外交部明星”的魅力。他们的表演赢得掌声不断。

演出的压轴戏是中国杂技团的抖空竹“俏花旦”，堪称美轮美奂，每一个空竹的空中飞行，每一次花旦们的精彩动作都赢得满堂喝彩。

这次中国侨联「亲情中华」艺术团给在圣路易斯的观众带来了精彩纷呈的表演。晚会结束了，但观众和演员们相互互动，久久不舍离去。难忘今宵，今宵难忘，成功的晚会离不开各界朋友的大力支持。

晚会筹委会再次向远道而来中国侨联「亲情中华」艺术团的全体团员和全体工作人员表达由衷的谢意！

(亲情中华晚会筹委会)

亲情中华演出圣路易斯筹委会成员: 朱一民，王飞，徐群，黄颖文，卢怡，高义民，黄若若，嘉敏，郭敏，夏春生，刘敏，游开宇，张丹缨，岳方济，朱晓东，刘双秋，许尤峰，安涛，艾杨。