[真诚谢谢李院长和孔院的全体老师义工们的精诚合作。衷心感谢教育文化中心的全体义工们精益求精的工作热情。祝贺全体演员们的精彩表演。我们一起办了一次非常非常成功的春晚！州长代表冒雨兼程于开场前15分钟赶到为晚会送来贺词，为晚会增加了一大亮点！也印证了圣村华人社区的强大影响力。真是可喜可贺!]

玉犬留福辞旧岁，金猪纳喜伴春来，2月11日在Webster University的Loretto-Hilton Center大厅人潮鼎沸，热闹异常，一场由韦伯斯特大学孔子学院、圣路易中华教育文化中心主办，圣路易长江艺术团，圣路易斯华助中心，圣路易斯文化中心，密苏里北京人协会，中华文化教育服务协会等机构协办的2019年圣路易斯猪年春节晚会正式在韦伯斯特大学艺术中心隆重开演。

演出虽然是在周一，但会场内仍熙熙攘攘，聚集了数百名观众前来观赏。

晚会开始前，韦伯斯特大学孔子学院院长李淑萍女士主持了答谢招待会。圣路易斯华助中心主任朱一民，韦伯斯特大学校长Elizabeth Stroble女士，韦伯斯特大学教务长、副校长兼首席运营官Julian Schuster博士，中国驻芝加哥总领馆陈盈晖参赞分别就“圣路易斯-南京友好城市建交40周年”，“美国开放的未来”，“多族裔社会的美国”等主题发表热情感言，并恭祝华人社区新春快乐。

密苏里州自然资源部部长Carol Comer女士代表密苏里州长Mike Parson先生特地从州首府赶来送上亲笔贺信。Richmond Heights市长Jim Thomson先生也应邀出席晚会并亲自向代表华人社区的圣路易中华文化中心董事长黄颖文、韦伯斯特大学孔子学院李淑萍女士送上贺电。

晚会表演在圣路易斯大学高中，圣路易长江艺术团，圣路易现代中文学校一群小朋友欢快的舞蹈“喜迎春”表演中拉开了序幕，喧闹的锣鼓，欢快的脚步，欢腾的狮子，点燃了全场欢庆的气氛。

第一个亮相的节目是“抖空竹”，空竹在长治杂技学校两位演员的手中上下抖动，变化多端。那空竹宛如盘旋在身边的鸽子，翩翩飞舞。

韦伯斯特大学孔子学院林佳静老师的二胡独奏“步步高”，旋律轻快激昂，音乐涌起叠落。观众们都被带入了一个愉快欢乐的节日气氛中来了。

圣路易长江艺术团一如既往的又献上了优美的舞蹈“山花烂漫”。沂蒙的水土养育了质朴纯洁的沂蒙姑娘，每位姑娘的笑脸犹如山中灿烂绽放的花朵，美人美景如画。

还正在沉醉中的观众马上给两位小姑娘的杂技“柔术”表演给震撼住了。不可思议的角度，难以置信的柔韧，表演将惊奇、优雅、特异、恬静完美的糅合在一起，观众们在担心之余不禁鼓掌叫好。

长江艺术团、圣路易交响乐团、圣路易青年交响乐团、韦伯斯特大学青年交响乐团联合推出的器乐合奏“春节序曲”，节奏热闹喜庆、曲风欢乐祥和。中西乐器的组合，中西表演形式的融合正象征多元文化的共同发展。之间中美两位主持人诙谐的主持带来了不断笑声，特别是女主持康妮一口流利的中文，让人侧目相看。

圣路易华大舞社的采薇又将观众带入了古典风。“采薇、采薇，薇亦做上”，春夏秋冬一年四季。“昔我往矣，杨柳依依。今我来思，雨雪霏霏”。一曲采薇，道不尽思念无限，念不完故土情深。

大家还沉浸在悠悠的情愫中，杂技“力量展示”勃然而起，阳刚之气，勇猛之力被两位男演员表现的淋漓尽致。力之美，形之俊，技之巧征服了全体观众，唏嘘声和喝彩声此起彼伏。

接下来强萧萧的小提琴独奏“丰收渔歌”在沈文的钢琴伴奏下将获得丰收渔民的喜悦之情体现的一览无遗，丰收带来的欢快也传递给在场每位观众。

杂技“太空漫步”再一次让观众欣赏了力与美的完美结合。

微微舞蹈工作室的“雨打芭蕉”声声点点，抓住了大家的听觉和视觉。高一点，低一点，东一声，西一声。婆娑的身影，摇曳的舞姿，道不尽岭南风韵，说不完少女情怀。

韦伯斯特大学孔子学院带来的儿童古诗太极串烧可爱风趣，童言、童趣、童乐给大家带来了欢快的笑声。

杂技“呼啦圈”在惊喜之余带来了惊奇，叠罗汉式的呼啦圈表演还是让大家耳目一新。

圣路易现代中文学校的舞蹈“草原上的格桑花”，一群美丽的小卓玛拉们，宛如飞舞的彩蝶，流连在格桑花丛。歌声环绕着大雪山，舞影倒映在纳木错，青春留在了美丽的高原。

晚会的最后在圣路易长江艺术团合唱团大合唱“仙那渡”“青春圆舞曲”歌声中圆满的拉上帷幕。

这场精彩纷呈、美伦美复的表演给在圣路易斯的观众带来了难以忘怀的回忆。晚会结束了，但观众和演员们心还是相牵着、情还是相连着，久久不舍离去。

难忘今宵，今宵难忘，成功的晚会离不开各界朋友的大力支持。晚会筹委会再次向辛苦全体演职员及辛勤的工作人员表达由衷的敬意，感谢梁谢筱渝老师的精心组织编排，同时向所有支持圣路易斯春晚的家属及所有为春晚出力的志愿者表达由衷的谢意！祝福大家阖家幸福美满，事业蒸蒸日上！(2019春晚筹委会供稿，摄影 施航)