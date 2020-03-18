3月15日晚八时正，圣路易中文学校校长胡景佳利用zoom meeting 召开中文学校教务网络工作会议。胡校长向主持中文教学的马秀翠副校长和课外活动副校长赵燕芬传达董事会的最新决定，面对美国特殊时期的疫情，学校决定立即全面开始实施网络课程。到会的还有资深顾问张岳平老师。晚上的会议经过讨论达到共识，并制定出一套切实可行的网络教学方法，和制定出相应的教学管理规则，以保证网课的顺利进行。

面对美国汹汹而来的疫情，校董事会和负责教务的校长副校长们早就未雨绸缪开始了部署。早在二月份董事会的成员就部署了对教师的网络教学技能的培训，董事长章三红和董事谷贺主持了周末的培训工作，使老师们学习和掌握了使用zoom meeting的技能，并且在课堂上试用教学效果。前几周，部分老师已经先行让现场教学和网络教学同步运行。

目前美国的疫情进一步恶化，全美的学校以及圣路易斯的学校也都开始陆续关闭。董事会和校领导及时做出决定，关闭学校的现场教学，全面开始网络教学，包括课外活动的全部课程。因此，校领导还将在本周继续对课外活动教师进行技术培训，中文老师将利用模拟教学交流网络教学的方法，并制定出相应的教学要求目标和管理规则。

胡校长在会上特别强调，网课是课程，老师有准备有设计，和学生有更加多于面授的互动。网课不等同于组织学生看看录像，或提供资料让学生自学。网课是现场教学。

胡校长还强调了规范化的教学时间，以保证教学质量和教学的严肃性。上课时间不变，老师要在统一规定的时间内上课，也就是中文课周日下午1：45 – 3：20， 课外活动周日下午3：25 – 5：00。

日前，董事会的技术指导章三红和谷贺，依旧利用自己的业余时间，不辞劳苦的对全体教师进行课程展示和网上辅导，力图在疫情带来的挑战面前，帮助老师们顺利适应新的教学模式，满足家长的期待和学生的学习需求。

病毒无情人有情。疫情当前，防疫自然是每个人首要关注的问题和工作。但同时也包含对未来充满信心和期待。所以我们需要让我们的儿童，在这种可能要持续相当一段时间的与新冠病毒的对抗中，过正常的生活，让他们不仅有吃有穿还有学上，生活快乐又没有荒废学业。即使在屏幕前，学习超越疫情的知识文化，珍惜当前握在手里的时间。学校每一位老师的努力，将会让我们未来有一天回望今日我们所做的事情，可以无悔地告慰自己：疫情之下，我们付出了我们能够付出的。

3-16-2020