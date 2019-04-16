【St. Louis Chinese American News 圣路易时报讯】

本地时间4月14日，第十一届圣路易斯地区“汉语桥”中学生演讲比赛在韦伯斯特大学举行。比赛邀请了圣路易斯华盛顿大学、圣路易斯大学、圣路易斯汉语沉浸式语言学校和圣路易斯现代中文学校的汉语教师专家担任比赛评委。

来自韦伯斯特大学孔院下属的两所孔子课堂-圣路易斯大学高中 SLUH (St. Louis University High School)和玛丽学院和圣路易国家日学校 MICDS (Mary Institute and Saint Louis Country Day School)，以及威斯敏斯特中学 WCA (Westminster Christian Academy）的八名选手参加了本次比赛。

比赛分主题演讲、才艺展示和即兴演讲三个部分，选手们在比赛中充分展示了出色的汉语水平、对中国文化的热爱和对中国社会的了解。

不少选手表示，学习汉语使他们认识了一个更广阔的世界，结识了更多不同的朋友。他们热情洋溢、风趣幽默的演讲，优美动听的歌曲演唱和乐器演奏，技艺精湛的抖空竹和武术表演等赢得了在场教师、学生和家长的阵阵掌声和赞叹。

经过三个小时的激烈角逐，来自圣路易斯大学高中的爱福里克（Alfrick Arun）脱引而出获得一等奖；来自圣路易斯大学高中的雷莱斯（Bryce Van Bree）和玛丽学院和圣路易国家日学校的雅典娜（Athena Tharenos）获得二等奖；来自圣路易斯大学高中的马修（Mathew LaFaver）、玛丽学院和圣路易国家日学校的李福高（Nicholas Clifford）和威斯敏斯特中学的贾斯丁（Justin Fuller）获得三等奖，他们将代表圣路易斯地区前往芝加哥参加美国中西部“汉语桥”复选赛。

圣路易大学高中三年级学生雷莱斯的演讲《学习中国话，缩短与世界的距离》

(圣路易斯第十一届汉语桥比赛演讲第二名)

另外，圣路易斯大学高中的汉语教师黄育德获得优秀指导教师奖，威斯敏斯特中学的黎明老师获得优秀组织奖。四位专家评委和韦伯斯特大学孔院外方院长李淑萍女士、中方院长刘强副教授为获奖选手及教师颁奖，并合影留念。

韦伯斯特大学孔院组织的汉语比赛活动赛制更加规范，影响力不断提升，为学生提供了良好的展示平台和机会，推动了圣路易斯地区汉语教育教学的发展，促进了中美两国的语言文化交流。韦伯斯特大学孔院将继续组织各种语言文化活动，努力为中美教育、文化和青年交往等方面作出贡献。