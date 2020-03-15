【圣路易时报讯】全美新冠病毒疫情蔓延，圣路易郡3月13日宣布进入紧急状况。领军圣路易郡，运筹帷幄，抗疫作战的圣路易郡郡长Dr. Page3月14日(周六)下午三时在紧凑繁忙的行程中，在圣路易华埠中国城京园餐厅与华裔社区支持他的各界人士会面一小时。

这个会面会是圣路易郡支持郡长Dr. Page竞选连任所安排的首次筹款会。

在会面中，与会代表为郡长加油打气，并分享疫情所见。郡长向大家表示，同时身为医师和郡长，他将尽全力维护所有郡民的健康和福祉。

在抗疫战争行动及圣路易郡紧急状况下，郡长获授权可以动用紧急行动，结合各行政、医疗、警力等资源，共同面对这场疫情可能继续扩大的战争。

圣路易郡目前有新冠病毒热线314-615-2660及新冠病毒网站www.stlcorona.com。

郡长同时表示至少每隔一天举行一次记者会，为郡民及时更新疫情动态，减少疑虑。

在竞选连任方面，民主党党籍的 Dr. Page 郡长要参加今年8月举行的党内初选，然后是11月的决选。

在初选阶段目前有两位党内竞争对手，郡长相信以他的行政经历，坚定领导和政通人和，一定能在初选中胜出。

圣路易郡一向是民主党占优势，Dr. Page郡军长赢决选连任极有希望。

由于疫情顾虑，很多支持的朋友没有出门参加筹款会支持。郡长在会前也一再强调，在可预见的未来，整个社区都会要面对这样的挑战，如果没有必要，不要参加大型聚会，不要外出旅行，与人保持适当社交距离，勤洗手，保持个人卫生习惯，如果身体不适，一定要留在家中，不要上班或上学。

Dr. Page郡长说，在大家一起努力防范下，我们一定可以渡过难关!