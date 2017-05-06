驻芝加哥总领馆举办首届领保联络员会议暨聘任仪式

【圣路易时报讯】4月30日，驻芝加哥总领馆举办首届领保联络员会议暨聘任仪式，洪磊总领事、刘军副总领事、余鹏副总领事、16位首届领保联络员、大芝加哥地区华侨华人联合会汪兴无主席等侨界代表、中资企业和留学生代表、新华社、央视驻芝加哥记者站以及华文媒体记者等70余人出席。

洪磊总领事向首届领保联络员颁发了聘书，他们是伊利诺伊州华埠商联主席马森柱、华联会副主席何达权、律师黄正东、王志东、密歇根州北美华人联盟主席王丽莎、律师王树盛、印第安纳州侨领叶明、明尼苏达州中美联谊会会长颜炳文、律师李瑞琳、艾奥瓦州华人协会会长燕晓哲、律师叶阳依迪、密苏里州侨领朱一民、律师高桐、堪萨斯州堪城华人协会会长成小航、威斯康星州麦城华人协会副会长陶晔栋、科罗拉多州美中交流协会会长冯咪咪、美国中国总商会芝加哥分会秘书处主任赵淑芬。

洪磊总领事表示，中国政府高度重视维护中国公民海外合法权益，保护中国公民海外安全，不断强化对海外公民的领事保护力度，承诺中国公民走到哪里，领事保护就要延伸到哪里。近年来随着人员交流不断增加，更多中国公众走出国门，领保案件也随之较大幅度增长。我馆领区侨胞人数众多，留学生8万，中资企业数量不断增长，游客人数年年递增。2016年我馆共处理重大领保案件47起，其中不幸死亡案件12起，提供领事协助200多次，接听领保电话3000多个，领保任务不断增加。与不断增加的领保任务相比，我们的领保工作力量不足的问题日益突出。在此情况下，创新工作思路，挖掘工作潜力，利用各方资源，建立领保工作网络，具有重要现实意义。

洪磊总领事表示，我们领区有一大批能力突出、热忱为同胞服务的侨胞，多年来大力协助总领馆开展领事保护工作，充分发扬了一方有难、八方支援的中华美德，我们对你们的高尚情操致以崇高敬意，并向你们表示衷心感谢。

洪磊总领事表示，建立领保联络员机制的目的是把领事保护工作做得越来越好，及时给遇到困难的同胞送去帮助和温暖。希望领保联络员与总领馆加强协调，一是在领保案件发生时，第一时间协助联系当地有关部门了解情况，提出应对建议，做好应急处理；二是厚植人脉关系，与当地警方、法律援助、医疗、社区联防、媒体等建立联系，更好维护同胞合法权益；三是与总领馆保持密切沟通和联系，及时向总领馆通报信息，做好协同工作；四是注意个人安全，加强自我保护意识，在保证自身安全的前提下做好领保联络员工作。总领馆将与大家加强互动，定期召开会议，与大家一起交流经验，并进行领保及心理知识培训。

领保联络员们纷纷表示，成为驻芝加哥总领馆首届领保联络员十分荣幸，感谢总领馆对大家的信任。领保工作体现祖国对海外侨胞和留学生的深切关心和爱护，领保联络员机制的建立将使侨界和总领馆形成合力，进一步提升领保工作反应速度和有效性。大家将不负总领馆重托，充分发挥熟悉当地情况的优势，带动当地侨社，全心全意、尽最大努力做好领保联络员工作。

华联会汪兴无主席、栾文琦理事长、刘红名誉主席等表示，到美30多年，看到总领馆的领事保护工作越来越人性化，水平越来越高，很为祖国高兴，领保联络员机制的建立一定会进一步提升芝加哥总领馆领区领事保护服务水平。华联会愿意做不冠名的领保联络员，配合总领馆全力做好领事保护协助工作。