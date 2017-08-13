魅力圣路易 – 「仲秋华夏夜」 一场惊喜和惊艳的演出

圣路易长江艺术团写下历史新页

【圣路易时报讯】由圣路易长江艺术团主办，圣路易中华文化中心协办的「仲秋华夏夜」 音乐、歌舞晚会于8月12日在 圣路易密苏里州立大学 (UMSL) Touhill Performing Arts Center精彩演出！

这场晚会不仅仅是一台庆祝圣路易现代中文学校20周年校庆的晚会，它更是圣路易长江艺术团第一次全面亮相的晚会。

“宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来”，「仲秋华夏夜」 这场惊喜和惊艳的演出，成功的将长江艺术团完整的呈现给关心、关注和关爱艺术团的圣路易广大乡亲们。

晚会由新秀主持艾杨主持，中英文俱佳，台风稳健，又高又帅的艾扬一气呵成，将整场晚会进行的顺畅流利，天衣无缝，时间掌握的恰到好处，没有冷场，全场三百余位观众，随着他和节目的节奏，尽情享受了一个愉快的夜晚。

「仲秋华夏夜」音乐歌舞晚会节目有：合唱《茉莉花》、《我和我的祖国》指挥:胡彤；芭蕾舞片断《北风吹、扎红头绳》 表演者:赵圣辰 夏春生 指导:梁谢筱渝；小提琴独奏《流浪者之歌》演奏者:朗嘉慧(小提琴) 苏祖泽(钢琴)；男声独唱《小河淌水》 演唱者:韦桂林；舞蹈《蒙古人》 表演者:付微微；钢琴独奏《浏阳河》 演奏者:沈文；古典舞《戏梦人生》 表演者:梁谢筱 渝黄倩 廖美伊 改编:梁谢筱渝；舞蹈《悠悠香兰》 领舞:黄倩 刘红 周璇 编导:梁谢筱渝；朗诵《那逝去的岁月》 朗诵者:徐群; 器乐三重奏《咖啡店音乐》 表演者:强箫箫(小提琴) 熊胤(大提琴) 沈文(钢琴)；女声独唱《芦花》 演唱者胡彤；小提琴独奏《辛德勒的名单》演奏者：强箫箫（小提琴）沈⽂（钢琴）付微微（舞蹈）; 男⼥声⼆重唱《敖包相会》 演唱者：韦桂林 胡彤; 舞蹈《京扇》 领舞：赵圣辰 编导：付微微

魅力圣路易 – 「仲秋华夏夜」 ，精彩镜头 先睹为快! 看到您喜欢和认识的演员了吗?

合唱《茉莉花》

合唱《我和我的祖国》

此次参与演出之舞蹈团、合唱团演员有杜文征,卢怡, 方娟,黄蕊,夏春生,李真,彭青,彭洁心,黄倩,古珂,刘红,张欣,赵圣辰,周璇,柳立红,许尤峰,谢嘉丽,张燕文,伊泉,Joy Zhu,覃建萍,马刚,朱露培,郭振华,Randy Yang,高义民,袁莉娅,姚敏,刘天颖,沈秀玲,潘爱红,刘敬东,马桂梅,张燕萍,张树芳。

晚会的工作人员及职务为：

策划、统筹 ：吕海生,高义民

总导演： 梁谢筱渝

节目策划： 梁谢筱渝,胡彤,付微微,沈文,强箫箫

晚会主持 ：艾 杨

舞台总监 ：朱晓东

音响、灯光 ：顾宇星,曹勇伟,赵 波

摄影、录像：鲁 植,王 琦

舞台工作组：段伟民,乔建萍,高义民,夏春生,袁莉娅

编辑、翻译：高义民,刘 敏

音乐编辑：顾宇星

宣传报道：施 航,高义民,许尤峰

剧场剧务：夏春生

票务：许尤峰,奚 柳,曹勇伟,袁莉娅

资金筹措： 卢 怡

外 联、VIP ：高义民,吕海生,许尤峰

文化中心协调 ：曹勇伟

「仲秋华夏夜」特别鸣谢：谢怀通先生,张裕培先生,冯鸿玑教授，安斌会计事务所并感谢所有演、职人员及他们的家人。