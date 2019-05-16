魔法之家的魔力 – 儿童眼中的中国

如果你来到圣路易斯，如果你家里有小孩，那你一定知道在当地有一家儿童博物馆，叫作The Magic House, St. Louis Children’s Museum。The Magic House在1979年作为儿童博物馆开放，它的目的就是想让孩子们在一个充满喜悦、奇迹、魔力的美丽地方亲身体验各种文化，以此激发他们的创造力和解决问题的能力。

而这个魔法之家，今年又多了一点魔力。在韦伯斯特大学孔子学院、圣路易斯儿童博物馆和美国弗里曼基金会的三方支持与合作下，Children’s China儿童眼中的中国于2019年2月2日正式拉开帷幕。而我很荣幸，作为孔院的汉语教师将常驻The Magic House中国馆，担任此馆的中国文化专业指导老师。

整个中国展馆分为几大块，分别是：大成殿、公园、市场、饭店、弄堂、家、学校和熊猫保护区。每块展区都各有特色，吸引了当地及周边无数家庭来参观体验。

大成殿内，游客可以了解孔庙文化，学习孔子之道，以及孔子所阐述的一些中国人的价值观念；可以欣赏中华传统民族乐器，并试弹古筝；也可以探寻自己的中国生日属相；还可以把他们的愿望写出来挂在心愿树上。

在公园里，孩子们可以做灯笼，或者在纸上写一些励志的中国词语做一个小挂旗，还可以用刷子蘸水在地上练习中国字，体验汉字的魅力。

出了公园，你可以来到市场，孩子们可以拿购物袋亲身体验购买水果蔬菜甚至海鲜的乐趣，我们甚至准备了很多人民币，让孩子真正的感受中国文化。

逛完市场，孩子们可以来到中国传统风格的饭店，两个大红灯笼高高的挂在门前，饭店里可以模拟点餐、做饭、倒茶、结帐等，最有趣的是孩子们可以练习如何使用筷子。

饭店旁边就是弄堂，这种上海和江浙地区特有的居民形式吸引了不少游客，这狭窄而悠长的小巷不仅代表了近代上海城市的文化特征，也是中国风情独具的弄堂文化。在弄堂门口有一辆踏板摩托车，这可是孩子们最喜欢的布景之一。

骑着摩托车，孩子们就可以回家了，一个有着客厅、餐厅、厨房的中国家，你可以坐在客厅看《美猴王大闹天宫》的卡通动画片；也可以拿着扫帚打扫房间；我们还准备了一个中国娃娃，很多孩子都喜欢给他换衣服；同时在家里，你可以做一个红包，体验中国新年的乐趣。

进了学校，活动更是丰富多彩，墙壁上布满了孔子语录，中英文双语，让游客进一步了解儒家文化；最受孩子们欢迎的一个活动莫过于写毛笔字了，从一到十，领略汉字的魅力，让孩子们知道中文不难学，只要你认真，汉字也是很简单的。在学校的一角，我们开辟了教师节的活动，孩子们可以为老师做一朵花，写一张感谢贺卡。还有中国的七巧板拼图、汉字游戏、中国地图等等活动。

最后一个展区也是孩子们最喜欢的—熊猫保护区，不同大小的熊猫们总是被孩子们照顾的特别好，他们会穿上白大褂模拟给熊猫宝宝喂奶、量体重、给它们起名字、陪熊猫宝宝们玩滑梯，同时也有不同的儿童读物关于熊猫，甚至有一个捐款箱，捐一分钱来帮助我们的易危国宝大熊猫。

除了以上几大展区之外，中国馆最大的亮点莫过于舞龙了。孩子们穿上中国传统服饰，手持快板、手鼓、彩旗等小乐器，也可以拿着龙珠等，让我们的中国龙上下盘旋飞舞。有的家庭会特意赶来舞龙活动，每一次舞龙都能让更多孩子体验到中国新年的乐趣，感受节日的喜庆。

常有一些家长对我说：你们这个中国馆太棒了，我会带我的孩子常来；一些小朋友说：我想去中国！甚至一些华裔或者收养了中国孩子的家庭说：我想让我的孩子回她的家乡看看！每当这个时候，我都会觉得我真的是在做一件特别有意义的事啊。

作为一名孔子学院汉语教师，我也非常的荣幸，能为传播中国文化，促进文化沟通，增进文化理解与合作献出自己的一份力量。所以你还在等什么呢？快来魔法之家，感受儿童眼中的中国！

林佳静（中央民族大学研究生、韦伯斯特大学孔子学院汉语教师）