鸡祥如意气氛浓 中文学习热翻天
圣路易斯六所高校中文班联合春节庆祝活动

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六校联合春节庆祝活动，（左起）Lift For Life Academy中文老师艾杨、SLUH中文老师黄育德、Francis Howell中文老师陈宛姿、St.Joseph’s Academy中文老师胡海琳(Heather Hughes)、SLUH孔子课堂负责人戴庆龄博士、Cor Jesu Academy中文老师安恬丽(Rita Thoopul)、圣路易斯时报社长吴毓真、Abby、Howard、CBC中文老师张婕妤与圣路易时报总编辑岳方济

【圣路易时报讯】2月19日中午十二点，圣路易大学高中(SLUH)孔子课堂主办、St. Joseph’s Academy 、Lift For Life Academy、Cor Jesu Academy、Francis Howell、Nerinx Hall协办的2017年联合春节庆祝活动，在京园宴会厅盛大举行。该活动是由圣路易大学高中孔子课堂部分赞助，由SLUH孔子课堂负责人戴庆龄博士、中文老师黄育德、St. Joseph’s Academy中文老师胡海琳(Heather Hughes)、Lift For Life Academy中文老师艾杨、Cor Jesu Academy中文老师安恬丽(Rita Thoopul)、Francis Howell中文老师陈宛姿共同筹划。

各校老师合影，（左起）Cor Jesu Academy中文老师安恬丽(Rita Thoopul)、Francis Howell中文老师陈宛姿、SLUH中文老师黄育德、SLUH孔子课堂负责人戴庆龄博士、St.Joseph’s Academy中文老师胡海琳(Heather Hughes)与For Life Academy中文老师艾杨

据SLUH中文老师黄育德介绍，庆祝活动今年是第三年举办，是圣路易斯高校中文班最大规模、最精彩的的新年庆祝。今年更是邀请Cor Jesu Academy、Francis Howell与Nerinx Hall高中共襄盛举，当天中午除了邀请到圣路易大学高中校长Craig Hannick、圣路易时报总编辑岳方济、社长吴毓真夫妇外，约有一百多位师生、家长和友人与会，不仅享受京园提供的丰盛佳餚，也欣赏了舞狮献祭、武术表演、歌曲演唱还有抽奖活动，让对中华文化有兴趣的美国高中生与家长、美国友人切身感受到浓厚春节的喜气和魅力。

戴庆龄博士上台致词

在活动开始前，圣路易大学高中孔子课堂戴庆龄博士上台致词时，感谢各校师生、家长的参与，，孔子课堂为了感谢各校对此次活动的大力支持，特此赞助每位与会嘉宾部分餐费。

随后，戴博士特别讚扬了台上圣路易大学高中舞狮队成员，今年SLUH新成立了舞狮队，他们在圣路易国际少林武术中心李汉光（Paul Lee）的短时间指导下，舞起来有模有样。

最后，戴博士向各校师生宣佈孔子课堂将于三月四号，在学校举办烹饪课，这次会示范做北京风味的煎饼，届时请各校学生踊跃参与。

台下学生与舞狮互动，喂红包、讨吉利
圣路易大学高中舞狮队祥狮献瑞，祝大家新年快乐

庆祝活动由圣路易大学高中的舞狮队开启序幕，两隻代表著校色的蓝舞狮随著高潮迭起的鼓声音乐表演，他们逗趣可爱的模样，摇头摆尾，做出祥狮献瑞，向与会者送上新年祝福，随后祥狮穿梭学生、家长席间向大家拜年，兴奋的学生及家长也纷纷学华人的习俗，拿起红包喂狮子，莫非想要在新的一年裡有新的气象并讨个吉利，雄狮也不时对学生俏皮的眨眼，逗得学生乐开怀，现场气氛热闹欢喜。

圣路易大学高中中文班的韩国学生Leonard Kim演唱歌曲

接著，圣路易大学高中中文班的韩国学生Leonard Kim带来三首快慢歌，分别是两首韩文，一首中文歌，旋律轻快舒服，尤其是中文歌“I  Believe”爱情慢歌更是让观众投入其中，甚至一位女学生到走到舞台前递给他数个红包。

史君然同学演唱七里香歌曲

从南京外语学校来圣路易大学高中交流一个学期的史君然同学，以优美的歌声，自弹自唱周杰伦的“七里香”歌曲。

圣路易大学高三学生William Hulsey表演武术
William Hulsey武术演出

圣路易大学高三学生William Hulsey也向大家展现私底下所学的武术，包括空手及棍的示范，这一位有著1/2华人血统的学生舞起拳、棍充满气势，令大家大开眼界。

St.Joseph’s Academy全体女同学上台献唱生日快乐歌

St. Joseph’s Academy全体女同学上台用中文唱生日快乐歌，为当天生日的一位同学庆祝生日，现场无比欢乐。

Cor Jesu Academy的六位女同学演唱Backstreet Boys (后街男孩)的”I want it that way”中文版歌曲

Cor Jesu Academy的六位女同学在压轴节目上演唱Backstreet Boys (后街男孩)的”I want it that way”中文版，他们用标准的中文唱出这首又轻快又欢乐的歌曲，令现场观众掌声不断。

 

 

京园宴会厅活动会场
抽奖小礼物
St.Joseph’s Academy中文老师胡海琳(Heather Hughes)向同学们问一些有关于中国历史的问题
SLUH舞狮队成员，（左起）William Perryman、John Book、Johnathan Marshall、Johnathan Prichard

节目最后有学生期待的抽奖活动，学生们抽到许多有著中国风的小礼物，都露出了开心的笑容。这次六校联谊的春节活动，获得学生及家长的好评，不仅有吃也有精彩的舞狮、武术表演及歌曲表演，令学中文美国小孩及家长一起体验中华文化的博大精深。

圣路易大学高中全体师生合影
St.Joseph’s Academy师生合影
Francis Howell师生合影
Cor Jesu Academy师生合影
Lift For Life Academy中文老师艾杨与学生合影
St.Joseph’s Academy中文老师胡海琳(Heather Hughes)与友人周姗姗、Michael Braband合影

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