【圣路易时报讯】2月19日中午十二点，圣路易大学高中(SLUH)孔子课堂主办、St. Joseph’s Academy 、Lift For Life Academy、Cor Jesu Academy、Francis Howell、Nerinx Hall协办的2017年联合春节庆祝活动，在京园宴会厅盛大举行。该活动是由圣路易大学高中孔子课堂部分赞助，由SLUH孔子课堂负责人戴庆龄博士、中文老师黄育德、St. Joseph’s Academy中文老师胡海琳(Heather Hughes)、Lift For Life Academy中文老师艾杨、Cor Jesu Academy中文老师安恬丽(Rita Thoopul)、Francis Howell中文老师陈宛姿共同筹划。

据SLUH中文老师黄育德介绍，庆祝活动今年是第三年举办，是圣路易斯高校中文班最大规模、最精彩的的新年庆祝。今年更是邀请Cor Jesu Academy、Francis Howell与Nerinx Hall高中共襄盛举，当天中午除了邀请到圣路易大学高中校长Craig Hannick、圣路易时报总编辑岳方济、社长吴毓真夫妇外，约有一百多位师生、家长和友人与会，不仅享受京园提供的丰盛佳餚，也欣赏了舞狮献祭、武术表演、歌曲演唱还有抽奖活动，让对中华文化有兴趣的美国高中生与家长、美国友人切身感受到浓厚春节的喜气和魅力。

在活动开始前，圣路易大学高中孔子课堂戴庆龄博士上台致词时，感谢各校师生、家长的参与，，孔子课堂为了感谢各校对此次活动的大力支持，特此赞助每位与会嘉宾部分餐费。

随后，戴博士特别讚扬了台上圣路易大学高中舞狮队成员，今年SLUH新成立了舞狮队，他们在圣路易国际少林武术中心李汉光（Paul Lee）的短时间指导下，舞起来有模有样。

最后，戴博士向各校师生宣佈孔子课堂将于三月四号，在学校举办烹饪课，这次会示范做北京风味的煎饼，届时请各校学生踊跃参与。

庆祝活动由圣路易大学高中的舞狮队开启序幕，两隻代表著校色的蓝舞狮随著高潮迭起的鼓声音乐表演，他们逗趣可爱的模样，摇头摆尾，做出祥狮献瑞，向与会者送上新年祝福，随后祥狮穿梭学生、家长席间向大家拜年，兴奋的学生及家长也纷纷学华人的习俗，拿起红包喂狮子，莫非想要在新的一年裡有新的气象并讨个吉利，雄狮也不时对学生俏皮的眨眼，逗得学生乐开怀，现场气氛热闹欢喜。

接著，圣路易大学高中中文班的韩国学生Leonard Kim带来三首快慢歌，分别是两首韩文，一首中文歌，旋律轻快舒服，尤其是中文歌“I Believe”爱情慢歌更是让观众投入其中，甚至一位女学生到走到舞台前递给他数个红包。

从南京外语学校来圣路易大学高中交流一个学期的史君然同学，以优美的歌声，自弹自唱周杰伦的“七里香”歌曲。

圣路易大学高三学生William Hulsey也向大家展现私底下所学的武术，包括空手及棍的示范，这一位有著1/2华人血统的学生舞起拳、棍充满气势，令大家大开眼界。

St. Joseph’s Academy全体女同学上台用中文唱生日快乐歌，为当天生日的一位同学庆祝生日，现场无比欢乐。

Cor Jesu Academy的六位女同学在压轴节目上演唱Backstreet Boys (后街男孩)的”I want it that way”中文版，他们用标准的中文唱出这首又轻快又欢乐的歌曲，令现场观众掌声不断。

节目最后有学生期待的抽奖活动，学生们抽到许多有著中国风的小礼物，都露出了开心的笑容。这次六校联谊的春节活动，获得学生及家长的好评，不仅有吃也有精彩的舞狮、武术表演及歌曲表演，令学中文美国小孩及家长一起体验中华文化的博大精深。