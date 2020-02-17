【聖路易時報訊】由聖路易斯大學高中（SLUH）孔子課堂主辦，Crossroads College Preparatory School 以及Whitfield School協辦的聖路易斯高校農曆新年慶祝聯歡會，於二月十五日晚間5点半在京園餐廳快樂舉行。

聖路易大學高中舞獅隊精彩表演、動作高级 新年慶祝餐會有來自三校的師生、家長和老師應邀出席。 當天約有一百餘人與會。 會中除享用京園餐廳提供的美味佳餚外，並有SLUH舞獅隊表演、學生才藝節目、華大學生的古典舞蹈表演、抽獎及機智問答等活動，場面非常熱鬧。

戴慶齡博士貴賓致詞

與會貴賓有來自聖路易斯大學高中（SLUH）孔子課堂負責人戴慶齡博士、聖路斯時報社長吳毓真、總編輯岳方濟，Crossroads 高中的中文老师Diana Corey，Whitfield 高中的中文老师Amy Muggleton，以及社區志願者Caroline Fan等。

黃育德老師主持聯歡會

慶祝晚會由聖路易斯大學高中中文老師黃育德主持，中文助教張先婧協助，在鑼鼓喧鬧的舞獅中揭開序幕 。

聖路易斯大學高中舞獅隊的兩隻舞獅穿梭會場、翻騰起舞，精彩的舞獅表演帶動了會場的歡騰。

舞獅豔麗的藍色服裝是代表著學校的精神顏色。在鑼鼓聲中，在場的嘉賓、學生與家長都入境隨俗，紛紛餵獅子紅包，摸摸獅子頭，在新年的一年，討個好兆頭。

此次晚會的節目形式豐富多樣，既有抒情輕快的中文歌、抖空竹表演，又有美麗動人的古典舞蹈，其中從南京外語高中來交換的兩位學生許諾以及郭宇軒，分別歌唱南京外語高中的自創曲“橙白時光”與“稻香”，晚宴頓時間彷彿小型的演唱會。

華盛頓大學民族舞蹈隊助陣演出

華盛頓大學的六位舞者則帶來經典的中國古典舞蹈“三生三世”，舞者們用彩帶將中國美輪美奐的古典舞靈活地展現了出來，給觀眾留下了極好的印象。

活動當中，兩位聖路易斯大學高中的中文班學生Micah See 與Corey Lyles分別用中文講話，他們中文字正腔圓，充分地展示對中文學習的興趣與成果，年節氣氛熱絡歡欣。

聖路易斯大學高中孔子課堂為這次活動的最大贊助，熱情贊助現金和禮卷的贊助商則有Mandarin House京園餐廳，Corner 17、Nami Ramen及The Foundry Bakery，為活動增添歡，值回票價。