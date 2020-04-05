【圣路易时报】
Mandarin House 京園餐廳
會員包月 $49.99/餐 ‧ (不包月 $59.99/餐) 每月8餐‧每餐四菜一湯
從以下菜單任選‧送至府上門口
湯:
青菜豆腐湯 、西湖牛肉羹 、海鮮豆腐羹
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主菜:
金牌貴妃雞 (半只)、廣式燒鴨 (半只)、紅燒獅子頭
京都肉排、湘西腊肉小炒 、梅菜扣肉、客家小炒
五更腸旺、毛氏紅燒肉、黑椒牛仔骨、水煮牛 / 魚片
野山椒炒牛肉、金沙南瓜蝦、椒鹽有頭蝦、西汁核桃蝦
風沙魚塊、豉汁魚片、八珍豆腐煲、麻婆豆腐
紅燒豆腐、魚香茄子煲、干炒牛河、台式炒米粉
當日時鮮蔬菜、台式排骨飯、香酥雞排飯、台式椌肉飯*\
本餐廳為因應大眾 即日起提供
Chowbus‧Grubhub‧Uber Eats‧Postmates 點餐外送服務
we offer delivery thru Chow Bus‧Grubhu‧Uber Eats‧Postmates
地址: 8004 Olive Blvd, University City, MO 63130
Tel: 314-427-8070