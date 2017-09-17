12家火爆St Louis的新餐厅

El Toluco Taqueria & Grocery
一个郊区mall里面，有一家看起来不起眼的餐厅El Toluco Taqueria＆Grocery正在引起越多人的关注和赞誉，比其他家都要大的taco让食客不得不双手才能拿住。
Ballwin, MO 63011
Nudo House STL
Nudo House是Qui Tran准备已久要开的拉面餐厅，其家族其他成员成立的越南餐厅Mai Lee非常有名。 老板Tran和行政总厨Marie-Anne Velasco对制作拉面非常考究 – 他们甚至还从日本拉面大师Shigetoshi Nakamura那里学习正宗做法。
St. Louis, MO 63141
Cate Zone Chinese Cafe
中国正宗东北菜➕四川菜。东北大拉皮 ，回锅肉，羊肉串，水煮鱼，拔丝红薯。
University City, MO 63130
Hi-Pointe Drive-In
不同做法的速食汉堡，现做diy形式。
St. Louis, MO 63117
Mac’s Local Eats
这家餐厅只有一个window让你来点餐。餐厅特色Mac’s Local Eats stacks smashed burgers 有四个馅饼那么高。老板制作了Mac’s 2-ounce 馅饼 加上 厚厚的牛肉片来自于一整头牛里的精华。
St. Louis, MO 63139
Lemmons
餐厅于2002年开业，波斯尼亚美食。行政主厨Senada Grbic通过汉堡和kabobs，面包比萨饼和cevapi来记忆在美国生长的岁月。
St. Louis, MO 63116
Nixta
素食主义者的最爱。能把蔬菜做出多种样式而不仅仅是普通配着ranch酱的凯撒沙拉。摩登的墨西哥餐厅
St. Louis, MO 63110
Vicia
Former Blue Hill at Stone Barns chef Michael Gallina与妻子Tara（a former Blue Hill at Stone Barns captain）一起回到他的家乡圣路易斯，Vicia开张。特色是运用各种原木烧火烹饪美食。有圣路易斯邮政局的罕见的四星级高等级评分。
Entrance On Boyle, At Corner Of Duncan, St. Louis, MO 63108
Pizza Head
纽约风格pizza，拥有素食主义者pizza 。
St. Louis, MO 63118
Like Home French Café and Pastry
法国人Clemence Pereur在圣路易斯实习期间爱上了这里，并在这里开店。 Pereur在糕点和巧克力上都受过训练，当然这里还有各种各样的糖果和烘焙食品，但是Like Home也提供croque-monsieurs，tartines和其他经典美味的咖啡厅美食。
St. Louis, MO 63108
The Palm Trees Restaurant
棕榈树是圣路易斯的第一家沙特阿拉伯餐厅。里面，食客可以选择坐在地毯上，或者坐在传统靠垫上。丰盛的羔羊和鸡肉菜肴
2837 Cherokee St
St. Louis, MO 63118
Polite Society Restaurant and Bar
在历史悠久的Lafayette 广场附近的黄金地段开设一家温馨小酒馆，并提供精致的菜单。
St. Louis, MO 63104