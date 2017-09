12家火爆St Louis的新餐厅

一个郊区mall里面,有一家看起来不起眼的餐厅El Toluco Taqueria&Grocery正在引起越多人的关注和赞誉,比其他家都要大的taco让食客不得不双手才能拿住。

14234 Manchester Rd

Ballwin, MO 63011

(636) 686-5444

Nixta

素食主义者的最爱。能把蔬菜做出多种样式而不仅仅是普通配着ranch酱的凯撒沙拉。摩登的墨西哥餐厅

1621 Tower Grove Ave

St. Louis, MO 63110

(314) 899-9000

Vicia

Former Blue Hill at Stone Barns chef Michael Gallina与妻子Tara(a former Blue Hill at Stone Barns captain)一起回到他的家乡圣路易斯,Vicia开张。特色是运用各种原木烧火烹饪美食。有圣路易斯邮政局的罕见的四星级高等级评分。

4260 Forest Park Avenue

Entrance On Boyle, At Corner Of Duncan, St. Louis, MO 63108

(314) 553-9239