12家火爆St Louis的新餐厅

El Toluco Taqueria & Grocery

一个郊区mall里面，有一家看起来不起眼的餐厅El Toluco Taqueria＆Grocery正在引起越多人的关注和赞誉，比其他家都要大的taco让食客不得不双手才能拿住。

14234 Manchester Rd

Ballwin, MO 63011

(636) 686-5444

Nudo House STL Nudo House是Qui Tran准备已久要开的拉面餐厅，其家族其他成员成立的越南餐厅Mai Lee非常有名。 老板Tran和行政总厨Marie-Anne Velasco对制作拉面非常考究 – 他们甚至还从日本拉面大师Shigetoshi Nakamura那里学习正宗做法。 11423 Olive Blvd

St. Louis, MO 63141 (314) 274-8046 Cate Zone Chinese Cafe 中国正宗东北菜➕四川菜。东北大拉皮 ，回锅肉，羊肉串，水煮鱼，拔丝红薯。 8148 Olive Blvd

University City, MO 63130 (314) 738-9923 Hi-Pointe Drive-In 不同做法的速食汉堡，现做diy形式。 1033 McCausland Ave

St. Louis, MO 63117 (314) 349-2720

Mac’s Local Eats 这家餐厅只有一个window让你来点餐。餐厅特色Mac’s Local Eats stacks smashed burgers 有四个馅饼那么高。老板制作了Mac’s 2-ounce 馅饼 加上 厚厚的牛肉片来自于一整头牛里的精华。 1227 Tamm Ave

St. Louis, MO 63139 (314) 479-8155

Lemmons 餐厅于2002年开业，波斯尼亚美食。行政主厨Senada Grbic通过汉堡和kabobs，面包比萨饼和cevapi来记忆在美国生长的岁月。 5800 Gravois Ave

St. Louis, MO 63116 (314) 899-9898

Nixta

素食主义者的最爱。能把蔬菜做出多种样式而不仅仅是普通配着ranch酱的凯撒沙拉。摩登的墨西哥餐厅

1621 Tower Grove Ave

St. Louis, MO 63110

(314) 899-9000

Vicia Former Blue Hill at Stone Barns chef Michael Gallina与妻子Tara（a former Blue Hill at Stone Barns captain）一起回到他的家乡圣路易斯，Vicia开张。特色是运用各种原木烧火烹饪美食。有圣路易斯邮政局的罕见的四星级高等级评分。 4260 Forest Park Avenue

Entrance On Boyle, At Corner Of Duncan, St. Louis, MO 63108 (314) 553-9239

Pizza Head 纽约风格pizza，拥有素食主义者pizza 。 3196 S Grand Blvd

St. Louis, MO 63118 (314) 266-5400

Like Home French Café and Pastry 法国人Clemence Pereur在圣路易斯实习期间爱上了这里，并在这里开店。 Pereur在糕点和巧克力上都受过训练，当然这里还有各种各样的糖果和烘焙食品，但是Like Home也提供croque-monsieurs，tartines和其他经典美味的咖啡厅美食。 3855 Lindell Blvd

St. Louis, MO 63108 (314) 531-4454

The Palm Trees Restaurant 棕榈树是圣路易斯的第一家沙特阿拉伯餐厅。里面，食客可以选择坐在地毯上，或者坐在传统靠垫上。丰盛的羔羊和鸡肉菜肴 2837 Cherokee St

St. Louis, MO 63118 (314) 226-9243

Polite Society Restaurant and Bar

在历史悠久的Lafayette 广场附近的黄金地段开设一家温馨小酒馆，并提供精致的菜单。

1923 Park Ave

St. Louis, MO 63104

(314) 325-2553