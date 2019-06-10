1993圣路易斯大水灾记忆犹新 如今2019大水灾再次直临拱门前

遇有淹水区道路 切勿强行开车涉水 以免危险

【圣路易时报讯】居住在圣路易斯的居民对1993年那年大圣路易地区大水灾灾情记忆犹新，当时城区拱门前密西西比河水位高达49.6呎，还差几个台阶就要涨到圣路易斯城区里了。截至周日(6月9日)早上，密西西比河水位已高达46.02呎，是密河有历史以来第二高水位，早已超过淹水位80天了，很多沿河居民深怕这次大水会创出更高记录。

事实上，围绕圣路易斯地区的密苏里河、密西西比河、Des Peres河自今年初起水位就开始不断上升，早已超过淹水线，水位直逼1993年发大水水位，沿河岸早已成为一片泽国，满目苍夷，灾情惨重。

圣路易斯郡卫生局6月6日发出警报，提醒所有居民提防洪水淹没地区环境卫生和疫情，禁止儿童或宠物在淹水地区玩耍，不能碰随洪水而来的野生生物，留意照顾及照看水灾地区老人及残疾人士，一定要勤洗手，并且不可强行开车经过淹水地区等。

事实上，六吋的水位就会淹到汽车底盘及大部分的轿车，一呎高水位就会将许多车辆浮起，二呎高水位就会将大部份的车子包括越野车、运动休闲车冲走，所以千万不要掉以轻心，强行开车涉水。

1993年的大水灾持续了104天。据圣路易斯地区陆军工程兵团工程师Dave Busse预测，今年的大水可能会需要更长的时间消退。在1993年，大水约发生在复活节前后，然后消退下去，再涨水起来，但是这次2019年发大水，则是水位一路涨，中间没有消退过。

南伊利诺伊大学卡本代尔分校地理学家Jonathan Remo表示，如果未来几天或几周持续下雨，密西西比河水位或将开上新高，超过1993年水位，但是目前看起来应该不会那么严重。圣路易斯华盛顿大学地质学家Bob Criss则指出，无论今年密河水位如何，我们都会面对一个十分严重的大水灾。

分析指出，1993年的大水灾和今年的大水灾最大的不同是这些洪水、淹水从哪里来的。 Criss说，1993年时，75%的水是由密苏里河来的，而今年的水则是从密西西比河上游来的，还好今年密苏里河没有太多的河水泛滥，要不然灾情会更严重。

在1993年大水灾之后，联邦紧急管制中心在大圣路易斯地区淹水区收购了近4千户房地产，26年来也投入了近一亿元之联邦、州和地方经费改善河道和堤防，所以今年的灾情可望有所减轻。

本地区的地理和地质专家目前正在研究，为什么会有今年的水灾，包括堤防水坝，及其他人为因素之河道变迁等，至于美中西区之大地气候变化也是值得注意的因素。