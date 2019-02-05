2月5日中国新年到 Magic House庆祝中国新年 首先登场

世界事务委员会2月8日春宴 圣路易春晚2月11日

【圣路易时报讯】恭贺新禧！2019年2月5日中国新年，圣路易地区展开一连串庆祝活动。The Magic House儿童博物馆，庆祝中国新年活动于2月2日(周六)上午十时至下午二时首先登场，在该馆扩大举行，锣鼓声中祥狮献瑞，为庆祝中国新年揭开序幕。

圣路易世界事务委员会(World Affairs Council)一年一度春宴则将于2月8日(周五)晚间六时，在华埠大学城京园餐厅举行，圣路易各界期待的2019年春晚订2月11日(周一)晚间7时，在伟伯斯特大学盛大演出，这个星期是圣路易地区最「中国」的一个星期。

Magic House儿童博物馆新年庆祝活动由圣路易现代中文学校担纲演出，孩子们熟练的舞狮、耍旗的动作惊艳全场，年节气氛十足。由张丹缨老师带队的中华文化展示在博物馆二楼一字排开展出，包括手工艺、脸绘、书法等，吸引了许多家长和孩子们的目光和参与学习，十分热闹。

与中国新年年庆祝活动同时展开的是Magic Hous博物馆「儿童中国」Children’s China特展，这是该馆第一次全系列有关中国文物、文化之展览，自二月二日起展至十月二十七日止，为期长达九个月。这将是圣路易地区最大规模之中国展出。

伟伯斯特大学孔子学院老师林佳静将长驻Magic House儿童博物馆，担任此次展出之专业指导老师。

圣路易世界事务委员会一年一度春宴，订2月8日(周五)晚间六时在华埠京园餐厅举行，世委会今年是第28年举行中国新年春宴，这是圣路易地区美国主流社会主办之最大型中国新年庆祝活动，极具意义。

在世委会春宴里每年都与圣路易时报合作，安排有舞狮及中华文化展示。今年世委会春宴将在京园餐厅享用新年十道大菜团圆大菜，同时更特别联手推出华人「社区采风」，介绍圣路易华人精品美食，参加的单位有京园餐厅，Nami Ramen餐厅，Share Sweet甜品精品店及The Foundry Bakery台式经典烘培，将圣路易地区华人社区特色推广至美国主流社会。

由伟伯斯特大学孔子学院和圣路易中华教育文化中心联合主办之2019年春晚订2月11日(周一)晚间七时，在伟伯斯特大学艺术中心隆重演出。今年春晚节目形式多样，内容精彩丰富，除了歌舞器乐外，还有顶级杂技演出助阵。伟伯斯特瑞大学艺术中心剧场，造型新颖独，音响灯光效果上乘，将带给社区一场视觉盛宴。购票请洽刘双秋：636-579-9242。

圣路易2019春晚协办单位有圣路易长江艺术团，圣路易华助中心，圣路易文化中心，密苏里北京人协会，圣路易中华文化服务协会等，各单位共襄盛举，举办一台超级春晚大秀。