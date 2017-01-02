2016 聖誕夜 北美台灣婦女會Haven House送温暖

北美台灣婦女會在十二月二十五日晚上第三年度親臨位於st. Louis Olive 大道上的Haven House (http://www.havenhousestl.org/) 與遠地來就醫的低收入病患和病患家屬度過一個祥和有意義的聖誕夜. 回饋社會是感激老天爺賜給我們健康的身體和一份心，我們才有體力和心情去幫助那些比我們不幸的人們.

台灣婦女會會員傅安娜(Anna Fu), 常闌芳(Lanny Chong), Sonya Hung和會長夫婦章美茜(Maggie Chen), 陳英昌(Danny Chen) 準備並帶來烤好的蜂蜜火腿，綜合美式焗烤蔬菜,绵密雪白的mashed potato, Dinner rolls,大盤綜合水桌,蛋糕,果凍餅乾,果计和多樣甜點,還有Cathy Ho 捐出的橘味地瓜甜點.

今年無法返家過節而留在Haven House 用餐的病人和病人家屬大約有二十多人. 他們在五點左右皆迫不及待的來到Haven House 餐廳排隊等待一個他們眼中的外國人所準備的美國傳統聖誕晚餐. 而這個聖誕餐用的 Buffet 抬前掛的是台灣婦女會的會旗，而Serve 他們晚餐的是身穿 ‘Taiwan Beer’ 的台灣人. 食物太好吃了，二十多人幾乎把食物全吃光.

在他們用餐的同時，台灣婦女會的會員們到每一桌去問暖寒喧. 得知大部份的病人都居住在三個鐘頭車程以上的地方. 其中有一個五個月大的小男婴剛開完心臟手術，在醫院待了十一天, 聖誕節當天才獲準出院. 小男嬰向我們不斷微笑，看來手術很成功，恢復良好.

另外從Kansas來的一位退休校長的太太來到 St. Louis 開刀. 她带着微弱的聲音與我們聊天. 他們很好奇台灣婦女會如何開始這項慈善活動，並在言談當中表達了心中的感激.

我們同時也帶去了一大箱由台湾婦女會家庭們所捐贈的牙刷牙膏，香皂，乳液, 洗髮精等日用品. 謝謝所有台灣婦女會家庭的支持與善心. 希望我們繼續做下去, 展示台灣人的精神永遠是世界等一.

稿件和照片.提供：Maggie Chen