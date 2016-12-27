2017圣路易斯春节晚 江西省歌舞团炫丽登场

2017圣路易斯春节晚会系列介绍（一）: 江西省歌舞剧院

圣路易斯2017年春节晚会将于2月4日（星期六）晚在西郊圣.查尔斯的Lindenwood University Arts center 隆重登台。

金鸡报春，与往年不同的是，这台春晚经过筹委会的多方努力，特地通过国务院侨办邀请来自江西省歌舞剧院、江西省杂技团等国内著名的艺术团体及优秀演员来给圣城广大华人华侨带来深切的节日慰问之情。

擁有濃厚歷史文化底蘊的江西，自古以來物產豐饒，人文匯萃，有著「文章節義之邦，白鶴魚米之國」的美名，素有「物華天寶、人杰地靈」之譽。

江西省歌舞剧院创建于1957年11月，2000年更名为江西省歌舞剧院。五十多年来，江西省歌舞剧院扎根在红土地，活跃在赣江两岸、五湖四海，把具有强烈时代精神和浓郁民族民间特色的艺术之花奉献给了广大的观众。

歌舞剧院合唱团在1991年10月参加第三届北京合唱节比赛荣获演出大奖和指挥大奖。2002年8月荣获第六届国际合唱节比赛成年组银奖。

该院创作的原创大型舞剧《瓷魂》在2003年第三届全国舞剧观摩比赛中，荣获演出大奖以及最佳导演奖、最佳女演员奖、优秀男演员奖、优秀作品奖、优秀编剧奖、优秀舞美奖、优秀灯光奖等7个单项奖并获2003－2004年度国家舞台艺术精品工程“精品提名剧目”奖。2004年5月在第十一届文华新剧目奖荣获文华新剧目奖。同年9月在第七届中国艺术节演出中，舞剧《瓷魂》再次在文化部第十一届文华奖评奖中荣获文华大奖以及文华导演奖、文华男演员奖、文华女演员奖、文华音乐奖、文华舞美奖等五个单项奖。

江西省歌舞剧院在长期的艺术实践中，日积月累了一大批优秀作品，培养了诸多代表性演员，不少作品先后问鼎国家级及省级奖项。创作演出的文艺作品具有浓郁的江西地方特色，深受广大人民群众的喜爱。

具体票务方式和演出地址见下：

时间：2017年2月4日晩7：00

地点：Lindenwood’s J. Scheidegger Center For The Arts

2300 W Clay St, St Charles, MO 63301

票价：$50， $20， $10

票务：刘双秋 (636-579-9242）

陈璐 (636-751-9603）

(春晚筹委会)