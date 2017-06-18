“仲秋华夏夜”音乐、歌舞晚会即将隆重登场

【圣路易时报讯】炎热的夏天已经到来了，收获的秋天还远吗？由圣路易长江艺术团主办，圣路易中华文化中心协办的“仲秋华夏夜”音乐、歌舞晚会8月12日即将隆重登场！这场晚会不仅仅是一台庆祝圣路易现代中文学校20周年校庆的晚会，它更是圣路易长江艺术团第一次全面亮相的晚会。

成立数年的圣路易长江艺术团虽然时常组织开展并担纲出演圣路易重要的文化盛会，譬如春晚、中华日等等，也不时应邀去外地专演，2015年更是特邀协办全球“黄河大合唱”节目。这么多出彩的表演、这么丰富的节目，可遗憾的是艺术团还没有一次真正意义上全体亮相的晚会奉献给圣城的父老乡亲。

“宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来”，经过长期的酝酿，艺术团指导们决定今年一定要将艺术团完整的呈现给关心、关注和关爱艺术团的圣城广大乡亲们。经过不断的努力和精心的协调，一台名为“仲秋华夏夜”的音乐、歌舞晚会将于8月12日在 UMSL 的 Touhill Performing Arts Center 隆重登场。届时不仅仅艺术团团员会奉献出出彩的表演，更有外地著名表演艺术家精湛的演出展示给大家。

艺术团一直以来的宗旨是致力为圣路易及周边地区热爱中华表演艺术的人们筑建一个相互学习交流、共同发展提高的平台，在今年秋高气爽的圣路易人们又将领略一次中华艺术迷人的风采。

晚会具体票务方式和演出信息见下：

时间：2017年8月12日晩7：00

地点：Touhill Performing Arts Center

1 University Blvd, St. Louis, MO 63121

票价：$20

票务：奚柳（314-266-9809）中华文化中心（636-590-6988）

(长江艺术团音乐、歌舞晚会筹委会)