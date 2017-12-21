2017-18学年圣路易斯中文学校演讲比赛记实

12月3日星期日，已入初冬，但是依然天空晴朗，阳光明媚，暖暖的阳光照在身上感觉不到一丝寒意，真的是“初冬天气暖，小似立春时”，美的令人心醉。圣路易斯中文学校一年一度的演讲比赛决赛在校长们的精心策划及积极筹备下，在老师、学生和家长的积极准备下,于下午2：50pm在Selvidge Middle school正式拉开了帷幕！

学校领导对本次演讲比赛活动非常重视，校长陈璐、副校长陈泓和副校长张岳平早在8月份的开学前的教师预备会议上就做出了规划，从会场的选定、参赛人数的决定、赛场的分组、比赛规则的制定到各赛场的评委老师、管理人员以及摄影师的具体人数的安排，都考虑得无微不至。

中文学校本次演讲比赛致力于激发孩子们学习中文的兴趣和热情，培养孩子们的自信心和提高中文演讲能力，所以在参赛人数的决定上还考虑到尽可能地给更多的孩子们提供参加决赛的好机会。

要特别指出的是学校还特邀了前任程宝珠校长以及圣路易斯资深的中文老师戴庆龄博士担任特邀评委。 本次比赛一共有46名学生参加，分为四个赛场同时进行，由学校统一根据每个赛区的演讲人数给每个赛区配备了三位评委老师并由其中一位评委老师担任组长，一到两位管理人员：负责排出演讲顺序并组织主持演讲，和一到两位摄影师：用精湛的专业摄影技术精心捕捉参赛者的精彩瞬间以留下珍贵纪念。 让我们一起来看一下参赛选手的精彩表现吧！

第一组：

圣路斯中文学校12月3日第一组的中文演讲比赛，在张丹老师主持和王利华老师的协助下，共有一、二、三年级的21名同学参加了演讲。虽然这个组学生年龄小，但是学生们的水平却不输年龄，故事讲得生动，绘声绘色，字正腔圆，深得在场家长、同学和评委的赞扬。

肖可儿同学第一个上台演讲， 她的故事“两只笨狗熊”，条理清晰，配合着生动的肢体语言，给在场的评委和老师留下深刻印象。胡康伦同学声情并茂讲了“勤劳的蚂蚁和爱唱歌，不踏踏实实准备过冬的知了”的故事，赢得了一片掌声。郭悦萱同学讲的“真正的好孩子，不在于外表和声音，而是最有爱心”，意义深刻，富有教育意义。 S1班的Jashua Wu 的“三只小猪”，只有最认真的第三只小猪，建了最坚固的房子，挡住了大灰狼的破坏， 引人入胜。 张鼎言同学的“善良的海的女儿”，富有感染力。江安娜同学生动的讲了“不专心钓鱼的小猫” 的故事。另外还有精彩的张语欣同学的”三兄弟折筷子”， 章思嘉同学的“吃饭了”，江美华同学的“刻舟求剑”，钟威廉同学的“狼来了”，唐嘉俊同学的“诚实的孩子”，朱美辰同学的“小熊请客”，周楷杰同学的“三只小猫”，王子乐同学的“三个和尚”，杜炫念同学的“咕咚来了”，唐嘉琪同学的“小兔乖乖”，卜凝宇同学的“聪明的小乌龟”，唐嘉成同学的“狼来了”，周佳园同学的“乌鸦喝水”。

第一组担任评委老师是圣路易资深的中文老师戴庆龄博士，李建平老师和张老师。组织：张丹老师和王利华老师。三位评委老师对今天的演讲给予很高的评价，并认真评定出分数。选拔了优胜者。S1班Jashua Wu 获得了一年级的第一名， S2班的郭悦萱获得了二年级的第一名，S3班的胡康伦获得了三年级的第一名。家长胡奕斐和邵爱华义务担任摄影，为这次比赛留下了珍贵的记忆。

整场演讲比赛非常成功，展示了同学们一学期的中文学习成果，激发了同学们学习中文的兴趣。（王利华报道）

第二组：

第二组中文演讲比赛共有位9名同学参赛，他们来自S4、S5和S6班。评委由三位胡景佳、程宝珠和王玉老师担任，胡景佳老师任组长，钱文倩老师管理，摄影师为Robert。第二组的同学们兴高采烈地在S4班的25号教室等待演讲比赛。三点十分比赛开始，首先第一名上场比赛的同学名字叫谷星樾，他讲的故事的名字是磨杵成针，博得大家热烈掌声。S5班王菲同学维妙维肖演讲狐假虎威，她的肢体语言生动有趣，教室里传来了阵阵的笑声。胡欣愉同学演讲的是包公审石头，S5班向唱唱同学演讲的是到月亮湾去，轻松的表达，娓娓道来，告诉大家，在这世界上对别人尊重和理解是多么重要，同时给这个世界增添温度。这次向唱唱的演讲赢得老师和同学的一致好评。还有任安琪同学逗你玩儿， 阮浩明同学拆房子，纪小若同学三只小猪，李睿同学的龟兔赛跑，讲得可圈可点，妙趣横生，博得老师和同学一阵阵的喝彩声。

这场比赛，同学们不仅互相学习，仿佛对中国文化表现出浓厚的兴趣，原中国语言的瑰宝，在同学们的心中绽放。（王玉报道）

第三组：

今年圣路易斯中文学校第三组中文演讲比赛第三组共有10名同学报名，参加比赛的有7名选手，他们来自S7、S8、S9和S10/11班，赛场设在S10/11班7号教室。评委由三位任课老师梁慧贞、裴向军和马秀翠担任，并由梁慧贞老师担任组长，裴向军老师管理，摄影师为Leechee。在裴向军老师的主持下，比赛正式开始。该组演讲内容丰富多彩、精彩纷呈：有童话、寓言故事、西游记小说等。首先由岳齐伦给大家讲了一个大山有多高的故事，大家听得鸦雀无声，赢得了评委、老师和同学们的热烈掌声，这个故事告诉大家生活中要虚怀若谷不能自高自大。第二个出场的是周杰瑞，他讲了一个西游记偷吃人参果的故事，他整个演讲坚定自信，声音洪亮，感情充沛，抑扬顿挫，非常具有感染力和吸引力，他的声情并茂的演讲获得了评委的点头称赞和同学们的热烈掌声。这个故事告诉我们遇到问题要冷静，如果是自己错了，要知错就改，及早化解矛盾，就能得到别人的理解和原谅。Samuel Liu的狐狸装爸爸，讲得生动有趣，同学们发出阵阵笑声，最后他告诉大家如果每个人都献出一点爱，世界会变得更加美好。接下来张嘉仪给大家讲了一个扁鹊说病的故事，她发音准确、音调精准，给人留下了深刻的印象。她讲的这个扁鹊见蔡桓公小病不治成大病的故事告诉大家一个小错不及时纠正就会酿成大错的道理。紧接着亓桦明生动有趣地讲述了沉默的狗，把牛、马、鹿、猪和兔子对朋友羊的欺骗行为表现得活灵活现，道出了什么是朋友的真谛。紧接着Michelle Liu出场，她在整个演讲过程中表现沉着冷静、坚定自信，她的表情、眼神和恰当有力的手势与斑马本子的演讲内容相得益彰，告诉同学们作为新一代要有自信、要谦卑但不要骄傲。同学们听得津津有味，她的演讲博得了评委和观众们的一致好评。最后一位选手张凯琳娓娓道来，她用真诚、自然、投入和用情的演讲形象生动地讲了一个杀鸡取蛋的故事，告诉大家贪图眼前微小的好处而损害长久的利益即因小失大的道理。她认真而准备充分的演讲赢得了现场观众的热烈掌声。

第三组赛场整个演讲过程进行得井然有序，举办得非常圆满成功！每位同学的出色表现与任课老师们的辛勤培育，学生们的努力准备和家长们的大力支持密不可分！输赢名次不是比赛的目的，重在参与和重在享受备赛过程才是活动宗旨！通过本次活动同学们不仅锻炼了自己，展示了自我，还通过互相学习，更好地提升和挑战了自己！期待同学们今后更精彩的表现！（马秀翠报道）

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第四组：

第四组共有9名同学参赛，他们来自B1、B2、B3、B4和B8班。评委由王洪洋、方育红和曹丽丽三位任课老师担任，并由王洪洋老师担任组长，蔡蓉晖老师管理，摄影师为李淋老师。12月3日下午三点左右，圣路易斯中文学校3号教室里座无虚席，圣路易斯中文学校第四组的一场生动的演讲比赛在蔡蓉晖老师的主持下正在这儿热烈地进行着。

首先登台演讲的是B2班的Gabriel Boy D同学。他抑扬顿挫地为大家背诵了两首著名古诗：孟浩然《春晓》以及杜牧的《清明》。接下来，B1班的Aliya Li同学为大家朗诵了诗歌《咏鹅》。两个小朋友清晰的口齿和准确的发音让评委老师点头称赞。B3班的Lily Ge同学演讲的《漂亮的小兔子》流畅生动，赢得了大家热烈的掌声。B4班的Jacob Yn(泰山)和TeddyLopansri合作表演的演讲小品《狐狸和葡萄》加入了许多艺术表演的元素，妙趣横生。B1班的Nora Li同学的儿歌《小白兔》欢快活跃。B8班Megan Gibbs同学的压轴表演《中国首都北京》不仅让大家了解了北京的四季气候，而且还介绍了北京的名胜古迹。精彩的演讲仿佛带领在场的家长们、同学们和评委们去中国首都游历了一回。整场比赛可以看到孩子们跃跃欲试的表情和积极参与的心态。比赛不仅增加了知识，也增进了友谊。（曹丽丽报道）

经过激烈角逐和经过评委老师们的认真严格的评审，24位同学分别获得四个组的不同奖项。

第一组：

一等奖：郭悦萱、胡康伦

二等奖：章思嘉、张语欣、杜炫念、张鼎言

三等奖：肖可儿、王子乐、江美华、唐嘉淇、江安娜

第二组：

一等奖：向唱唱

二等奖：胡欣愉、任安琪

三等奖：王菲、纪小若

第三组：

一等奖：周瑞杰

二等奖：Michelle Liu

三等奖：张凯琳、张嘉仪

第四组：

一等奖：Megan Gibbs

二等奖：Nora Li,

三等奖：Gabriel Boy D, Lilly Ge

演讲比赛重在参与、重在鼓励！每位站在台上的选手都是优胜者！望你们再接再厉，期待在明年的演讲比赛中取得更加优异的成绩！希望你们将中文学得越来越好！（马秀翠总报道，摄影师胡奕斐、李淋、Robert, Leechee, 邵爱华）