2018年圣路易斯中华日亮点解读 — 中华新民俗大讲堂今年要开课啦！

三月底到啦，圣路易斯的各界正为4月21和22号的年度中华日活动积极准备中，作为中华日的主办方，我们“圣路易斯文教服务协会”(St. Louis Chinese Culture and Education Association, 以下简称CCES）将继续为读者们提供各种精彩内幕哦！

作为圣路易斯华裔社区的年度盛会，中华日至今已办了20多年了，有不少很受观众欢迎的传统项目是年年都精彩，同时组委会也一直在探索新的模式来更好的展示和传播多元的中华文化。2018年的中华日就将有好几个新的尝试，包括最新出炉的中华新民俗大讲堂。这个新尝试的起源是组委会在年初的一个决定，希望今年能为观众们提供一场以教育为主，着重传播传统民俗文化的节目，并把这个重担交给了德高望重的梁谢筱渝老师。谢老师和她的团队演员们多年来一直为中华日贡献出各种各样精彩难忘的歌舞演出，这个经验丰富合作默契的团队今年又将给我们带来什么样的惊喜呢？

据室内剧“民俗大讲堂”组委会介绍，中华文化历史悠久，其中民俗文化尤其是绚丽多彩。“中华民俗文化大讲堂”将以一年四季为主线，用室内舞台结合天幕视频展示，为各种民俗文化做点滴介绍，并精选几个精彩节目，请少数老师演员们现身授艺，加强观众对所介绍民俗的理解，并提供多个观众互动的机会，毕竟直观体验是最有效的学习方式嘛！

不过，四季轮转和民俗文化，到底将怎样组合在一起呢？让此次民俗文化大讲堂的设计筹划老师们给一一介绍一下吧！

春临大地，欣欣向荣

春是一年的开始，在欢庆春临大地的季节了，最为特色的传统民俗演出就是敲腰鼓，扭秧歌。安塞腰鼓是广泛流传的民俗舞蹈，在节日庆典等场合特别能够增添喜庆氛围，为迎接春天的来临，为来年的四季平安祈福，腰鼓舞是大众最喜闻乐见的舞蹈了！

夏热酷暑，精心安然

酷暑逼人，人心容易浮躁，中华养生学里讲究的是需平心静气来度炎炎夏日，夏日骄阳过午时分，练练书画，打打太极，正是极佳的修身养性之术。

书画太极

秋叶斑斓，意深情浓

秋季的颜色是醉人的五彩缤纷，正如中华民俗中色彩斑澜的彩扇舞。老师讲授扇子舞的艺术，舞蹈演员展示扇子在民俗舞蹈中的精妙之处，尤其是在情感表达上的各种呈现。

冬寒傲洁，不屈坚毅

冬季严寒，最考验人们的意志，如同生活中的任何难关一样，需要的是不畏艰难，不屈向上的精神。最具民俗特色的红绸舞，用一个平平常常的红绸丝带，却能舞出冬天里的一把火一样的热情，鼓励人们用寒风中的火焰一样积极热诚的态度来对待寒冬的考验，迎接又一轮的四季轮换。

此次民俗大讲堂的一个特色之一就是和观众的互动性，筹备过程中设计了很多邀请观众参与和互动的环节，目的是让更多喜爱中华文化的观众有直观体验的机会。

另外，筹备团队还特意提出，希望向读者们和观众们征求他们的意见，目的是帮助筹备团队更好的理解观众们对中华民俗文化的兴趣和需求，这样能帮助中华日组委会把这个节目一年比一年办得更好！

(供稿：CCES社交媒体大使团队)