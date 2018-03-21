2018年圣路易斯中华日亮点解读 — 中华日室外剧全部剧目精彩亮相！

三月已过半，圣路易斯各界正为4月21和22号的年度中华日活动积极准备中，作为中华日的主办方，我们“圣路易斯文教服务协会”(St. Louis Chinese Culture and Education Association, 以下简称CCES）将继续为读者们提供各种精彩内幕哦！

今年的室外剧由圣路易斯长江艺术团承办，将以全新构思推出一场以“最炫民族风”为主题的精彩绚烂的演出，自上次专访了室外剧舞蹈导演付微微老师以后，本文特意采访了室外剧的统筹小组团队，目的是为大家提供一个关于室外剧全部剧目的详细解读。

问：今年室外剧的主题是什么？

答： 最炫民族风！

问：具体说来，将怎么在节目编排上体现这个主题呢？

答： 室外剧场隆重推出介绍中国传统的舞龙、舞狮、京剧、武术等基本的文娱形式，宣扬了中华民族团结及和谐气息，以多元的手法、开阔的视觉全方位展示民族风情，突出提升了“最炫民族风”的热烈气氛！

问：哇，有这么多的元素，又还需要表现多民族的不同风情，能介绍一下具体都有哪些节目吗？

答：好的，我们一个个节目来介绍一下吧。

舞龙



舞龙表演来自圣路易斯现代中文学校，是Ruth Miller老师带领的 一支活跃在华人社区，参加过大大小小的无数次演出活动的团队。龙跟着绣球做各种跳跃穿梭，不断地展示扭、挥、仰、跪、跳、摇等多种姿势。传统的舞龙节目意在祈求平安和丰收，是非常能展示中华传统的一种民俗文化。

水袖舞蹈“百花争艳”



舞蹈“百花争艳”充满戏曲韵味，姑娘们盈盈身姿舞态婀娜，将手上的水袖舞成了一幅”百花”盛开图。这是付微微老师舞蹈工作室的新作。

新疆舞及舞狮表演



（新疆舞）



（舞狮）

圣路易斯中文学校何江英老师的学生们带来了热情洋溢的新疆舞“美丽的克孜”，描述了当地人民幸福和谐的生活。舞蹈活泼优美，步法轻快灵巧，有着浓郁的西域风格。另一个来自圣路易斯中文学校的精彩节目是刘广华老师的舞狮，展现了中国民间传统喜庆表演。狮子被认为是驱邪避害的吉祥瑞物，定会为中华日增添几分绚丽色彩。

彝族及傣族舞蹈



（傣族）



（彝族）

圣路易斯現代中文学校的节目有梁谢筱渝老师指导的彝族舞蹈“五彩云霞”，舞步中展现的是一个浑厚淳朴，能歌善舞的民族。彝族姑娘们穿起漂亮的裙子，跳起欢快的舞步，似朵朵鲜艳的索玛花，在山间怒放，展现着她们的清纯和美丽。付微微老师指导的孩子们的傣族舞蹈“傣原”，是诠释在热情的泼水节开心嬉戏的傣族少女，用孔雀般娉婷的姿态，轻盈而来。

功夫表演



麒师傅武馆精彩的功夫表演。体现了中华武术的源远流长，刚柔并济，内外兼修。

歌舞



圣路易斯长江艺术团合唱团，由胡彤老师引领，带给大家朗朗上口，热情洋溢的歌曲《最炫民族風》，点明主题，呼应渲染出各民族团结融合的气氛。

问： 作为节目的总编排团队，你们对中华日的观众有什么要讲的吗？

中华日是弘扬华夏文化的盛会，是一个社区合作参与的聚会。这次节目倾注了我们全体人员的满腔热情和辛勤努力，请大家届时积极参与和支持我们！

一场文化演出，虽时长仅一个小时，却是人员，器材，场地，节目编排等必须面面俱到，向我们的演出团队致敬，CCES祝愿他们4月中华日演出大获成功！

（CCES社交媒体大使项目供稿）