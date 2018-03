2018年圣路易斯中华日亮点解读–中华日室外剧请关注付微微！

阳春三月,莺飞草长,中华日为期不远了!大家是不是已经迫不及待了呢?

作为中华日的主办方,我们“圣路易文教服务协会”(以下简称CCES)可是掌握了大量精彩内幕呢!

今天在这里先给大家来个小剧透吧:今年的中华日将有一场万众瞩目、惊艳绝伦的室外舞蹈表演,名叫《百花争艳》。请大家拭目以待,一定不要错过哦!

这是她们练习的照片:



咳咳,打住打住,关于《百花争艳》我们就只能透露这么多了。但是,我们可以来聊一聊这个舞蹈的导演/指导老师。

她,一身蒙古族绯色舞衣,头饰精美,服饰华丽,踩着节拍婆娑起舞;

她,舞姿如梦,全身的关节灵活得像一条蛇,可以自由地扭动;

她,是圣路易美如精灵的舞蹈女王;

她,在最好的年华实现了自己的梦想;

她,就是付微微。

付微微出生于上海。小时候已经是个聪明伶俐的小美人坯子。跟国内很多小朋友一样,小微微被家长送去少年宫参加兴趣爱好班。不久之后,她就深深爱上了舞蹈。本身就有天分的她加上刻苦努力,年仅十二岁就被上海舞蹈学校破格录取。

1994年,付微微从上海舞蹈学校毕业后来到了美国。长达五年的时间里,她始终处于职业舞蹈演员的高强度演出和激烈竞争中;即使这样,付微微依然忘情于舞台,如痴如醉地舞着……1999年,付微微报考并就读于密苏里州立大学舞蹈系本科,随后转到Lindenwood University攻读编导、话剧和音乐剧。毕业之后,她又到了纽约工作了两年。

时光流转,微微跳了十几年的舞蹈,她对舞蹈的热爱不减反增;舞蹈不仅刻画出她的美丽,更塑造了她的活力和魅力。这些年来,她也获得了许多奖项:

– Gold Medal, Intl Acrobatic Competition, Paris, France Dec.2003

– Second Place, Intl Brotherhood of Magicians Convention, Kansas city Jul.2003

– Third place scholarship, Shanghai Dance Academy, Shanghai Jan.1995

舞动人生,起舞追梦!一辈子都在跳舞的她坚持着自己的梦想。所有的努力都不会被辜负。2013年,年纪轻轻的付微微成功地在她读大学的城市圣路易斯,成立了属于自己的工作室 Wei Dance Arts。

Wei Dance Arts是主要面向成人开放的舞蹈工作室。每周一周二是成人舞蹈班。课上,微微老师会带领大家练舞,耐心地指导和调整姿态。除舞蹈之外,工作室还开设了韵律健身、瑜伽等其他运动课程。

接受 Wei Dance Arts 训练的学生,有的以前从来没有接触过舞蹈,有的则在圣路易现代中文学校学习过,有一定的舞蹈基础。付微微会把大家编在一起,综合教学,这样学生们之间反而可以互相促进和激发,达到更好的训练效果。

每隔一段时间,微微老师还会教授大家她亲自编排的舞蹈,带着学生们和她们辛苦练习的成果去音乐节、美国舞蹈艺术节、国际舞蹈艺术周等等表演。看过Wei Dance 舞蹈表演的观众们总是赞不绝口。

讲起自己的学生,年纪轻轻的付老师就好像任教多年的老教师那样,言语间满满的骄傲:“我带他们出去美国舞蹈艺术节啊、国际舞蹈艺术周啊的时候,好多人都会问我,Where did you find those young ladies? 当我告诉他们这些美丽的舞者们年纪最大的已经六十岁时,大家真是又惊讶又佩服的。我带他们出去,都是得到观众们的一致好评呢。”

同时,付微微也在圣路易现代中文学校教授舞蹈,听说最小的学生只有四岁呢!

2018年2月28日,在圣路易斯一年一度的「中华风 • 岭南韵」春节联欢晚会上,付微微与圣路易斯长江艺术团的小提琴家强萧萧、钢琴家沈文,共同演绎了悲怆感人的《辛德勒名单》。节目之艺术水准之高,赢得了全场观众雷鸣般的掌声和喝彩。

…… 时光飞逝,Wei Dance Studio成立也有五年时间了,期间加入的学生络绎不绝。展望未来时,微微老师也有很多的梦想。她说,“我觉得大的华人社区都应该有自己专业的舞蹈学校。看到我现在的学生对舞蹈这种忘我的、痴狂的热爱,我都觉得佩服;希望将来能培养出更多的这样的学生。” 微微老师的下一个“五年计划”,是增加面向儿童和青少年的舞蹈课程,扩大舞蹈教学规模,把半专业的工作室升级为专业的舞蹈学校和演出公司。

作者:孙雨寒 (圣路易斯中华文教服务协会 社交媒体大使) 指导老师:唐琳;刘敏