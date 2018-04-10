2018年圣路易斯中华日亮点解读 — 中式婚礼花轿迎亲全新亮相！

四月21号和22号的圣路易斯中华日马上就将开始了，今年的“中华日”有一个喜庆浪漫、有着浓烈中华风采的新企划：中式婚礼，花轿迎亲！作为中华日的主办方，我们“圣路易斯文教服务协会”(St. Louis Chinese Culture and Education Association, 以下简称CCES）特邀所以热爱中华文化的朋友们去植物园为这个新项目捧场哦！

读者们可能会好奇，今年的中华日怎么会突发奇想，展现传统婚礼呢？

其实啊，每年中华日结束后，我们CCES都会有一个探讨今后进步空间的座谈会。2017年中华日结束后，CCES董事会提出了一个对2018年中华日的期望，希望新增一些中华文化特色游客拍照项目。讨论之后，最终决定加入传统婚嫁演出这个新项目。

为了这个节目能完美呈现，CCES全体同仁和各方面志愿者们克服了重重困难，使出全部干劲！圣路易斯-南京友好城市协会的施航先生介绍了此次花轿项目从采购到安装到排练等等的一些故事。我们选购的是一架四抬花轿（四人抬的轿子），为了保证花轿能在中华日前抵达，CCES董事会决定选择空运。几十公斤的木质花轿啊，空运的价钱比花轿本身都贵，绝对是“大手笔”！

从挑选到采购，再到运输，当花轿等道具抵达圣路易斯已是新年之后。哪知道，花轿到货以后，大家都傻眼了。可能是因为手工制作的原因吧，找遍了整个包装都没发现组装说明书，实在是令人头大。好在几位董事聪颖过人，摸索半天终于找到技巧，齐心协力终于亲手完成了花轿的组装，他们还给花轿额外装了从Home Depot购买的抬轿的轿杆。组装完备之后，又请朋友开着大卡车将花轿运送到植物园。

花轿安置好之后，CCES董事们和志愿者们又开始招募演员和志愿者，一起策划和设计节目。这次“婚礼”需要一对新娘新郎，六位轿夫，四人打迎亲彩幡，还要有迎亲乐队的唢呐手锣鼓手。

怎么样，传统婚礼这个节目挺令人期待的吧？为了让大家观礼时能更好地欣赏“三书六礼”而不至于迷迷瞪瞪晕头转向，小编们特意采访CCES董事朱一民先生，并，给大家稍微科普一下：

三书：按照中国传统的礼法，指的是礼聘过程中来往的文书，分别是：

“聘书”—订亲之书；

“礼书”—礼物清单；

“迎书”—迎娶新娘之书。

六礼：是指由求亲到媒到迎娶、完婚的手续。分别为：

“纳采”—俗称“说媒”，即男方家请媒人去女方家提亲，女方家应议婚后，男方家备礼前去求婚；

“问名”—俗称“合八字”，托媒人请问女方出生年月日和姓名，准备合婚的仪式；

“纳吉”—即男方家卜得吉兆后，备礼通知女方家，婚事初步议定；

“纳征”—又称“过大礼”，男方选定吉日到女方家举行订婚大礼

“请期”—择吉日完婚；

“亲迎”—婚礼当天，男方带迎书亲自到女方家迎娶新娘。

今年圣路易斯中华日的花轿迎亲表演主要表现三书六礼中最隆重的礼节：“亲迎”。

第一部分： 出门

出门是指新娘离开娘家。女方由“大妗姐”（又称“送嫁娘”）背上花轿或者由伴娘撑起红伞护着新娘上花轿。最后上花轿前，新娘子会向送行的亲友鞠躬，以示谢意。

第二部分： 迎亲

花轿和新郎新娘将围绕南京园游行一圈：从门口进入园内，再绕回门口。中间有鸣锣开道、颠轿、吹打等过程。

第三部分： 过门/拜堂

新娘由女家出门后正式踏入男家家门，拜见翁姑及男家其他长辈。所拜为天地、祖宗、公婆，并夫妻对拜，表示女子从此成为男方家族的一员，因而成为婚礼过程中 最重要的大礼。

好啦，剧透就到这儿吧。整个婚礼流程分三大块，每天表演两轮节目，大家一定不要错过，准时去热闹热闹哦！

供稿：CCES社交媒体大使团队 孙雨寒