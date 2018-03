离四月的圣路易斯 中华日(21号和22号)已经只有短短的几个星期了,近日组委会部分成员又一次召开工作会议,圣路易斯文教服务协会(St. Louis Chinese Culture and Education Association, 以下简称CCES)请各节目/项目负责机构代表介绍了今年中华日的几大亮点!

● 花轿展示:这是为今年中华日特意购置的大红花轿,目的是为圣路易斯大众展示传统中式婚礼的相关习俗,花轿将在南京园外向大众展示,包括由志愿者展示新娘新郎喜服,观众可以合影留念,花轿迎亲也将参加大游行等等。

● 功夫表演及旗袍表演:由圣路易斯本地的功夫学员及旗袍表演者们展示有中华文化瑰宝之城的少林功夫,以及有浓郁中华风情的传统服饰。

● 时间地点:9:30am – 5:00pm @Chinese Garden

室内剧代表,高一民女士

代表项目:室内剧

节目介绍:

● 首次亮相于中华日的室内剧,将以“中华民俗,养生四季”为主题,带领观众经历四季的轮转,并通过腰鼓,红绸舞,扇子舞,琴棋书画及太极表演等等,体会不同民俗文化形式在各个季节中的运用。设计中也加入很多观众互动参与的机会,鼓励更多朋友爱上中华传统文化。

● 时间地点:3:00pm @Shoenberg Theater

圣路易斯现代中文学校才艺学校代表,朱晓东先生

节目介绍:

● 开幕式:周六的开幕式将以浓缩集中的方式展示舞蹈,功夫,舞龙舞狮,广场舞等等中华日的各大元素,并将邀请各方嘉宾为中华日开幕剪彩。

● 大游行简介:今年的中华日大游行除了有舞龙舞狮及其他节目团队参加以往,还特意邀请圣路易斯各大服务于华裔社区中的非盈利组织参加,请关注他们的方阵哦!

● 时间地点:11:00am and 2:00pm @Spoehrer Plaza to Cohen Amphitheater

节目介绍:

● 广场舞这种大众喜闻乐见的娱乐方式,在圣路易斯的中华日已经成功参演数年了,超有感染力的音乐和舞步结合起来,会吸引现场观众一同参与,同舞同乐。

● 时间地点:11:00am and 3:00Pm @Spoehrer Plaza

代表项目:儿童节目

节目介绍:

● 中华日的儿童项目一直是来游园的家庭特别喜爱的项目,如往年一样,儿童项目的团队准备了新颖有趣的各种手工游戏活动,就等小朋友们前来体验中华文化的乐趣!

●时间地点:9:30am – 5:00pm @Spink Pavilion

OCA代表Lucy Burns女士

节目介绍:

● 这是今年中华日组委会新推的一个项目,旨在把这个老少皆宜,随时随地都可以玩的游戏介绍给圣路易斯的朋友们。

● 时间地点:3:30pm @Cohen Amphitheater

节目介绍:

● 舞狮的表演特别需要大小演员们的默契配合,这支历史悠久的舞狮队今年将参加开幕式大游行等多个项目的演出。

● 时间地点:11:00am and 12:00pm @Spoehrer Plaza and Cohen Amphitheater

节目介绍:

● 今年中华日组委会特邀数位圣路易斯当地的中医师参展,将在现场提供针灸,艾灸,火罐,中药等各方面的讲解和展示,并将传授太极站桩。

● 室外剧由圣路易斯长江艺术团承办,它结合中国传统的舞蹈,舞龙、舞狮、京剧、武术等基本的文娱形式,宣扬中华民族团结及和谐气息,以多元的手法、开阔的视觉全方位展示民族风情,突出提升了“最炫民族风”的热烈气氛!

● 时间地点:9:30am to 5:00pm @Beaumont (养生); 12:00pm @Cohen Amphitheater (室外剧)

圣路易斯现代中文学校代表Ruth Miller女士

代表项目:舞龙

节目介绍:

● 今年参加舞龙演出的仍然包括大龙队和小龙队两支经验丰富的队伍,他们将参加开幕式大游行等多个项目的演出。另,华大的舞龙队今年也将携手参加中华日的表演。

● 时间地点:11:00am @Spoehrer Plaza to Cohen Amphitheater, and Spink Pavilion

节目介绍:

● 内含深厚中华文化底蕴的茶艺表演,展示的是一种行为艺术,代表的是一种生活态度。这个茶艺表演小分队虽然貌似年轻,却是已经训练多年了哟!

● 时间地点:12pm and 3pm @Kemper Demonstration Kitchen

别忘了,中华日还少不了老美们的最爱–太极和杂技!!请关注Tim Bruewer先生团队的太极表演(10am and 3pm @Cohen Amphitheater),以及CCES特意为今年中华日请来的杂技团的表演 (1pm and 4:30pm @Cohen Amphitheater)!

这么多的活动,有动有静,精彩又怡情,能学到五花八门的文化知识,又能品尝各种圣村中华美食,顺便还带点儿小工艺品送同事邻居,参加中华日活动真是太重要了,请大家今年一定早点去哦!!

(CCES社交媒体大使项目供稿)

Saturday and Sunday, April 21-22

A Grand Parade led by a 70-foot dancing dragon opens our annual springtime festival of Chinese culture, featuring acrobatics, square dances, tea and cooking demonstrations, traditional artwork and authentic regional cuisine. Enjoy special activities in the Grigg Nanjing Friendship Chinese Garden.

Since 1996, the Garden has collaborated with the Chinese Culture Education and Services Foundation to produce an event to celebrate Chinese culture. Hundreds of community volunteers work towards producing a weekend filled with colorful Chinese pageantry, art, music and dance, history and legends, and of course, wonderful food!