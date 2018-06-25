【圣路易时报讯】由圣路易非盈利机构 Signature Healthcare Foundation 保健基金会主办之2018年第12届圣路易 Gateway 龙舟大赛 (Gateway Dragon Boat Festival)，6月23日(周六)上午八时半至下午二时半，在圣路易 Creue Coeur 湖盛大举行，共有三十支队伍参赛。

三轮300米龙舟竞速比赛，比赛结果，非盈利机构组由圣路易听力语言中心之Team Eardrummers耳鼓手队夺冠。

此次获得非盈利机构组织第一名的耳鼓手队是由圣路易听力语言中心组成，去年该中心就组队参赛，今年更是获得佳绩。该中心为圣路易地区低收入家庭儿童和成人提供语言治疗、视力、听力等筛查，尤其照顾听力受损族群，组织联盟，提供社会上和经济上的需要，中心经常到各级学校为儿童举行听力测试，也在工业界提供听力验证服务，透过社区对外发展和机构补助，为大圣路易地区提供听力和语言可负担服务。

总成绩则由建筑业组队之 Paddle Like You Stole It 取得第一名，该队同时也是23日赛事中，龙舟最快速之队伍，时间为一分28.46秒。

圣路易龙舟大赛自2006年开始，今年是第12届，23日当天在Creue Coeur湖充满了欢乐节庆气氛，除了定点定时展开之一系列龙舟比赛外，还有现代中文学校舞龙表演、现场音乐会、饮食饮料摊位及儿童游乐节目，完全免费，对外开放。

所有龙舟大赛所得盈余，将全数捐予协助贫穷家庭负担医疗费用和保险之非盈利组织「Operation Family Help」，由于这样的宗旨，圣路易龙舟赛获得本地区各大公司、学校、社团组织和多家医疗保健组织之大力支持和参与，在运动、比赛、竞争和欢笑声中，募款行善。

龙舟赛组队规定每队须有划浆手20名，其中必须至少有8名女选手，外加鼓手一名。为了全队比赛轮替需要，每队须有至少25名选手，以完成全程比赛。

为了参加今年度的龙年赛，圣路易伟伯斯特大学(Webster University)也透过孔子学院在校内招兵买马，如愿成军。在三轮比赛中分别划出一分55.89秒，一分59.27秒和2分0.25秒之成绩，在第三轮第10场次4队比赛中，排名第3名，参赛精神可嘉。