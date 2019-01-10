2018-19学年 圣路易斯中文学校 演讲比赛记实

2018年11月初的圣路易斯，万木妖娆，层林尽染，秋叶深处，白雪若隐若现，蕴涵着今年深秋独特的静美。11月11日星期日，风清气爽，天气舒适宜人，圣路易斯中文学校一年一度的中文演讲比赛决赛经过学生、老师和家长的积极准备于下午2：50pm在Selvidge Middle school隆重登场！

中文演讲比赛旨在让孩子们大胆开口讲中文，将中文学以致用，进一步提高孩子们学习中文的兴趣，所以圣路易斯中文学校领导对该活动向来都非常重视。早在今年8月份召开的开学前教师预备会议上校长陈璐和副校长张岳平就与老师们商定了本学期演讲比赛的具体时间。随后陈泓副校长又从赛场的选定、参赛人数的决定、赛场的分组、比赛规则的制定到各赛场的组长、评委老师、管理人员以及摄影师的具体人数的安排做出了进一步的具体规划和部署。

教务组的张岳平副校长和马秀翠教务主任于学校演讲比赛开始的一个多月前就积极动员各班老师们组织本班学生进行班级预赛，以选拔出班级的优胜选手来参加学校的总决赛。各班老师大力协作、积极上报参加总决赛的学生名单和演讲题目，并由马秀翠主任进行了总汇总和整理，然后将所有演讲比赛所需文件为各个赛场统一提前备好。

要特别指出的是学校还特邀了程宝珠校长、林小雪和武和平老师担任特邀评委。特别是陈璐校长当天在百忙之中安排好了学校的羽毛球大赛后立马亲临各比赛会场，随时随地帮忙解决各赛场的突发事件并给老师们提供急需帮助！还有一直为中文学校任劳任怨勤勉奉献的Jimmy Hsu也抽出宝贵时间出现在了各比赛现场帮忙维持现场秩序并提供大力帮助。

更要特别提出的是，为了给参赛选手留下宝贵而难忘的美好回忆，四位摄影师：Livia Yeung、胡奕斐、李淋老师和刘广华承担了本次演讲比赛各赛场的拍摄重任。他（她）们在比赛开始前就提早来到现场做好准备工作，保证所需设备的一一到位。摄影师们在现场用精湛的专业摄影技术精心抓拍参赛者的每一个精彩瞬间，给参赛选手们留下了弥足珍贵的纪念！

本次决赛一共有44个学生参加，分为四个赛场同时进行，每组的组长、评委老师和管理老师都各司其责，积极合作，保证了每个赛场的演讲比赛高效、有序地顺利进行！

让我们一起来回顾一下现场参赛选手的精彩表现吧！

第一组

本组共有18位同学参赛，他们来自S1、S2和S3班,赛场设在S1班26号教室。评委由张岳平(组长)、程宝珠和梁慧贞三位老师担任，并由张丹老师管理。本组参加演讲决赛的同学虽然是全校年龄最小的学生但他们各个表现优异，特别是杜炫念同学演讲的《咕咚的故事》生动有趣、声情并貌获得了评委们的一致好评。

蓝佩琳同学将《嫦娥奔月》娓娓道来, 为我们讲述了一个动人的神话故事。牛丹阳同学边讲边演《拔萝卜》的故事, 绘声绘色赢得了在场家长和同学们的阵阵掌声和笑声。王嘉乐和杨雨涵虽然是年龄最小的同学但他们活泼可爱、表现精彩得到了评委们的肯定。

由一、二、三年级组成的第一组，参赛选手最多，但他们在张丹老师的组织和安排下比赛进行得有条不紊、井井有条非常的顺利，感谢前校长程宝珠女士和副校长张岳平老师及梁慧贞老师对参赛同学的认真、公正的评判。祝贺所有获奖同学，祝愿中文学校的演讲比赛越办越精彩!（张丹老师报道）

第二组：

第二组演讲比赛参加的班级是简体中文4/5/6班，4班参赛学生5人，5班6人，6班3人，报名参加比赛的学生总人数有14人，有3位学生因各种因素没有到场，到场参加比赛的学生人数是11人。本组评委由三位老师胡景佳（组长）、裴向军和林小雪担任，钱文倩老师管理。演讲比赛开始前，钱文倩老师发放抽签条，参赛学生进行抽签决定演讲先后顺序。抽签结束后，演讲比赛正式开始。

参加演讲的同学各个表现精彩，发挥得很好，赢得了观众的阵阵掌声，最为突出的有肖可儿催人泪下的《卖火柴的小女孩》，有李承熙意味深长的《蚂蚁报恩》，有向唱唱流畅喜人的《小鹿的朋友》，有胡康伦生动有趣的《狐狸和葡萄》。参加演讲的同学各有特色，有的字正腔圆，有的绘声绘色，有的感情饱满，有的幽默诙谐，在现场展示了他们的良好中文演讲水平，令评委老师刮目相看。

演讲比赛结束后，参赛学生和评委老师们一起合影留念。学生有序离开教室，教室恢复原貌。在胡景佳老师的带领下，第二组演讲比赛顺利圆满完成。（裴向军老师报道）

第三组：

圣路易斯中文学校2018年11月11日每年一次中文演讲比赛如期而至。

本组共有10位选手参加比赛，他们来自S7、S8/9和S10/11/12班，赛场设在S10/11/12班7号教室。评委由三位老师马秀翠（组长）、王玉和武和平担任，并由蔡蓉晖老师管理。本组的中文演讲比赛在马秀翠主任的领导下，井然有序，各就各位。

在蔡蓉晖老师大方得体的主持下，第三组的演讲比赛拉开了序幕。第三组这次一共有十名同学参赛，他们以各自不同的触角讲述对中文故事的理解和热爱。胡欣愉同学讲述的是《三个兄弟》的故事，形体语言生动有趣，博得大家热烈掌声。任安琪同学《懒人的故事》给同学们带来很多的思考，张欧文同学《狐假虎威》演讲得惟妙惟肖，吴亦斐同学讲的《丑小鸭》更告诉我们大家一条铁律”是金子永远会发光”。张嘉仪同学《石头汤》的演讲让同学们体会到“只要每个人献出一点爱，世界将会更美好”。

刘宝瑞同学讲述《柏拉图》，虽然让大家听得云里雾里，但是西方客观唯心主义的哲学始祖柏拉图，能否会给同学们打开另一扇思考的天窗？张冰虹同学讲的《越野长跑》是自己生命成长过程中的美好分享，获得老师同学们阵阵的喝彩声。周瑞杰同学讲述的《渔夫和金鱼的故事》可圈可点，妙趣横生，赢得了老师和同学们的满堂彩。彭一水同学的《诗歌海燕》朗读得字正腔圆、精彩之极。亓华明同学分享《夏威夷之行》仿佛使在坐的听众有身临其境的感觉。

美的大使李淋老师这次担当第三组演讲比赛摄影工作，在抓拍同学们演讲比赛精彩瞬间的同时，给大家留下来弥足珍贵的回忆。

整场比赛，同学们以各自不同的触角讲述他们眼中的中国文化，也帮助同学们进一步了解中华民族历史和优良的传统，这也是我们圣路易斯中文学校所有教育同仁励志弘扬中国文化的初心，生生不息，责无旁贷。（王玉老师报道）

第四组：

该组共有5位同学参赛，他们来自B1、B2、B3/4和B9班。评委由赵丽华（组长）、方育红和王洪洋三位任课老师担任，王洪洋老师管理。赛场设在B1班3号教室。

非常感谢王洪洋老师、方育红老师和我一起做双语班演讲比赛的裁判。特别感谢陈校长亲临现场为我们拍照！在演讲比赛中同学们表现都很棒！无论是郑学成同学的坦然自信，还是余彧辉小朋友的字正腔圆，都为我们留下了深刻的印象！特别是珍珠同学，她是一位美国人，演讲题目《中国文化》，让我为自己的国家感到骄傲！祝愿中文学校演讲比赛越办越好！！！（赵丽华老师报道）

经过参赛选手的激烈角逐和各评委老师们的认真严格的评审，有27位同学获奖如下：

第一组：

一等奖：杜炫念 Alexa Du，蓝佩琳Pei Lin Lan

二等奖：张鼎言Samuel Zhang，牛丹阳Aidan，唐嘉颖Kevin Tang，郭悦萱May Guo

三等奖：江安娜Anna Jiang，谢津 Edison Xie，王嘉乐Caleb，杨雨涵Angela，唐嘉琪 Jessica Tang

第二组：

一等奖: 肖可儿 Claire Xiao，李承熙Mark Li

二等奖：向唱唱Joyce Xiang，胡康伦Collin Jackson，孙程Katie Sun

三等奖：江美华Grace Jiang，高思简Sydney Gao

第三组：

一等奖: 周瑞杰Nathan Zhou

二等奖：彭一水Ellison Peng，吴奕斐Courtney Wu

三等奖：张嘉仪Jiayi Zhang，胡欣愉Felicity Hu，张冰虹Stella Chang

第四组：

一等奖: 郑学成Steven Cheng

二等奖：珍珠Megan Gibbs

三等奖：Aliya

热烈祝贺所有获奖的参赛选手们！也同时祝贺所有大胆、自信地站在台上进行演讲比赛的孩子们！你们都是优胜者！演讲比赛重在参与，无论得奖与否，相信每一位选手从备赛到参赛的整个过程肯定收获满满！

非常感谢各位老师一直以来对孩子们的悉心指导和辛勤付出！非常感谢所有家长在学习中文的道路上对孩子们的大力支持和耐心陪伴！期待孩子们在明年的演讲比赛活动中有更加精彩的表现！（马秀翠总报道，张丹、裴向军、王玉和赵丽华老师分场报道，摄影师：Livia Yeung、胡奕斐、刘广华和李淋老师）