2019圣路易现代中文学校 Gala汇报表演

“圣城春渐去，欲迎夏始来，万物蓬勃至，幼绿翠满园”，一年一度的毕业季又来到了。孩子们一个个的不断成长，看着毕业生们一张张充满开心的面孔，仿佛还是昨日初次求学的模样。周六的倒春寒也无法抵御学生们积极参与汇报表演的激情。

2019 Gala在张明惠总校长的学期总结和寄予中正式开始。过去的一学年里，学校的发展和学生的学业都取得了长足的进步。特别是学校成功的举办了全美中文学校年会在圣路易斯的顺利召开。另外学生们在各个领域都获得了巨大成功。台上陶东华校长向中文学校今年顺利完成学业的9名学生表示祝贺并颁发毕业证书。

“门前老树长新芽，院里枯木又开花…时间都去哪儿了… ”一学年又一学年的过去了。高年级的同学毕业了，低年级的同学们也成长起来了。在每个学期里，同学们不仅仅在学校里学习了中文知识，同时在文艺表演上也得到了张足的发展。今天同学们要向大家递交一份满意的答卷。

整台汇报表演分为语言类、舞蹈类、及歌唱类表演三部分。

语言类表演主要集中在中低年级同学里，亲子音乐唐诗剧“悯农”，舞台剧“国王的种子”、“三只小猪”，相声，绕口令等等节目展示了同学们中文学习的优异成果；

歌唱类表演向来吸引大家的注意力，学前班、小班小弟弟小妹妹的“拍手歌”、“龙的传人”、“春晓”童声童音不成熟的表演引来观众们的阵阵欢笑，歌唱班大哥哥大姐姐的“时间都去哪儿了”、“牧童”、“送别”、“拍手歌”的美妙歌声更是吸引了观众欢迎。

有歌就有舞，时代气息十足的现代舞“春晓 & Super Dad”、“Mamma Mia”、和芭蕾“shake it off” 引来欢呼阵阵，富有传统中国风味的土家族舞蹈“摆手女儿家”、藏族舞蹈“草原上的格桑花” 、和民韵十足的舞蹈“京扇”则送上了美的享受。当然穿插在整台晚会中的抽奖和抛奖环节最吸引人气。

本次晚会精彩照片可以通过这个链接访问和下载，也可以通过扫描下面的二维码欣赏。



http://bit.ly/SLMCS-2019GALA

5月19日晚圣路易现代中文学校还将在学校再次举办青少年及成年人2019 Gala汇报表演活动。

(2019 Gala 筹委会 撰稿 施航，摄影摄像 唐志文、一鸣、姚刚、黄仁槐）