2019年中华日亮点推荐「中西合璧」 -「Friendship Forever」室外剧大胆尝试

【St. Louis Chinese American News 圣路易时报讯】

西方之舞典雅灵动，东方之舞含蓄柔美，不同的文化土壤往往孕育出形态各异的艺术之花。两者碰撞、交融、激荡，动静结合，就能呈现出让人耳目一新的艺术效果。

4月27，28号的圣路易斯中华日即将在密苏里植物园举行，为了在这次圣村华人社区的文化盛宴，圣村各大艺术团体都已经紧锣密鼓准备数月了。

以「friendship forever」为主题的室外剧将在周六和周日的中午在Cohen Amphitheater 露天剧场演出，阵容庞大的演出团体包括来自圣路易斯现代中文学校，圣路易斯中文学校，微微舞蹈工作室和Dance Experience Performing Arts Dance Company的数十位演职人员。

整场节目将通过糅合中西文化元素来突出「中美建交四十周年」及圣路易与南京「姐妹城市」四十周年的主题，把中华文化中的民族的传统的元素，与现代艺术的表现方式结合起来，一定会给中华日观众一个全新的体验。

此台节目的负责人之一付微微女士介绍说，此台表演一个特色是开场节目‘宝贝向前冲’, 这个小朋友舞蹈的演员最小才5岁半，虽然年纪轻，这群小舞者们却将展示芭蕾，嘻哈，及现代舞等等元素，以他们的节目开始这场「中西合璧」的演出是再合适不过了。

这场节目还将展示极具东方魅力的武术和中式传统舞蹈，武术由麒师傅带领他的得意弟子来参加演出;

中式传统舞蹈中有圣路易斯中文学校带来的‘雨中花’;

微微舞蹈室带来的‘京扇’和‘雨打芭蕉’等；

更具现代特色的节目则包括Dance Experience Performing Arts Dance Company带来的芭蕾舞，和两个非常让人期待的街舞和现代舞。

整场节目下来，观众们能体验到风格各异的艺术形式，也能对圣路易斯多姿多彩的华人艺术有新的了解。

今年的室外剧将在周六和周日的中午在Cohen Amphitheater 露天剧场演出，请观众们多加关注。

供稿：2019年CCES中华日媒体组；室外剧团队