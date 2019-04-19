2019年中华日亮点推荐 – 圣路易中文学校推荐精品项目同庆「中华日」

【St. Louis Chinese American News 圣路易时报讯】

舞狮 – 资深舞狮队，为推广传统文化一直在努力！

舞狮文化在中国历史悠久，影响深远。2018年的中华日，观众对我们舞狮队的表演赞誉有加，印象深刻。今年，舞狮队带着他们新编排的节目，再次参与中华日的表演。

圣路易中文学校舞狮队成立于1983年，至今已走过了36年。多年来，在学校和家长的热心支持下，一届届的学生利用业余时间，认真练习，让舞狮这一传统文化得到了大家的认同和广泛的关注，为宣传中华传统文化做出了积极的贡献。随着舞狮队名气日增，各种邀约活动也是源源不断。2019年春节期间舞狮队还受邀参加州政府和圣路易斯Magic House的农历新年活动，并为伊利诺大学（SIUE）和密苏里大学（UMSL）的新年晚会献上了精彩的演出。不仅如此，舞狮队还收到了当地电视台FOX2 的邀请，参加农历新年庆祝的现场录制活动。

相信在今年的中华日，圣路易中文学校舞狮队的表演一定更加精彩！我们翘首以待！

儿童站台 – 做手工，试华服，童趣连连！

中华日组委会的目标一向是要把节目做成游客们可以全家出动，一同感受中华文化的形式，所以儿童项目非常重要。儿童展台主要是为了向儿童普及中华传统文化，圣路易中文学校的志愿者们包括来自不同华人社区的青少年们； 他们将带来他们独特的才能，丰富多彩的活动让这个项目成为每年中华日(CCD)的焦点。

小艺术家们会将中国传统的十二生肖画到小朋友的脸上; 灯笼制作演示可以让观众初步了解中国传统手工艺; 激烈的踢毽子比赛和各种有趣的体育活动的演示每年都吸引了众多观众驻足;中华折纸演示会让观众欣赏到复杂的剪纸和折纸技巧; 筷子游戏甚至吸引了许多成年人参与挑战。观众也可以在展台尝试中国毛笔书法，尽情挥毫。孩子们也可以在展台穿上传统的中国服饰，一展中国古代的王子和公主风范！

舞蹈和太极 – 尽展中华民俗文化精粹！

圣路易斯中文学校舞蹈队历史悠久，始建于圣路易中文学校初期。舞蹈队的现任带队老师何江英接手舞蹈队已经有16年，她有着丰富的舞台演出经验，舞蹈队在何老师的带领下参加过很多次中国春节晚会和中华日的演出，受到观众的一致好评和称赞。

去年中华日的《新疆舞》大家还记忆犹新，今年，何老师与中文学校另一舞蹈老师黄愚平老师合作，编排了一支全新的中国传统舞蹈《雨中花》。黄老师对中国民族舞蹈有着深入的了解和研究，她编排的许多少儿舞蹈都在当地华人社区文化交流活动中获得了热烈反响。舞蹈《欢腾的小马驹》更是在全美中文学校第一届＂华舞杯＂比赛中获得了优胜奖。

两位老师都有着丰富的舞蹈经验，《雨中花》里一群身着飘逸长裙的美丽的荷花仙子，在雨中翩翩起舞，舞姿优美动人。舞蹈一经在Selvidge Middle School Culture Festival上演出便获得了大家的一致好评，让我们拭目以待舞蹈队在中华日上的精彩演出！

今年中华日主办单位特别重视太极拳在中华文化中所扮演的角色和意义，因此扩大了太极拳的项目，将包括室内的「太极精萃」表演，室外的「太极日」的庆祝，以及「为什麽太极拳对人体有这麽多益处」的演讲。其中室内的「太极精萃」将在植物园内的Schoenberg 剧场表演，来自中国太极拳六段徐国军先生及台湾太极拳学院院长李佩㦤女士将现场表演。

本地的Tim Bruewer 曾经是全美太极拳冠军，他将表演武当剑。有冠军教练美誉的Herb Parran会率弟子表演溷元心意拳套路。五行太极LeRoy父子表演嫡传杨式太极拳。另外圣路易中文学校老师曾勤将率领表演功夫扇。 阵容强大，值得期待！

供稿：2019年CCES中华日媒体组；圣路易斯中文学校