【圣路易时报讯】圣路易地区最大型艺术节庆嘉年华会，2019年第26届圣路易艺术节 (Saint Louis Art Fair) 9月6日、7日、8日一连三天在圣路易Clayton市城区八个街区举行。

2019年特别亮点: 两位中国著名艺术家肖映梅、邓白跃进参展

肖映梅，当代著名花鸟女画家，精于工笔，擅长写意。肖映梅，1963年生，四川省梓潼人。笔名，七曲山人，毕业于首都师范大学书法教育专业，硕士研究生学历，文学学士学位。幸得著名国画大师关山月，著名学者，教授欧阳中石，著名画家娄师白，陈大章先生，书法家邵华泽先生等指教，研习诗、书、画。

肖映梅坚守传统，关注自然的感受和体悟，不仅充满生活气息，又能含蕴传统深度。多元艺术之陶冶，收奇趣于象外，出大巧于意中。她放笔直取、优雅激越、恣肆旷达。既有笔墨之内在张力，又透射怡人怡己之清丽。

肖映梅热爱大自然，热爱大自然的山水花果宇宙万物，此次展出的作品大都是在大自然的直接写生中完成的，在与大自然的情感交融中，进入万物与我合一的境界中，一气呵成的。她重视大自然外光色彩的意境，重视生活感受，着意于由生活感受所引发的情感的抒发，与丰富多彩的情感色彩和笔墨语言。

邓白跃进，笔墨淋漓秀润、形象绮绣满眼

邓白跃进，原名邓跃进，后经恩师娄师白更名并赐印“邓白跃进”，是国画大师娄师白先生“老安草堂”食宿、习画创作数载的入室弟子，完全继承齐白石、娄师白绘画艺术，并有所创新。

写意花卉是邓白跃进国画创作的主要形式。其中常人难于企及者首推其笔墨技巧的淳熟运用。墨敷笔染，开合自如，体用天成，处处精细。写紫藤雏鸭，笔无凝碍，墨彩随生；作残篱晚菊，孤姿绝状，触毫即出；画荔枝小鸡，笔墨积微，真思卓然，轻墨落素，意到笔随。一幅笔墨成就了邓白跃进创作的全部艺术效果，妍姿媚貌，烂若披锦。

邓白跃进是深深植根于我国优秀国画传统而赢得好人缘与大众欣赏，富有实力的中年画家。