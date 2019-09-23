【圣路易时报讯】2019年到目前为止是圣路易地区高等学府校长异动最多最震撼的一年，共有六位校长异动，对整个密苏里州和圣路易地区教育界影响极大。与圣路易华人社区关系良好的几位校长不是退休就是辞职，也是华人社区的损失。

六位校长中有两位今年退休，分别是服务华盛顿大学24年、5月退休的校长Mark Wrighton博士，和服务圣路易密苏里大学16年、9月退休的校长Thomas George博士。

Wrighton校长与圣路易华人社区渊源很深，华大也和台湾、中国高等教育学府建有密切合作和交流关系。George校长更是经常参加并支持华人社区各项活动，两位校长的风范让人敬佩怀念。

于2014年就任校长，今年是第五年的芳邦大学(Fontbonne University)第14任校长Michael Presimone博士，今年七月宣布辞职，将于明年七月离开芳邦大学。这位芳邦大学有史以来最能募款并将校区扩展至圣路易西郡，买下John F. Kennedy高中校园作为芳邦大学西郡校区的校长，在新闻稿中表示，他希望能有更多的时间和家人在一起。

芳邦大学董事会主席Dennis G. Gipson在9月份宣布，经过遴选，芳邦大学新任校长是自2009年起担任新泽西州天主教Caldwell大学校长的Nancy H. Balttner博士，之前她曾是芳邦大学副校长及学务长， Balttner博士将于2020年7月接任芳邦大学校长。

此外，服务Harris-Stowe州立大学5年的校长Dwaun Warmack博士今年7月辞职，将接任南卡洛莱纳州Claflin大学校长。位于密苏里州Labanon地区的McKendree大学校长James Dennis博士宣布将于2020年夏天退休，他服务McKendree大学长达25年。

比较引起争议的是位于圣乔尔斯(St. Charles, Missouri)的林登沃德大学(Lindenwood University)校长Michael Shonrock博士，今年二月他被学校解聘，虽然他的合约要到2020年6月到期，他表示，学校这项举动并没有告诉他理由。