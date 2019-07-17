2019慈濟聖路易聯絡處【兒童成長營】

【St. Louis Chinese American News 圣路易时报讯】

2019 慈濟聖路易聯絡處【兒童成長營】于 7月14 日 (星期日) 在慈濟會所舉行。 今年主題為「愛遊世界」。以靜思語人文教學、美好生活禮儀教育、超趣味故事欣賞、歌曲歡唱、巧思手工創作、快樂活力團康遊戲。並 以「如何付出愛」為精神出發，藉由認識不同國家地理人文，結合當地人的生活生態 、飲食，衣著 認識各國不同的風土人情。

【兒童成長營】在課程中引導孩子懂禮貌、能自律，孝順父母， 愛己愛人的好品德。 讓孩子在團體活動中學到 「人人能互相感恩、互相幫助，才能活得快樂富足。」進而啓發孩子們知足、感恩、善解、包容、知福惜福的心，成為人見人愛的小朋友。

星期日早上小朋友陸續來報到，今天的開營藉由 暖身運動、讓小朋友互相認識 。之後由文珍師姐帶動手語「小太陽的微笑」，輕快的旋律讓現場氣氛相當活潑 。

接著由楊淑萍師姐帶著小朋友走入 「愛遊世界」，藉由影片認識五個國家「日本，墨西哥，非洲，埃及，英國」的食、衣、住、行與風土人情，並用影片 故事與小朋友互動認識當地的人的生活文化 。

靜思語「人人互相感恩幫助，才會活得快樂富足 」由斐雅師姐和慈青安安菩薩藉由影片說故事的方式引導小朋友如何付出愛，怎麼樣去愛別人和幫助需要幫助的人，小朋友紛紛舉手搶答 氣氛熱絡。動手 學習用回收的紙板和舊衣服來製作一本實用的日記本，記載自己「愛」的足跡。

午齋之前首先了解用餐禮儀，愛惜食物。香積菩薩們提供多國的點心並準備 「墨西哥素食餅」作為午餐 。小朋友很喜歡 墨西哥食物 ，而且一個又一個都說很好吃。「愛惜水資源」由楊智晴透過影片和 瓶中的豆子舉例解說 ， 譲大家了解 人類可用的水資源非常的稀少要愛惜水源。

戱劇節目「慈濟與阿拉丁愛遊世界」由麗勲師姐和慈少陳恬之 主持。藉由阿拉丁的魔毯愛遊到不同國家，看到不同國家的苦難; 譬如墨西哥的地震，非洲辛巴威的小朋友大都 沒有教室上課，都坐在樹下讀書，台灣有一些生活窮困的病人沒有錢就醫，密蘇里州的水患災民，慈濟志工用不同方式去解決幫助 他們的需求。

麗勲師姐用問與答的方式讓小朋友去省思自己的幸福進而升起感恩的心，回嚮熱烈。付裴師姐教授如何用回收紙拿來做紙花並送給父母親作為禮物。

最後一個節目「親子愛的交流」，邀請家長參加親子活動。當看完當天的活動花絮之後， 由小朋友 為爸媽服務，先幫爸媽按摩然後餵爸媽吃東 西並用言語感恩父母的辛勞。譲現場的父母感動的红了眼眶。得到父母非常好的回饋。感恩所有志工的付出，家長和小朋友的參與，讓今天的活動圓滿結束。

攝影:陳易賢、賴勁文 撰文:慈裕