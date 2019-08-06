2019海外华文教育名师巡讲团教师培训会纪实报道 – 圣路易中文学校

【St. Louis Chinese American News 圣路易时报讯】

2019年8月4日早上8点30分至下午4点，由中国海外交流协会和中国华文教育基金会主办，全美中文学校协会承办的北美《海外华文教育名师巡讲团》在圣路易现代中文学校拉开帷幕，现代中文学校一楼大厅，人满为患，座无虚席，这里聚集了来自圣路易斯地区各个中文学校置身于华文教育事业、孜孜不倦的学者、领导和老师们。

全美中文学校协会STL联合中心的主任朱一民致欢迎辞，承办方圣路易现代中文学校董事会主席黄颖文致辞。这次的巡讲团讲员之精良，真是我们圣市教育界之福音。

主讲一，王丹，文学博士，常州大学周有光语言文化学院中文系教师，有着长年对外籍学生的教育背景。她的讲演从五音开言法、常用和通用之形象展示法，到语言的扩展等等，为老师们打开不同的思路，受益颇丰。

讲员二，谭顶良，南京师范大学教科院教授，博士生导师，发展教育心理研究所所长。他的切入点是从儿童心理学上的特征展开教育，深入浅出，从儿童的肢体表现，知觉的场依存和场独立学术知识理解里，让我们做教育的工作者更深地体会到，能读懂孩子心理特征，对教育是多么的重要，真是学无止境啊！

在中午休息的时候，我们圣路易中文学校的教师团在校长胡景佳与教务校长马秀翠和前教务校长、现任教务资深顾问张岳平的领导下，我们边吃饭边分享在讲座中的看见和心得。这次我们圣路易中文学校的教师团除了当天不在圣市的老师外，身在圣市的老师无一例外的都来参加了培训会，无比珍惜这次打开视野，提升自己教育水平的好机会。

我们圣路易中文学校这次出席的教师团成员有：胡景佳校长、马秀翠教务校长、教务资深顾问张岳平前教务校长、赵丽华主任、王洪洋主任、王玉副主任、李淋老师、方育红老师、张丹老师、李建平老师和蔡蓉晖老师。为各位老师们点赞，你们为社区的教育事业，牺牲周末和家人团聚的宝贵时间，积极参与进修学习，不断提升自身的中文素养及华文教学水平，为孩子们创造良好的教学环境，为传承中华文化而不断努力！每位老师真的很了不起！

更值得分享的是我们的张丹老师，周六刚从国内回来下飞机，时差还没有倒过来，周日就来听讲座，一坐就是一天呀！真是我们教师队伍里的铁娘子，棒棒哒！

在老师们热火朝天的分享中，时间已到了下午一点了，培训会在谭顶良教授讲解的提高教师自身人格特征而再一次展开，讲的是《威信内容以提升》更具体的让老师们知道，要想提高教学质量，自身就要做一个有品德的人，可信、可亲、可敬。

讲员三，赵后芹，一级教师，江苏扬州梅岭小学语文骨干教师。听赵老师的讲课呀，如沐春风，她的声音温暖而不失力量，令我们陶醉其中。赵老师从字入手，讲词、到句、到段、到文，一气呵成，妙语连珠，生动有趣，环环相扣，句句出彩。

名师巡讲会在老师自由讨论中落下了帷幕。我们圣路易中文学校的老师们坚信在以后不断的学习中提升和完善自己，希望用更优质的教学质量，为社区的孩子们服务。我们教师团队一起为中文教育事业努力，培养出更多更好的热爱中文的学生，传承中国文化更是我们圣路易中文学校中文老师们责无旁贷的使命！

报道人： 教务副主任王玉老师