2019秋之盛果 – “金秋华夏夜”音乐、歌舞晚会即将隆重登场

【St. Louis Chinese American News 圣路易时报讯】

炎热的夏天即将过去，收获的季节已经临近。由圣路易长江艺术团主办的“金秋华夏夜”音乐、歌舞晚会10月4日即将隆重登场！这场晚会群英荟萃，她不仅仅是圣路易长江艺术团过去一年成长的一次汇报，它更是向父老乡亲对艺术团支持进行回报的一场盛会。

成立仅仅数年的圣路易长江艺术团已经蜚名远扬，团员们的身影经常出现并担纲出演、组织及筹划圣路易重要的文化盛会，譬如春晚、中华日、国际舞蹈节、独立日游行等等，也不时应邀去周边地区专演。这么多出彩的表演、这么丰富的节目，有必要组织起来再次呈现给关心、关注和关爱艺术团的圣城广大乡亲们。

经过艺术团指导老师们及团委会、艺委会成员的充分酝酿、努力和精心的协调，一台名为“金秋华夏夜”的音乐、歌舞晚会将于10月4日在 Clayton高中剧院隆重登场。

两年前艺术团推出的首届“仲秋华夏夜”歌舞晚会专场想必还在许多观众脑海中印象深刻，资深舞蹈家梁谢筱渝老师一支“戏梦人生”舞令在场无数观众流下感动的热泪。今年这台晚会仍由谢老师仼总导演，届时不仅有艺术团团员奉献出出彩的表演，更有全国著名表演艺术家精湛的演出展示给大家。具体的安排将在随后的报道中陆续向大家解密。

艺术团一直以来的宗旨是致力为圣路易及周边地区热爱中华表演艺术的人们筑建一个相互学习交流、共同发展提高的平台，在今年秋高气爽的圣路易人们又将领略一次中华艺术迷人的风采。

晚会具体票务方式和演出信息见下：

时间：2019年10月04日(星期五)晩7：00

地点：Clayton High School Theater

1 Mark Twain Circle, Clayton, MO 63105

票价：$20 (由于剧场原因，此次剧票不设座位号)

票务：刘双秋(Melody Liu): 636-579-9242



(圣路易长江艺术团音乐、歌舞晚会筹委会)