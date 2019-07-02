【St. Louis Chinese American News 圣路易时报讯】

就讓慈濟【兒童成長營】豐富孩子的夏日時光!

讓孩子透過有趣的遊戲、有意義的活動學習謙和恭敬，快樂知福，成為人見人愛的小朋友。

課程內容: 靜思語人文教學、美好生活禮儀教育、超趣味故事欣賞、歌曲歡唱、巧思手工創作、快樂活力團康遊戲、靜心、感恩、和小小善心環保學習。

慈濟聖路易【兒童成長營】今年主題為「愛遊世界」。以「如何付出愛」為精神出發，藉由認識不同國家地理人文，結合當地人的生活生態 、飲食，讓孩子在團體活動中學到「人人能互相感恩、互相幫助，才能活得快樂富足。」進而開發孩子們知足、感恩、善解、包容、知福惜福的心。在課程中引導孩子懂禮貌、能自律，愛己愛人的好品德。

2019年7月14 日(星期日)

★時間 上午8:30 am至下午4:00 pm

★地點 慈濟 聖路易聯絡處 會所

Tzu Chi St. Louis, 8515 Olive Blvd, St. Louis, MO 63132

★年齡: 五歲至十一歲

★費用: 每人20 元

★報名 即日起開始接受報名，名額有限，額滿為止，不接受現場報名。

聯絡電話: (314) 308-7439 林玉蓮, (314) 749-8942 莊璧嘉