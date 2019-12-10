2019-20学年 圣路易中文学校演讲比赛记实

2019年圣路易斯秋天，出现数年难遇的浓烈色彩，其炽热純粹，让人狂喜又沉醉。11月24日星期日，圣路易中文学校一年一度的中文演讲比赛决赛经过学生、老师和家长的积极准备于下午2：35pm在Selvidge Middle School隆重登场！

中文演讲比赛旨在让孩子们大胆开口讲中文，将中文学以致用，进一步提高孩子们学习中文的兴趣，所以圣路易中文学校领导对该活动向来都非常重视。

早在今年8月份召开的开学前教师预备会议上校长胡景佳和教务校长马秀翠就与老师们商定了本学期演讲比赛的具体时间。随后校领导班子商定从赛场的选定、参赛人数的决定、赛场的分组、比赛规则的制定到各赛场的组长、评委老师、管理人员以及摄影师的具体人数的安排做出了进一步的具体详细部署。

教务组马秀翠校长带领各位教务主任于学校演讲比赛开始的几个多月前就积极动员各班老师们组织本班学生进行班级预赛，以选拔出班级的优胜选手来参加学校的总决赛。

各班老师大力协作、王洪洋主任上报参加总决赛的学生名单和演讲题目，并由校务校长马秀翠进行了总汇总和整理，然后将所有演讲比赛所需文件为各个赛场统一提前备好。

要特别指出的是学校还特邀了前圣路易中文学校校长程宝珠校长和世界日报密苏里州记者周密老师（平日在圣路易艺术博物馆工作，亚洲艺术处研究员）担任特邀评委。马秀翠教务校长、蔡蓉晖老师和丁伟董事负责现场巡逻，随时随地帮忙解决各赛场的突发事件。还有一直为中文学校任劳任怨勤勉奉献的Jimmy Hsu也抽出宝贵时间出现在了各比赛现场帮忙维持现场秩序并提供大力帮助。

更要特别提出的是，为了给参赛选手留下宝贵而难忘的美好回忆，在摄影班鲁植老师的大力支持下，摄影班的四位摄影师，吴大康，章正琰，袁伟和邵爱华承担了本次演讲比赛各赛场的拍摄重任。他（她）们在比赛开始前就提早来到现场做好准备工作，保证所需设备的一一到位。摄影师们在现场用精湛的专业摄影技术精心抓拍参赛者的每一个精彩瞬间，给参赛选手们留下了弥足珍贵的纪念！

本次决赛一共有36个学生参加，分为三个赛场同时进行，每组的组长、评委老师和管理老师都各司其责，积极合作，保证了每个赛场的演讲比赛高效、有序地顺利进行！

让我们一起来回顾一下现场参赛选手的精彩表现吧！

第一组演讲比赛参加的班级是简体中文1/2/3班。1班参赛学生4人，2班6人，3班7人，报名参加比赛的学生总人数有17人。有1位学生因故没有到场，到场参加比赛的学生人数是16人。演讲比赛开始前，根据规则发放抽签条，参赛学生进行抽签决定演讲先后顺序。抽签结束后，演讲比赛正式开始。

参加演讲的同学各个表现精彩，发挥的很好，赢得了观众的阵阵掌声，最为突出的有牛丹阳生动有趣的《狼和七只小羊》，有唐舒妍流畅喜人的《一根老虎毛》，有杜炫念别具一格的《咕咚来了》，有杨雨涵原创的《动物是如何适应环境的》。参加演讲的同学各有特色，有的字正腔圆，有的绘声绘色，有的感情饱满，有的幽默诙谐，在现场展示了他们的良好中文演讲水平，令评委老师刮目相看。

演讲比赛结束后，学生有序离开教室，教室恢复原貌。第一组演讲比赛顺利圆满完成。

第二组：

2019年圣路易中文学校第2组演讲比赛报道

2019年11月24日，来自4、5、6年级的12位同学参加了中文演讲决赛。肖可儿（Claire Xiao）同学演讲的《最好吃的蛋糕》生动有趣地描述了三只小老鼠为给妈妈过生日，开动脑筋亲手为妈妈做蛋糕的故事。她精彩的演讲赢得了总分第一的好成绩。张鼎言（Samuel Zhang）同学声情并茂地讲述了《我的西安之旅》。他详细描绘了秦始皇兵马俑的壮观并介绍了西安的美味小吃，让在座的观众领略了千年古都的风采。孙程（Katie Sun）同学的演讲极具感染力，她的《暑假美国西部游》将黄石公园的美丽风景展现给大家并生动地讲述了在旅行途中向来自中国的朋友学习中文的故事。江美华（Grace Jiang）同学通过《一碗米饭》的故事自然流畅地告诉大家稻米从种植、收获到送上餐桌的全过程，希望每一个人都能珍惜来之不易的粮食。胡康伦（Collin Hu）同学生动活泼地讲述了青蛙通过努力最终找到幸福的故事。郭悦萱（May Guo）同学的《不到长城非好汉》描述了长城的壮观，通过爬长城了解到中国古人的聪明才智。张予馨（Mia Zhang）同学通过《珍惜每一滴水》的演讲希望大家都能珍惜地球上的资源。每一位参加演讲决赛的同学都充满了自信，展示了较高的中文水平和积极向上的个人风采。

一年一度的演讲比赛进一步激发了同学们学习中文的兴趣，加深了对中华文化的了解。感谢张丹老师主持演讲比赛，感谢王洪洋、李淋和冯莉三位老师作评审，感谢家长们的积极参与和鼓励，使得这次演讲比赛圆满举行。

第三组：

圣路易中文学校2019年11月24日每年一次中文演讲比赛如期而至。

本组共有8位选手参加比赛，他们来自S7、S8/9和S10/11班，还有BP1和BP2双语班的两位小同学，赛场设在S10/11/班7号教室。评委由三位老师组成，原教务校长张岳平担任组长。方育红和田楠老师担任评委。并由王玉老师做管理。本组的中文演讲比赛在原张岳平校长的领导下，井然有序，各就各位。

当王玉老师宣布第三组比赛开始，第三组的演讲比赛正式拉开了序幕。第三组这次一共有八名同学参赛，他们以各自不同触角的诠释了对中国文化的热爱，金承欣同学讲述故事的是《我的猫》，她是双语班的小学生，虽然年纪很小。形体语言生动有趣，博得大家热烈掌声。朱信辰也是双语班小同学，他讲的《交通灯》给同学们带来很多的启发。吴奕斐同学《众人拾柴火焰高》是自己改编的。总结概括的恰到好处，团结就是力量，管洁茜同学讲的《写汉字》生动活泼，更告诉大家坚持是一切成功的基础。胡欣愉同学演讲的《青蛙找幸福》让大家沉醉在声音魅力的海洋里。

沙泽宇同学讲述来自自己的原创《我爷爷奶奶的趣事》朴实的语言里，蕴含着对爷爷奶奶深厚的情愫。张嘉仪同学原创的《台湾之旅》讲述的是自己到台湾旅游美好经历。获得老师同学们阵阵的喝彩声。刘宝琪同学讲述的自己的原创《坚持就是胜利》可圈可点，精彩之处赢得大家掌声不断。值得一提的是美丽大使邵爱华这次担当第三组演讲比赛摄影工作，在抓拍同学们演讲比赛精彩瞬间的同时，给大家留下来弥足珍贵的回忆。

整场比赛在欢乐活泼又不失井然有序中拉下了帷幕。

经过参赛选手的激烈角逐和各评委老师们的认真严格的评审，有36位同学获奖如下：

2019-20学年圣路易中文学校演讲比赛获奖名单：

第一组：

一等奖：牛丹阳 唐舒妍

杜炫念

二等奖：杨雨涵 林梓骏

周妮妮 谢津鑫

三等奖：赵易安 朱美辰

钟威廉 陈珞琳

江安琪 叶子言

鼓励奖：牛翌阳 周楷杰

张心妍

第二组：

一等奖：肖可儿 张鼎言

二等奖：孙 程 江美华

胡康伦 郭悦萱

三等奖：叶子语 张予馨

江安娜 马懿钦

鼓励奖：孙恩妮 刘望舒

第三组：

一等奖：胡欣愉 张嘉仪

二等奖：吴奕斐 沙泽宇

三等奖：刘宝琪

鼓励奖：管洁茜

第四组：

一等奖：金承欣

二等奖：朱信辰

热烈祝贺所有获奖的参赛选手们！也同时祝贺所有勇敢地站在台上进行演讲比赛的孩子们！你们都是优胜者！演讲比赛重在参与，你们都是传承和传播中国文化的小天使，我们为你们感到骄傲。

非常感谢校领导的大力支持。各位老师一直以来对孩子们的悉心指导和辛勤付出！感谢所有家长在学习中文的道路上对孩子们悉心的陪伴！期待孩子们在明年的演讲比赛里有更加精彩的表现！

（王玉老师总报道，裴向军老师，张丹老师，王玉老师分别做一组，二组和三组报道；摄影师：吴大康，章正琰，袁伟和邵爱华。）