25届圣路易斯国际影展 -《一切都好》Everybody’s Fine

时间：11月8日(周二)2:15pm

11月10日(周四)12:00pm

地点：Plaza Frontenac Cinema

导演: 张猛

编剧: 宋啸

主演: 张国立 / 姚晨 / 窦骁 / 叶一云 / 陈赫 / 更多…

类型: 剧情 / 家庭

制片国家/地区: 中国大陆

语言: 汉语普通话 / 天津话 / 英语 / 上海话 / 四川话

上映日期: 2016-01-01(中国大陆)

片长: 105分钟

又名: Everybody’s Fine

Everybody’s Fine《一切都好》的剧情简介： 管清（姚晨 饰）虽然在职场上叱咤风云，却在婚姻生活中遇到了难解之题，每每想到事业婚姻的差距，管清总是暗自神伤。管楚（叶一云 饰）身在异国他乡，心中怀揣着跳芭蕾舞的美好梦想，无奈现实苍白残酷，她只能在餐厅做服务生来维持生计。管全（窦骁 饰）为了创业付出一切，却没能得到想要的结果。管好（陈赫 饰）是一名自由摄影师，陷入了对于人生的迷惘之中。管家的四姐弟，身上流着相同的血脉，却在命运的引导之下四散各地，聚少离多。身为他们的父亲，管志国（张国立饰）直到妻子去世之后才渐渐发觉亲情的重要和维系之艰难，曾经不善言辞不懂表达的他决定主动出击，踏上了探访四个孩子的旅途。