25届圣路易斯国际影展 – 《北京·紐約》/ Beijing & New York

时间：11月4日(周五)6:30pm

11月5日(周六)6:00pm

地点：Plaza Frontenac Cinema

导演: 李晓雨 编剧: 李晓雨

主演: 林志玲 / 刘烨 / 理查德·德克勒克 / 江疏影 / 王骁

类型: 剧情 / 爱情

制片国家/地区: 中国大陆 / 英国 / 美国

语言: 汉语普通话 / 英语 片长: 107分钟

又名: 北京，纽约 / 北京·纽约 / Beijing & New York / An Autumn Wind

北京纽约的剧情简介 :

2008是中国腾飞的一年，又是美国经济衰退的一年。北京和纽约，两座城市相隔万里，迥异的文化背景下来自异乡的人们都在找寻着自己的理想与幸福。茉莉（林志玲饰），一个美丽的中国女人，年轻时只身到美国纽约追逐梦想；蓝一（刘烨饰），茉莉青梅竹马的恋人，通过在北京不懈奋斗，功成名就；乔（理查·德克勒克饰），一个才华横溢的美国男人，励志成为知名摄影师。命运安排让茉莉在两个男人、两种生活方式…

電影《北京·紐約》： 虐心的爱情，只能靠想象

以城市為一部作品命名，最顯而易見的好處是，可以將受眾對城市的印象轉化成對作品的好奇心，伍迪·艾倫就偏好這個，除了人們熟知的《午夜巴黎》、《午夜巴塞羅那》，他還拍攝過《曼哈頓神秘謀殺案》、《愛在羅馬》、《開羅紫玫瑰》、《紐約故事》等以城市命名的電影。

國產影視作品也有以城市命名的，比如張一白的《夜。上海》，張元的《北京雜種》，還有被當做商業片典范介紹的《北京遇上西雅圖》。最新上映的《北京·紐約》，在類型風格上，走的路線與《北京遇上西雅圖》相仿，兩部電影的導演李曉雨和薛曉璐，也都身兼編劇與導演兩職，衡量《北京·紐約》時，可以拿《北京遇上西雅圖》為參考標准。

《北京·紐約》講的也是一個婚外戀故事，只是更殘忍些，北京成功商人劉燁，在紐約重逢青梅竹馬的戀人林志玲，兩人相愛但不能相伴相聚，一個美國攝影師，又“插足”到這段婚外戀中，每位當事人都很迷茫，不知該如何面對自己的情感……說這個故事“殘忍”，是因為劉燁和林志玲確定情人關系后，起碼有一年的時間沒見過，這是個挺虐人的情節設定，擺明了要往悲劇的方向演。

事實上《北京·紐約》也真的是一個愛情悲劇，從角色性格看，四名當事人在這段情感關系中都不怎麼開心，劉燁與妻子的戲份都是黑著臉的，林志玲和攝影師男友就算有快樂，也是轉瞬即逝……相愛卻不能在一起，是文藝作品常見的主題，因為現實中有太多捆綁愛情自由成長的束縛，所以人們期望在文藝作品中釋放情感需求、尋找答案，哪怕這答案沒法移植運用到現實情感中來。

我們往往把情感電影看復雜了，覺得這類電影復雜，通常是因為觀眾自己往電影裡傾注了太多想法。其實像《北京·紐約》這類情感電影，並不具備教化觀眾的能力。之所以這類電影有人愛看，票房還挺高，不過是迎合了年輕觀眾對愛情的一種想象而已。

《北京·紐約》充滿對愛情的想象，而且是女性色彩特別濃烈的想象。電影裡呈現的愛情模式是女性化的、城市化的，林志玲愛劉燁，因為無望的等待而喟嘆，也愛她的攝影師男友，卻在親口說愛他的時候感到內疚。在紐約，林志玲長期居住的貧民居住區，鏡頭掃過去，一片臟亂差，但電影卻用燈光把這些場景拍得特別美，林志玲出現在這樣的鏡頭裡，特別像王家衛《花樣年華》中的張曼玉。

正是因為這樣的想象成分，《北京·紐約》盡管有沉重的成分，但仍然是一部可以微笑著看完的電影。它可以滿足觀眾在別人的故事裡展開一段虐心愛情的願望，哪怕這份虛構的愛情故事不那麼驚天動地。

(人民網 作者: 韓浩月)